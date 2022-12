Do świąt Bożego Narodzenia został tylko tydzień. To najwyższy czas na przygotowanie świątecznego stołu. Niestety, jak wynika z najnowszych danych ASM Sales Force Agency, zakupy spożywcze będą sporo droższe niż przed rokiem. Średnia cena koszyka świątecznego urosła o blisko 18%.

Świąteczne zakupy znacznie droższe niż przed rokiem

Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com Świąteczny koszyk zakupowy droższy o 18% niż rok temu Najbardziej zdrożały masa makowa (31%), śledzie (24%) i pierogi (21%).

Średnia cena koszyka nadal rośnie

Wysoka inflacja w Polsce nie ominie św. Mikołaja. Za tegoroczne zakupy na święta trzeba będzie zapłacić o prawie 18 procent więcej niż rok temu. Eksperci ASM Sales Force Agency przeanalizowali najważniejsze około-świąteczne produkty spożywcze. Z najnowszego Badania i Raportu Koszyk Zakupowy wynika, że najpopularniejsze wigilijne dania, takie jak ryby czy pierogi zdrożały w ciągu roku od 22 do 24%. Klienci więcej zapłacą także za barszcz, przyprawy, słodycze i napoje gazowane. Sieci handlowe były zmuszone podnieść ceny produktów spożywczych, ale z drugiej strony w ostatnich przedświątecznych dniach na klientów będzie czekać wiele promocji i akcji specjalnych. Może się więc okazać, że ulubione artykuły wylądują w koszykach w dobrych i atrakcyjnych cenach. Kolejne, punktowe obniżki cen spodziewane są przed sylwestrem – komentuje wyniki raportu Zbigniew Sierocki, Dyrektor Zarządzający ASM Sales Force Agency.

Kanał e-grocery powyżej 300 zł i wciąż w górę

Osiem grup produktów z dwucyfrowymi podwyżkami

Z analiz ASM Sales Force Agency wynika, że w tym roku średnia cena badanego koszyka świątecznego w którym znalazło się̨ 11 podstawowych produktów kojarzonych ze świętami wyniosła 77,55 zł. To wzrost o 11,78 zł, czyli blisko 18% w porównaniu do grudnia ubiegłego roku. W koszyku świątecznym droższe niż przed rokiem są śledzie (24%), pierogi (21%), masa makowa z bakaliami (31%), barszcz (0,65%), kultowe mleczne pianki (26%), przyprawa goździki (16%) czy popularny napój gazowany (13%).Najtaniej zestaw świątecznych produktów można kupić w sieci Dino - 70,17 zł, natomiast najwyższą wartość koszyka świątecznego odnotowano w sklepach Carrefour - 87,13 zł. We wszystkich 9 analizowanych sieciach odnotowano dwucyfrowy wzrost cen koszyka świątecznego wobec 2021 roku. Największy wzrost odnotowano w sieci Makro Cash & Carry, w której średnia cena koszyka świątecznego była wyższa aż o 33% niż przed rokiem.W listopadzie br. poziom inflacji w Polsce wyniósł 17,4%. To nieznaczny spadek w porównaniu z poprzednim miesiącem. Według najnowszych prognoz ekspertów inflacja ponownie przyśpieszy na początku 2023 roku. Wówczas może przekroczyć 20%.Z danych zebranych przez ASM Sales Force Agency wynika, że w 11 na 13 sieci objętych badaniem, ceny w listopadzie br. były nieznacznie wyższe niż w październiku. Spadki cen odnotowano jedynie w sklepach Selgros Cash & Carry (1,04%) oraz Carrefour (0,48%). Średnia cena koszyka zakupowego w listopadzie br. wyniosła 267,59 zł. To wzrost o 4,01 zł, czyli 1,52% w porównaniu do października br. Największe podwyżki odnotowano w kanale e-grocery (3,63%). W ujęciu rocznym dwucyfrowy wzrost cen zaobserwowano we wszystkich 10 analizowanych sieciach. Były to min.: Lidl (19,42%), Kaufland (19,31%) czy Intermarché (19,31%). Największy wzrost cen koszyka odnotowano podobnie jak przed miesiącem w sieci Carrefour, w której średnia cena koszyka w listopadzie 2022 r. była wyższa aż o 50,36 zł niż przed rokiem, tj. o 22,78%.Analizując koszyk złożony wyłącznie z produktów najtańszych moglibyśmy zapłacić 207,14 zł (więcej o 2,91 zł niż w październiku), natomiast koszyk produktów najdroższych – 342,29 zł (więcej o 7,16 zł niż w październiku). Różnica między najtańszym, a najdroższym koszykiem w listopadzie 2022 r. wyniosła 135,15 zł i jest ona o 4,25 zł wyższa niż w październiku. Jeśli spojrzymy na dane w ujęciu rocznym, to suma koszyka minimalnego w listopadzie 2022 r. była wyższa o 19,17% niż przed rokiem, natomiast koszyk maksymalny był w listopadzie 2022 r. droższy o 21,81% niż w 2021 r. Wartość koszyka zakupowego całościowo zwiększyła się o 19,59% z 223,76 zł w listopadzie 2021 r. do 267,59 zł w listopadzie 2022 r.Na szczycie rankingu najtańszych sieci wciąż pozostaje Auchan. W sklepach tej marki średni koszt koszyka zakupowego wyniósł 231,49 zł. To o 7,61 zł, czyli o 3,40% więcej niż najtańszy koszyk w październiku br., należący przed miesiącem również do Auchan. Różnice w średniej cenie koszyka między pierwszym, a drugim i trzecim sklepem w rankingu wyniosły odpowiednio więcej o 8,17 zł (Lidl) i 26,92 zł (Biedronka).W listopadzie 2022 roku po raz kolejny najdroższy okazał się kanał e-grocery, gdzie za analizowany zestaw produktów trzeba było zapłacić 311,05 zł, czyli o ponad 34% więcej niż w najtańszych sklepach Auchan. Badanie koszyka zakupowego wykazało również, że w listopadzie 2022 r. najtańsze zakupy można było ponownie zrobić w dyskontach - 258,87 zł.Zestawienie cen kategorii produktowych rok do roku pokazuje, że w listopadzie 2022 r. względem 2021 r. podrożały wszystkie z 10 analizowanych kategorii produktów: chemia domowa i kosmetyki, produkty tłuszczowe, mięso, wędliny i ryby, produkty sypkie, napoje, dodatki, nabiał, używki i piwo, mrożonki oraz słodycze. W ośmiu grupach skok był dwucyfrowy. Najwyższy wzrost cen w skali roku (67,20%) odnotowano w kategorii produktów tłuszczowych. Z wyliczeń ekspertów ASM Sales Force Agency dodatkowo wynika, że używki i piwo podrożały o 28,93%, nabiał o 28,44%, dodatki o 27,51%, a produkty sypkie o 25,87%. W każdej z analizowanych grup produktów odnotowano zmiany cen, jednak najmniejszą różnicę stwierdzono w przypadku kategorii słodycze (w listopadzie 2022 r. drożej o 5,08 %).