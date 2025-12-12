Koszyk świąteczny 2025 droższy o prawie 10%. Gdzie kupić najtaniej produkty na święta?
2025-12-12 10:22
© wygenerowane przez AI
Drożej niż rok temu - świąteczny koszyk mocno obciąży portfele Polaków
Z danych zebranych przez ASM SFA wynika, że w grudniu 2025 r. średnia cena świątecznego koszyka zakupowego, obejmującego 35 najpopularniejszych produktów związanych ze świętami, wzrosła rok do roku o 26,11 zł, czyli 9,63 %, osiągając poziom 297,32 zł.
Analiza wykazała również, że w 12 z 13 sieci handlowych objętych badaniem ceny świątecznych produktów były wyższe niż w grudniu ubiegłego roku. Największe wzrosty zanotowano w sieciach Carrefour (14,33 %), POLOmarket (13,58%) czy Makro Cash & Carry (12,97%). Spadek cen odnotowano jedynie w sklepach Auchan (0,67 %).
Świąteczny koszyk minimalny, oparty najniższych cenach produktów, wyniósł 221,27 zł (o 21,50 zł więcej niż rok wcześniej) natomiast świąteczny koszyk maksymalny, bazujący na najwyższych cenach, osiągnął 366,70 zł (o 28,62 zł więcej niż w grudniu 2024 r.)
Tegoroczne święta będą wyraźnym testem dla portfeli Polaków. Średni wzrost wartości koszyka o blisko 10 proc. to efekt splotu czynników, z których kluczowym jest sytuacja na globalnych rynkach surowców. Rekordowe podwyżki cen kawy czy kakao bezpośrednio przełożyły się na koszt świątecznych wypieków i prezentów.
Widać wyraźnie, że tegoroczna, świąteczna inflacja ma twarz konkretnych produktów, a nie ogólnego wzrostu cen. Dane z naszego raportu pokazują bezprecedensową rozpiętość cenową na rynku. Różnica w wartości tego samego koszyka między najtańszą a najdroższą siecią wynosi aż 30 proc., co przekłada się na ponad 70 zł oszczędności przy jednych zakupach.
Kluczem do niedrogich świąt w 2025 roku nie jest rezygnacja z ulubionych produktów, ale staranny wybór miejsca zakupu – mówi Kamil Kruk, Client Service & Analysis Director ASM SFA.
fot. ASM SFA
Średnia wartość świątecznego koszyka zakupowego w podziale na sieci
Auchan wygrywa świąteczny wyścig cen – i to z obniżką rok do roku
Z badania wynika, że najniższą wartość świątecznego koszyka odnotowano w sieci Auchan, gdzie jego średni koszt wyniósł 250,53 zł. To spadek o 1,69 zł, czyli o 0,67 % mniej względem najtańszego koszyka z grudnia 2024 r., który przed rokiem należał do sieci Dino. Różnice w średniej cenie świątecznego koszyka między pierwszym, a kolejnymi miejscami w rankingu wyniosły odpowiednio więcej o 22,79 zł (Dino) i 24,97 zł (Lidl).
Najwyższą wartość świątecznego koszyka zakupowego odnotowano natomiast w sieci POLOmarket, gdzie za analizowany zestaw produktów trzeba było zapłacić 323,35 zł. Różnica między najwyższą (POLOmarket) a najniższą (Auchan) wartością koszyka w tym zestawieniu wyniosła 29,07%.
Najniższe rachunki za świąteczne produkty w tym roku zapłacą klienci sklepów typu Cash & Carry, gdzie średnia wartość świątecznego koszyka zakupowego wyniosła 292,49 zł. Nieco drożej jest w dyskontach (296,17 zł) oraz hipermarketach (296,27 zł), natomiast najwyższe ceny oferują supermarkety - 303,46 zł.
fot. ASM SFA
Porównanie cen 14 wybranych produktów z koszyka świątecznego
Kawa, czekolada i margaryna w górę – tylko nieliczne produkty tanieją przed świętami
Świąteczne zakupy w tym roku mocno uderzą po kieszeni - aż 12 z 14 produktów kojarzonych ze świętami wyraźnie podrożało. Największe wzrosty cen odnotowano w przypadku kawy mielonej, która zdrożała aż o 47,28%, czekolady mlecznej (34,40%), soku pomarańczowego (28,24%) oraz margaryny do pieczenia (25,37%).
Najmniejsze podwyżki dotyczyły herbaty (0,17%), mleka w kartonie (0,98%), majonezu (2,00%) i Coca-Coli (0,26%). Dane wskazują również, że część produktów jest obecnie tańsza niż rok temu. Spadki cen zanotowano w przypadku kukurydzy w puszce (12,02%) oraz przyprawy cynamon (5,34%).
O badaniu
Zgodnie z przyjętą metodologią, w świątecznej edycji Badania i Raportu Koszyk Zakupowy 2025 przeanalizowano ceny 35 produktów kojarzonych ze świętami. W ten sposób porównano wartości koszyka świątecznego 2024 i różnice pomiędzy jego wartościami w 13 analizowanych sieciach handlowych.
Na potrzeby analizy porównawczej, w której ceny produktów oraz wartość koszyka porównano do stanu z roku 2023 wybrano 14 produktów spośród 35 analizowanych. W ten sposób uzyskano wiarygodne dane porównawcze pomiędzy rokiem 2024 i 2025. Rodzaje analizowanych sklepów: Cash & Carry (Makro, Selgros) - wielkopowierzchniowy sklep/hurtownia, przeznaczona dla przedsiębiorców i detalistów; Dyskont (Biedronka, Lidl, Netto, Aldi) - sklep sprzedający towar w ograniczonym asortymencie i w obniżonych cenach; Supermarket (Dino, Polomarket, Intermarché) - samoobsługowy sklep o powierzchni sprzedażowej od 400 m² do 2,5 tys. m²; Hipermarket (Auchan, Carrefour, Kaufland, E.Leclerc) - sklep samoobsługowy o powierzchni powyżej 2,5 tys. m²; Sieć tradycyjna – sieć handlowa prowadząca sprzedaż w sklepach stacjonarnych.
oprac. : Beata Szkodzin / eGospodarka.pl
