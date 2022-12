Ubezpieczenie mieszkania ważniejsze niż ubezpieczenie na życie?

Ubezpieczenia kojarzą się Polakom częściej z OC dla kierowców i ubezpieczeniem mieszkania niż z polisą na życie. Z danych PIU wynika, że na te ostatnie wydajemy stosunkowo niewiele. Również ze statystyk Insurance Europe wynika, że polski rynek ubezpieczeń zdrowia i życia wciąż jest jeszcze mały - podaje Ubea.pl.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Ile Polacy wydają na ubezpieczenia?

Ile wydajemy na ubezpieczenia na życie?

W jakim kierunku będzie się rozwijał rynek ubezpieczeń w Polsce?



Polak na ubezpieczenia wydaje 7 razy mniej niż Niemiec

Czechy - 588 euro łącznej składki ubezpieczeń na osobę w 2020 r.

Grecja - 405 euro

Słowacja - 397 euro

Estonia - 352 euro

Węgry - 351 euro

Chorwacja - 349 euro

Dotyczy to również naszego zachodniego sąsiada. Na mieszkańca Niemiec w 2020 r. przypadało 2 657 euro składki ubezpieczeniowej. Z tego aż 1 756 euro dotyczyło ochrony życia oraz zdrowia - podaje Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Na życie chętniej ubezpieczają się np. Czesi oraz Słowacy

Czechy - 235 euro składki ubezpieczeń na życie i polis zdrowotnych na osobę

Słowacja - 194 euro

Węgry - 159 euro

Polska - 128 euro

Chorwacja - 126 euro

Łotwa - 125 euro

Estonia - 66 euro

Bułgaria - 35 euro

Rumunia - 34 euro

To ciekawa kwestia, bo w różnych badaniach i rankingach (zobacz np. Euro Health Consumer Index) polski system publicznej opieki medycznej wypada dużo gorzej niż jego czeski oraz słowacki odpowiednik - zauważa Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Około 30 groszy z 1 zł składki wydajemy na ochronę życia

Mniejszym rynkowym udziałem ubezpieczeń życia i zdrowia niż Polska (36%) cechowały się tylko trzy inne analizowane państwa: Bułgaria (16%), Estonia (19%) oraz Rumunia (26%) - wymienia Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Nasz stosunek do ubezpieczeń życia i zdrowia się zmienia

Porównując zebraną w kraju składkę brutto klasycznych ubezpieczeń na życie w 2020 roku (7,9 mld zł) i w 2021 r. (9,1 mld zł), widzimy wyraźne ożywienie w tym segmencie - tłumaczy Leszek Osiewacz, ekspert Unilink, największej multiagencji ubezpieczeniowej w Polsce.

Wartość składki różnych polis w przeliczeniu na mieszkańca - wybrane kraje Europy Polska zajęła dziewiętnaste miejsce na dwadzieścia pięć analizowanych krajów po uwzględnieniu łącznej wartości składki ubezpieczeniowej z 2020 r. przypadającej na jednego mieszkańca.

Porównywanie europejskich rynków ubezpieczeniowych przez pryzmat łącznej wartości zebranej składki jest dość zdradliwe, bo poszczególne kraje mocno różnią się pod względem liczby ludności. Dlatego lepszym rozwiązaniem wydaje się przeliczanie kwot zebranych przez ubezpieczycieli na jednego mieszkańca. Informacje na ten temat podaje np. branżowa organizacja Insurance Europe. Jej najnowsze statystyki pochodzą z 2020 roku, ale nie stanowi to dużego problemu.- tłumaczy Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.Na podstawie danych Insurance Europe można ocenić pozycję polskiego rynku ubezpieczeń w Europie. W dalszym ciągu jest on stosunkowo mały. Polska zajęła bowiem dziewiętnaste miejsce na dwadzieścia pięć analizowanych krajów po uwzględnieniu łącznej wartości składki ubezpieczeniowej z 2020 r. przypadającej na jednego mieszkańca. Wynik dość podobny do polskiego (359 euro składki/osobę) uzyskały następujące państwa:Dystans Polski oraz wszystkich wymienionych krajów na przykład do Danii (5 972 euro) oraz Szwajcarii (5 835 euro) pozostaje ogromny. Poniższa tabela potwierdza, że w przypadku wszystkich państw z najbardziej rozwiniętym rynkiem ubezpieczeniowym, polisy na życie oraz ubezpieczenia zdrowotne stanowią jego bardzo ważną część.Kolejny ciekawy wniosek wynikający z analizowanych statystyk dotyczy wydatków ubezpieczeniowych na ochronę zdrowia i życia w Polsce oraz innych krajach regionu. Jeżeli podsumujemy składkę ubezpieczeń na życie oraz polis zdrowotnych przypadającą w 2020 r. na jedną osobę, to wynik będzie następujący:Po uwzględnieniu samej składki polis na życie, Czechy (166 euro/osobę) i Słowacja (153 euro) również dość znacząco wyprzedzają Polskę (123 euro). Jeszcze większa różnica dotyczy składek na ubezpieczenia zdrowotne.Eksperci Ubea.pl po wykonaniu obliczeń bazujących na danych Insurance Europe zwracają uwagę na jeszcze jeden wniosek. Mianowicie, w 2020 r. tylko 36 groszy z każdej złotówki składki wpływającej do polskich ubezpieczycieli dotyczyło ochrony życia i zdrowia. Innymi słowy, ubezpieczenia inne niż „życiowe” i zdrowotne stanowiły aż 64% całego rynku.Natomiast u dziesięciu liderów udział rynku polis zdrowotnych i ubezpieczeń na życie wynosił od 66% (Niemcy) do 87% (Holandia).- dodaje Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.Dobrą wiadomością dotyczącą krajowego rynku ubezpieczeń zdrowotnych i polis na życie jest natomiast rosnąca świadomość ubezpieczeniowa rodaków. Pandemia koronawirusa na pewno przyczyniła się do wzrostu wspomnianej świadomości ubezpieczeniowej Polaków.W 2022 r. dynamiczny wzrost zebranych składek polis na życie zahamowała inflacja, która w listopadzie osiągnęła poziom 17,4%. Statystyczny Kowalski redukuje wydatki, gdzie się da i niestety często kosztem ochrony ubezpieczeniowej. Paradoksalnie, to właśnie w czasach wszechobecnej drożyzny, Polacy nie powinni oszczędzać na ubezpieczaniu swojego życia i zdrowia.- podsumowuje ekspert Unilink.