Świąteczny koszyk zakupowy 2024 droższy o 4,6% w skali roku

Świąteczny koszyk zakupowy jest droższy o 4,6% niż rok temu, a najbardziej zdrożały takie produkty jak: sok pomarańczowy, czekolada mleczna oraz niektóre przyprawy (cynamon) i herbata - wynika z tegorocznego badania ASM Sales Force Agency. Tańsze niż rok temu są filety śledziowe i masa makowa.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Koszyk zakupowy grudzień 2023 vs grudzień 2024 Z najnowszego badania „Świąteczny Koszyk Zakupowy ASM SFA 2024” wynika, że zestaw najpopularniejszych produktów świątecznych jest droższy niż przed rokiem o 4,58%. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Ranking sieci w grudniu 2024

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Koszyk świąteczny 2024 Najwyższe rachunki za świąteczne produkty w tym roku wystawiają konsumentom dyskonty, w których za zestaw najpopularniejszych przed świętami produktów trzeba było zapłacić 276,61 zł. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Średnia wartość koszyka w podziale na sieci Wśród sieci z najniższą ceną koszyka świątecznego znalazły się Dino (248,97 zł), Auchan (252,22 zł) oraz Makro Cash & Carry (258,50 zł). Kliknij, aby przejść do galerii (4)

W 2024 roku koszyk podstawowych produktów na świąteczny stół jest droższy średnio o ok. 5% w porównaniu z ubiegłym rokiem. To kolejny wzrost w ostatnich latach, ale już nie tak dotkliwy, jak przed rokiem, gdy zestaw świątecznych produktów przeanalizowanych przez ASM SFA był droższy o 13% wobec 2022 roku. Pomiędzy grudniem 2023 a 2024 w największym stopniu podrożały soki, czekolada i niektóre przyprawy. W najmniejszym stopniu drożały kawa i słodkie napoje, ale są też takie produkty, których ceny spadły. Są wśród nich majonez, masa makowa czy filety śledziowe. Obecne ceny są konsekwencją wielu czynników, w tym napiętej sytuacji geopolitycznej, zmian na rynkach surowców oraz wzrostu kosztów produkcji i transportu. Konsumenci coraz częściej zmuszeni są do poszukiwania oszczędności, wybierając tańsze alternatywy, ograniczając zakupy lub korzystając z promocji. Pomimo odczuwalnie rosnących cen, nadchodzące święta nie będą wiązały się z tak wieloma wyrzeczeniami jak to było przed rokiem lub dwa lata temu. Niemniej jednak dla części konsumentów zorganizowanie świątecznego stołu może okazać się sporym wyzwaniem finansowym – komentuje Kamil Kruk, Client Service & Analysis Director ASM SFA.

Według danych GUS ceny towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 2024 r. wzrosły w skali roku o 5%, a w listopadzie – wg szybkiego szacunku – o 4,6%. Tymczasem wartość świątecznego koszyka zakupowego ASM SFA wzrosła od grudnia 2023 o 4,58%. Najwyższe rachunki za świąteczne produkty w tym roku wystawiają konsumentom dyskonty, w których za zestaw najpopularniejszych przed świętami produktów trzeba było zapłacić 276,61 zł. To o 14,17 zł (5,4%) więcej niż w najtańszych w tym roku sklepach typu Cash & Carry, w których świąteczny koszyk kosztował 262,44 zł. W środku stawki są jeszcze hipermarkety (270,28 zł) oraz supermarkety (271,09 zł).Z danych zebranych przez ASM SFA wynika, że średnia cena koszyka produktów świątecznych wyniosła 271,21 zł. Wśród sieci z najniższą ceną koszyka świątecznego znalazły się Dino (248,97 zł), Auchan (252,22 zł) oraz Makro Cash & Carry (258,50 zł). Na drugim krańcu rankingu uplasowały się Carrefour (282,74 zł), POLOmarket (284,68 zł) oraz Netto (295,06 zł).Porównując ceny koszyka złożonego z wybranych do analizy produktów okazało się, że w największym stopniu świąteczny zestaw zakupów podrożał w ciągu roku w sieci Lidl – o 16,11%. Nieco mniejszy wzrost (15,47%) odnotowano w sklepach Aldi oraz w sieci Biedronka (10,56%). Ceny spadły jedynie w sklepach Dino (-9,14%) oraz Makro Cash & Carry (-4,96%). W sklepach Selgros Cash & Carry były niższe o 0,55%.Analitycy ASM SFA sprawdzili również ceny masła, których znaczący wzrost zauważyli ostatnio konsumenci. Okazuje się, że kostka masła między listopadem a grudniem tego roku w większości sieci podrożała o ok. 11%, natomiast w dwóch sieciach ten wzrost wyniósł nawet 17%. Wpływ na ceny masła ma nie tylko okresowy wzrost popytu związany ze świętami, ale także wyższe koszty produkcji (energia, pasze), odczuwalna inflacja oraz zmniejszone zapasy mleka na rynku. Można założyć, że o ile nie nastąpi stabilizacja na rynku mleczarskim lub spadek inflacji, to ceny zbliżone do 10 zł za kostkę, staną się nową normą.W 2024 roku koszyk zakupów świątecznych jest ponownie droższy niż przed rokiem. I choć ten wzrost jest niższy, niż w grudniu 2023, to i tak przy sklepowych kasach konsumenci zostawią więcej pieniędzy. Co prawda sieci handlowe aktywnie starają się zwrócić uwagę klientów, ale działania dotyczą raczej akcji wizerunkowych i nowych pomysłów na atrakcyjną ekspozycję produktów, niż specjalnych akcji promocyjnych, pozwalających obniżyć ceny wybranych towarów.