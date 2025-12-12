eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozyKoszyk świąteczny 2025 droższy o prawie 10%. Gdzie kupić najtaniej produkty na święta?

Koszyk świąteczny 2025 droższy o prawie 10%. Gdzie kupić najtaniej produkty na święta?

2025-12-12 10:22

Koszyk świąteczny 2025 droższy o prawie 10%. Gdzie kupić najtaniej produkty na święta?

Koszyk świąteczny 2025 droższy o prawie 10%. Gdzie kupić najtaniej produkty na święta? © wygenerowane przez AI

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (3)

Raport ASM SFA pokazuje, że tegoroczna "świąteczna inflacja" ma bardzo konkretną twarz: aż 12 z 14 kluczowych produktów związanych ze świętami wyraźnie podrożało, a największe skoki cen dotyczą kawy (+47%), czekolady (+34%) i soku pomarańczowego (+28%), przy jednoczesnych spadkach cen kukurydzy w puszce i cynamonu. Średni koszt koszyka świątecznego wzrósł do 297,32 zł. Dla domowych budżetów kluczowy staje się wybór miejsca zakupów - różnica między najtańszą a najdroższą siecią sięga około 70 zł na jednym koszyku. Najtańszy koszyk ponownie oferuje Auchan, który jako jedyny obniżył ceny (250,53 zł), podczas gdy w POLOmarkecie za ten sam zestaw trzeba zapłacić 323,35 zł - niemal o 30% więcej.

Przeczytaj także: Świąteczny koszyk zakupowy 2024 droższy o 4,6% w skali roku

Z tego artykułu dowiesz się:


  • Jak zmieniły się ceny produktów w świątecznym koszyku w 2025 roku w porównaniu do 2024 roku.
  • Które produkty zdrożały najbardziej i jakie są przyczyny wzrostu cen.
  • W których sieciach handlowych można kupić najtaniej, a w których ceny są najwyższe.
  • Jakie są różnice w cenach między różnymi typami sklepów (Cash & Carry, dyskonty, supermarkety, hipermarkety).
  • Jakie produkty staniały w porównaniu do ubiegłego roku.
  • Jakie strategie zakupowe mogą pomóc zaoszczędzić na świątecznych produktach.

Drożej niż rok temu - świąteczny koszyk mocno obciąży portfele Polaków


Z danych zebranych przez ASM SFA wynika, że w grudniu 2025 r. średnia cena świątecznego koszyka zakupowego, obejmującego 35 najpopularniejszych produktów związanych ze świętami, wzrosła rok do roku o 26,11 zł, czyli 9,63 %, osiągając poziom 297,32 zł.

Analiza wykazała również, że w 12 z 13 sieci handlowych objętych badaniem ceny świątecznych produktów były wyższe niż w grudniu ubiegłego roku. Największe wzrosty zanotowano w sieciach Carrefour (14,33 %), POLOmarket (13,58%) czy Makro Cash & Carry (12,97%). Spadek cen odnotowano jedynie w sklepach Auchan (0,67 %).

Świąteczny koszyk minimalny, oparty najniższych cenach produktów, wyniósł 221,27 zł (o 21,50 zł więcej niż rok wcześniej) natomiast świąteczny koszyk maksymalny, bazujący na najwyższych cenach, osiągnął 366,70 zł (o 28,62 zł więcej niż w grudniu 2024 r.)
Tegoroczne święta będą wyraźnym testem dla portfeli Polaków. Średni wzrost wartości koszyka o blisko 10 proc. to efekt splotu czynników, z których kluczowym jest sytuacja na globalnych rynkach surowców. Rekordowe podwyżki cen kawy czy kakao bezpośrednio przełożyły się na koszt świątecznych wypieków i prezentów.

Widać wyraźnie, że tegoroczna, świąteczna inflacja ma twarz konkretnych produktów, a nie ogólnego wzrostu cen. Dane z naszego raportu pokazują bezprecedensową rozpiętość cenową na rynku. Różnica w wartości tego samego koszyka między najtańszą a najdroższą siecią wynosi aż 30 proc., co przekłada się na ponad 70 zł oszczędności przy jednych zakupach.

Kluczem do niedrogich świąt w 2025 roku nie jest rezygnacja z ulubionych produktów, ale staranny wybór miejsca zakupu – mówi Kamil Kruk, Client Service & Analysis Director ASM SFA.

Średnia wartość świątecznego koszyka zakupowego w podziale na sieci
Kliknij, aby powiekszyć

fot. ASM SFA

Średnia wartość świątecznego koszyka zakupowego w podziale na sieci

Analiza 13 sieci handlowych wykazała, że w 12 na 13 sieci objętych badaniem, ceny świątecznych produktów w grudniu br. były wyższe niż w grudniu ub. r. Największy wzrost cen można zaobserwować w sieci Carrefour (14,33 %), POLOmarket (13,58%) czy Makro Cash & Carry (12,97%). Natomiast jedyny spadek odnotowano w sklepach Auchan (0,67 %).

