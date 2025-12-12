Koszyk świąteczny 2025 droższy o prawie 10%. Gdzie kupić najtaniej produkty na święta?

Raport ASM SFA pokazuje, że tegoroczna "świąteczna inflacja" ma bardzo konkretną twarz: aż 12 z 14 kluczowych produktów związanych ze świętami wyraźnie podrożało, a największe skoki cen dotyczą kawy (+47%), czekolady (+34%) i soku pomarańczowego (+28%), przy jednoczesnych spadkach cen kukurydzy w puszce i cynamonu. Średni koszt koszyka świątecznego wzrósł do 297,32 zł. Dla domowych budżetów kluczowy staje się wybór miejsca zakupów - różnica między najtańszą a najdroższą siecią sięga około 70 zł na jednym koszyku. Najtańszy koszyk ponownie oferuje Auchan, który jako jedyny obniżył ceny (250,53 zł), podczas gdy w POLOmarkecie za ten sam zestaw trzeba zapłacić 323,35 zł - niemal o 30% więcej.

Z tego artykułu dowiesz się:

Jak zmieniły się ceny produktów w świątecznym koszyku w 2025 roku w porównaniu do 2024 roku.

Które produkty zdrożały najbardziej i jakie są przyczyny wzrostu cen.

W których sieciach handlowych można kupić najtaniej, a w których ceny są najwyższe.

Jakie są różnice w cenach między różnymi typami sklepów (Cash & Carry, dyskonty, supermarkety, hipermarkety).

Jakie produkty staniały w porównaniu do ubiegłego roku.

Jakie strategie zakupowe mogą pomóc zaoszczędzić na świątecznych produktach.

Drożej niż rok temu - świąteczny koszyk mocno obciąży portfele Polaków

Tegoroczne święta będą wyraźnym testem dla portfeli Polaków. Średni wzrost wartości koszyka o blisko 10 proc. to efekt splotu czynników, z których kluczowym jest sytuacja na globalnych rynkach surowców. Rekordowe podwyżki cen kawy czy kakao bezpośrednio przełożyły się na koszt świątecznych wypieków i prezentów.



Widać wyraźnie, że tegoroczna, świąteczna inflacja ma twarz konkretnych produktów, a nie ogólnego wzrostu cen. Dane z naszego raportu pokazują bezprecedensową rozpiętość cenową na rynku. Różnica w wartości tego samego koszyka między najtańszą a najdroższą siecią wynosi aż 30 proc., co przekłada się na ponad 70 zł oszczędności przy jednych zakupach.



Kluczem do niedrogich świąt w 2025 roku nie jest rezygnacja z ulubionych produktów, ale staranny wybór miejsca zakupu – mówi Kamil Kruk, Client Service & Analysis Director ASM SFA.

Analiza 13 sieci handlowych wykazała, że w 12 na 13 sieci objętych badaniem, ceny świątecznych produktów w grudniu br. były wyższe niż w grudniu ub. r. Największy wzrost cen można zaobserwować w sieci Carrefour (14,33 %), POLOmarket (13,58%) czy Makro Cash & Carry (12,97%). Natomiast jedyny spadek odnotowano w sklepach Auchan (0,67 %).

Auchan wygrywa świąteczny wyścig cen – i to z obniżką rok do roku

Z analizy wynika, że na 14 wybranych do porównania produktów świątecznych, ceny 12 poszły w górę. W największym stopniu w skali roku zdrożała kawa mielona (47,28%), czekolada mleczna (34,40%), sok pomarańczowy (28,24%) i margaryna do pieczenia (25,37%). Najmniej podrożały: herbata (0,17%), mleko (0,98%) czy majonez (2,00%). Dane zebrane do analizy wskazują również, że część produktów jest dzisiaj tańsza niż przed rokiem. Wśród nich znalazły się: kukurydza w puszce (-12,02%) czy przyprawa cynamon (-5,34%).

Kawa, czekolada i margaryna w górę – tylko nieliczne produkty tanieją przed świętami

Z danych zebranych przez ASM SFA wynika, że w grudniu 2025 r. średnia cena świątecznego koszyka zakupowego, obejmującego 35 najpopularniejszych produktów związanych ze świętami, wzrosła rok do roku o 26,11 zł, czyli 9,63 %, osiągając poziom 297,32 zł.Analiza wykazała również, że w 12 z 13 sieci handlowych objętych badaniem ceny świątecznych produktów były wyższe niż w grudniu ubiegłego roku. Największe wzrosty zanotowano w sieciach Carrefour (14,33 %), POLOmarket (13,58%) czy Makro Cash & Carry (12,97%). Spadek cen odnotowano jedynie w sklepach Auchan (0,67 %).Świąteczny koszyk minimalny, oparty najniższych cenach produktów, wyniósł 221,27 zł (o 21,50 zł więcej niż rok wcześniej) natomiast świąteczny koszyk maksymalny, bazujący na najwyższych cenach, osiągnął 366,70 zł (o 28,62 zł więcej niż w grudniu 2024 r.)Z badania wynika, że najniższą wartość świątecznego koszyka odnotowano w sieci Auchan, gdzie jego średni koszt wyniósł 250,53 zł. To spadek o 1,69 zł, czyli o 0,67 % mniej względem najtańszego koszyka z grudnia 2024 r., który przed rokiem należał do sieci Dino. Różnice w średniej cenie świątecznego koszyka między pierwszym, a kolejnymi miejscami w rankingu wyniosły odpowiednio więcej o 22,79 zł (Dino) i 24,97 zł (Lidl).Najwyższą wartość świątecznego koszyka zakupowego odnotowano natomiast w sieci POLOmarket, gdzie za analizowany zestaw produktów trzeba było zapłacić 323,35 zł. Różnica między najwyższą (POLOmarket) a najniższą (Auchan) wartością koszyka w tym zestawieniu wyniosła 29,07%.Najniższe rachunki za świąteczne produkty w tym roku zapłacą klienci sklepów typu Cash & Carry, gdzie średnia wartość świątecznego koszyka zakupowego wyniosła 292,49 zł. Nieco drożej jest w dyskontach (296,17 zł) oraz hipermarketach (296,27 zł), natomiast najwyższe ceny oferują supermarkety - 303,46 zł.Świąteczne zakupy w tym roku mocno uderzą po kieszeni - aż 12 z 14 produktów kojarzonych ze świętami wyraźnie podrożało. Największe wzrosty cen odnotowano w przypadku kawy mielonej, która zdrożała aż o 47,28%, czekolady mlecznej (34,40%), soku pomarańczowego (28,24%) oraz margaryny do pieczenia (25,37%).Najmniejsze podwyżki dotyczyły herbaty (0,17%), mleka w kartonie (0,98%), majonezu (2,00%) i Coca-Coli (0,26%). Dane wskazują również, że część produktów jest obecnie tańsza niż rok temu. Spadki cen zanotowano w przypadku kukurydzy w puszce (12,02%) oraz przyprawy cynamon (5,34%).