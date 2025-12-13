eGospodarka.pl
Elektroniczny nos wspomagany AI może zrewolucjonizować badania na cukrzycę i choroby serca

2025-12-13 00:03

Elektroniczny nos wspomagany AI może zrewolucjonizować badania na cukrzycę i choroby serca

© wygenerowane przez AI

Elektroniczny nos opracowywany w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie może stać się przełomowym narzędziem w nieinwazyjnej, wczesnej diagnostyce chorób metabolicznych, takich jak zespół metaboliczny prowadzący do cukrzycy typu 2 i chorób układu sercowo‑naczyniowego. Zespół Laboratorium Analizy Biomarkerów (LAB) pod kierunkiem Anny Paleczek, przy wsparciu grantu NCN PRELUDIUM 24, rozwija przenośne urządzenie, które dzięki czujnikom gazów i algorytmom sztucznej inteligencji ma analizować związki chemiczne w oddechu i na tej podstawie szacować parametry krwi, m.in. poziom cholesterolu, glukozy, HDL, LDL i trójglicerydów.

Z tego artykułu dowiesz się:


  • Jak elektroniczny nos opracowywany w AGH może zrewolucjonizować diagnostykę chorób metabolicznych.
  • Jakie choroby i zaburzenia można wykryć dzięki analizie wydychanego powietrza.
  • Jak sztuczna inteligencja wspiera identyfikację biomarkerów w oddechu.
  • Jakie korzyści dla pacjentów i systemu opieki zdrowotnej niesie to rozwiązanie.
  • Jakie etapy badań są planowane w projekcie i jakie technologie będą wykorzystane.
  • Dlaczego nieinwazyjna diagnostyka może być kluczowa dla wczesnego wykrywania chorób.

Choroby wykrywane jednym oddechem?


Nowoczesna medycyna coraz śmielej sięga po metody jednocześnie skuteczne i przyjazne dla pacjenta. Jedną z nich jest analiza powietrza wydychanego przez człowieka. W oddechu znajdują się tysiące związków chemicznych (tzw. VOCs), które, niczym subtelne sygnały ostrzegawcze, mogą świadczyć o rozwijających się w organizmie zaburzeniach.

Projekt realizowany przez A. Paleczek ma na celu opracowanie przenośnego, taniego i łatwego w użyciu urządzenia, które pozwoli wykryć wczesne stadia zespołu metabolicznego, obejmującego m.in. otyłość brzuszną, zaburzenia poziomu glukozy oraz nieprawidłowe stężenie cholesterolu. Wczesne rozpoznanie umożliwia zapobieganie cukrzycy typu 2 i chorobom układu sercowo-naczyniowego - dwóm największym wyzwaniom zdrowotnym współczesnego świata.
Prototyp przenośnego elektronicznego nosa
fot. mat. prasowe

Prototyp przenośnego elektronicznego nosa

Prototyp urządzenia do analizy wydychanego powietrza wyposażony w zestaw sensorów i układów elektronicznych, które mają umożliwić wczesne wykrywanie zaburzeń metabolicznych na podstawie składu oddechu.

Elektroniczny nos i sztuczna inteligencja


Zespół badawczy opracował już prototyp tzw. elektronicznego nosa, który potrafił określić poziom cholesterolu wyłącznie na podstawie próbki oddechu. W nowym projekcie badania zostaną rozszerzone o kolejne parametry metaboliczne, takie jak glukoza, HDL, LDL czy trójglicerydy.

Planowane jest przeprowadzenie eksperymentu medycznego we współpracy z jednostkami klinicznymi. W jego ramach zebrane zostaną próbki oddechu pacjentów, a następnie opracowane algorytmy AI służące do estymacji parametrów z krwi.

Do analiz użyte zostaną komercyjne czujniki gazów, specjalistyczne worki Tedlar® oraz mieszaniny gazów odtwarzające skład oddechu osób z różnymi zaburzeniami zdrowotnymi. Dane z czujników trafią do algorytmów uczenia maszynowego, które będą wyszukiwać charakterystyczne wzorce chemiczne – jeszcze zanim pacjent usłyszy pierwszą diagnozę.
Anna Paleczek, doktorantka i członkini zespołu Laboratorium Analizy Biomarkerów
fot. mat. prasowe

Anna Paleczek, doktorantka i członkini zespołu Laboratorium Analizy Biomarkerów

Projekt realizowany przez A. Paleczek ma na celu opracowanie przenośnego, taniego i łatwego w użyciu urządzenia, które pozwoli wykryć wczesne stadia zespołu metabolicznego, obejmującego m.in. otyłość brzuszną, zaburzenia poziomu glukozy oraz nieprawidłowe stężenie cholesterolu.

Jeśli projekt zakończy się sukcesem, powstanie rozwiązanie, które może zrewolucjonizować wczesną diagnostykę chorób metabolicznych i to w sposób całkowicie nieinwazyjny.

Dzięki temu badania przesiewowe mogłyby stać się prostsze, tańsze i dostępne również dla osób mieszkających w regionach o ograniczonej opiece medycznej – podkreśla Anna Paleczek.

Projekt realizowany jest w Laboratorium Analizy Biomarkerów (LAB) Instytutu Elektroniki w AGH w Krakowie (Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji). Głównym celem LAB jest prowadzenie badań nad biomarkerami w szerokim zakresie zastosowań – środowiskowych, przemysłowych i medycznych – ze szczególnym naciskiem na analizę wydychanego powietrza.