Kliknij, aby przejść do galerii (3)


Auchan wygrywa świąteczny wyścig cen – i to z obniżką rok do roku


Z badania wynika, że najniższą wartość świątecznego koszyka odnotowano w sieci Auchan, gdzie jego średni koszt wyniósł 250,53 zł. To spadek o 1,69 zł, czyli o 0,67 % mniej względem najtańszego koszyka z grudnia 2024 r., który przed rokiem należał do sieci Dino. Różnice w średniej cenie świątecznego koszyka między pierwszym, a kolejnymi miejscami w rankingu wyniosły odpowiednio więcej o 22,79 zł (Dino) i 24,97 zł (Lidl).

Najwyższą wartość świątecznego koszyka zakupowego odnotowano natomiast w sieci POLOmarket, gdzie za analizowany zestaw produktów trzeba było zapłacić 323,35 zł. Różnica między najwyższą (POLOmarket) a najniższą (Auchan) wartością koszyka w tym zestawieniu wyniosła 29,07%.

Najniższe rachunki za świąteczne produkty w tym roku zapłacą klienci sklepów typu Cash & Carry, gdzie średnia wartość świątecznego koszyka zakupowego wyniosła 292,49 zł. Nieco drożej jest w dyskontach (296,17 zł) oraz hipermarketach (296,27 zł), natomiast najwyższe ceny oferują supermarkety - 303,46 zł.
Porównanie cen 14 wybranych produktów z koszyka świątecznego
Kliknij, aby powiekszyć

fot. ASM SFA

Porównanie cen 14 wybranych produktów z koszyka świątecznego

Z analizy wynika, że na 14 wybranych do porównania produktów świątecznych, ceny 12 poszły w górę. W największym stopniu w skali roku zdrożała kawa mielona (47,28%), czekolada mleczna (34,40%), sok pomarańczowy (28,24%) i margaryna do pieczenia (25,37%). Najmniej podrożały: herbata (0,17%), mleko (0,98%) czy majonez (2,00%). Dane zebrane do analizy wskazują również, że część produktów jest dzisiaj tańsza niż przed rokiem. Wśród nich znalazły się: kukurydza w puszce (-12,02%) czy przyprawa cynamon (-5,34%).

Kliknij, aby przejść do galerii (3)


Kawa, czekolada i margaryna w górę – tylko nieliczne produkty tanieją przed świętami


Świąteczne zakupy w tym roku mocno uderzą po kieszeni - aż 12 z 14 produktów kojarzonych ze świętami wyraźnie podrożało. Największe wzrosty cen odnotowano w przypadku kawy mielonej, która zdrożała aż o 47,28%, czekolady mlecznej (34,40%), soku pomarańczowego (28,24%) oraz margaryny do pieczenia (25,37%).

Najmniejsze podwyżki dotyczyły herbaty (0,17%), mleka w kartonie (0,98%), majonezu (2,00%) i Coca-Coli (0,26%). Dane wskazują również, że część produktów jest obecnie tańsza niż rok temu. Spadki cen zanotowano w przypadku kukurydzy w puszce (12,02%) oraz przyprawy cynamon (5,34%).


O badaniu
Zgodnie z przyjętą metodologią, w świątecznej edycji Badania i Raportu Koszyk Zakupowy 2025 przeanalizowano ceny 35 produktów kojarzonych ze świętami. W ten sposób porównano wartości koszyka świątecznego 2024 i różnice pomiędzy jego wartościami w 13 analizowanych sieciach handlowych.

Na potrzeby analizy porównawczej, w której ceny produktów oraz wartość koszyka porównano do stanu z roku 2023 wybrano 14 produktów spośród 35 analizowanych. W ten sposób uzyskano wiarygodne dane porównawcze pomiędzy rokiem 2024 i 2025. Rodzaje analizowanych sklepów: Cash & Carry (Makro, Selgros) - wielkopowierzchniowy sklep/hurtownia, przeznaczona dla przedsiębiorców i detalistów; Dyskont (Biedronka, Lidl, Netto, Aldi) - sklep sprzedający towar w ograniczonym asortymencie i w obniżonych cenach; Supermarket (Dino, Polomarket, Intermarché) - samoobsługowy sklep o powierzchni sprzedażowej od 400 m² do 2,5 tys. m²; Hipermarket (Auchan, Carrefour, Kaufland, E.Leclerc) - sklep samoobsługowy o powierzchni powyżej 2,5 tys. m²; Sieć tradycyjna – sieć handlowa prowadząca sprzedaż w sklepach stacjonarnych.
Przeczytaj także: Świąteczny koszyk zakupowy droższy o 13% niż rok temu Świąteczny koszyk zakupowy droższy o 13% niż rok temu

oprac. : Beata Szkodzin / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: koszyk świąteczny, zakupy świąteczne, świąteczny koszyk, świąteczne zakupy, koszyk zakupowy, święta, Boże Narodzenie, ceny koszyka, ceny żywności, produkty spożywcze, wzrost cen żywności, ceny produktów spożywczych, e-grocery, wydatki świąteczne

Przeczytaj także

Świąteczny koszyk zakupowy droższy o 18% niż rok temu

Świąteczny koszyk zakupowy droższy o 18% niż rok temu

Boże Narodzenie 2024. Jakie produkty spożywcze zdrożały najbardziej?

Boże Narodzenie 2024. Jakie produkty spożywcze zdrożały najbardziej?

Inflacja zwalnia, ale koszyk zakupowy nadal drożeje. Raport o cenach w sieciach handlowych

Inflacja zwalnia, ale koszyk zakupowy nadal drożeje. Raport o cenach w sieciach handlowych

Średni koszyk zakupowy w 2022 roku podrożał o 12,5%

Średni koszyk zakupowy w 2022 roku podrożał o 12,5%

Świąteczny koszyk cenowy - gdzie zrobimy najtańsze zakupy?

Świąteczny koszyk cenowy - gdzie zrobimy najtańsze zakupy?

Ponad połowa Polaków wyda na świąteczne zakupy powyżej 500 zł

Ponad połowa Polaków wyda na świąteczne zakupy powyżej 500 zł

Świąteczne przysmaki pod lupą: które produkty podrożeją, które będą tańsze?

Świąteczne przysmaki pod lupą: które produkty podrożeją, które będą tańsze?

Prezenty pod choinkę z drugiej ręki? Polacy wciąż tradycjonalistami

Prezenty pod choinkę z drugiej ręki? Polacy wciąż tradycjonalistami

Ceny w sklepach rosną wolniej, jednak codzienne zakupy nadal droższe o 5,1% rdr

Ceny w sklepach rosną wolniej, jednak codzienne zakupy nadal droższe o 5,1% rdr

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Najnowsze w dziale Wiadomości

Polecamy

Ranking lokat i kont oszczędnościowych. Przegląd możliwości dostępnych w sierpniu 2025

Ranking lokat i kont oszczędnościowych. Przegląd możliwości dostępnych w sierpniu 2025

Jak temat maila wpływa na open rate i skuteczność mailingu?

Jak temat maila wpływa na open rate i skuteczność mailingu?

Linki dofollow i nofollow - jakie są różnice i czy linki nofollow mają sens?

Linki dofollow i nofollow - jakie są różnice i czy linki nofollow mają sens?

Artykuły promowane

Składka zdrowotna 2026: wyższe obciążenia dla przedsiębiorców i nowe zasady wyliczania

Składka zdrowotna 2026: wyższe obciążenia dla przedsiębiorców i nowe zasady wyliczania

Renta wdowia - wnioski już od 1 stycznia 2025

Ile można dorobić do emerytury i renty? Nowe limity od 1 grudnia 2025

newsletter rss

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Najnowsze w serwisie

5 Najlepszych Programów do Księgowości w Chmurze - Ranking i Porównanie [2025]

5 Najlepszych Programów do Księgowości w Chmurze - Ranking i Porównanie [2025] REKLAMA

Czy prezenty świąteczne od pracodawcy podlegają opodatkowaniu? Sprawdź, kiedy trzeba płacić podatek

Czy prezenty świąteczne od pracodawcy podlegają opodatkowaniu? Sprawdź, kiedy trzeba płacić podatek

Samochód na firmę 2025 vs 2026: jak uniknąć wyższych podatków?

Samochód na firmę 2025 vs 2026: jak uniknąć wyższych podatków?

7 pułapek i okazji - zobacz co cię czeka podczas kupna mieszkania na wynajem

7 pułapek i okazji - zobacz co cię czeka podczas kupna mieszkania na wynajem

15 sposobów na legalne obniżenie podatku PIT za 2025 r., z których można skorzystać do końca grudnia

15 sposobów na legalne obniżenie podatku PIT za 2025 r., z których można skorzystać do końca grudnia

Fed tnie stopy, ale przekaz jest jastrzębi

Fed tnie stopy, ale przekaz jest jastrzębi

Jaki magazyn energii wybrać do domu jednorodzinnego?

Jaki magazyn energii wybrać do domu jednorodzinnego?

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: