Takiego realme jeszcze nie było. GT 8 Pro z wymienną wyspą aparatów i Snapdragonem 8 Elite

2025-12-03 00:08

Takiego realme jeszcze nie było. GT 8 Pro z wymienną wyspą aparatów i Snapdragonem 8 Elite

GT 8 Pro - takiego realme jeszcze nie było © fot. mat. prasowe

Na polski rynek trafił nowy flagowiec realme – model GT 8 Pro. Urządzenie łączy wysoką wydajność, rozbudowane rozwiązania fotograficzne oraz funkcje AI, a jego charakterystycznym elementem jest modułowa wyspa aparatów. Producent zapowiada również długi czas pracy na baterii oraz rozbudowane możliwości multimedialne. Smartfon jest już dostępny w sprzedaży wraz z ofertą promocyjną na start.

realme Note 70T - nowy smartfon z dużą baterią i wojskową odpornością już Polsce

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Jaką wydajność oferuje realme GT 8 Pro i na jakim procesorze pracuje?
  • Jakie możliwości fotograficzne i wideo oferuje nowy flagowiec realme?
  • Jakie funkcje AI i opcje personalizacji przewidziano dla użytkowników?
  • Ile kosztuje realme GT 8 Pro i gdzie można go kupić?

Moc w serii GT


realme GT 8 Pro otrzymał nowy procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5 wykonany w technologii 3 nm. Układ wspiera dodatkowy chip Hyper Vision+ AI odpowiedzialny za optymalizację pracy i przetwarzanie grafiki. Procesor Qualcomm Oryon trzeciej generacji pracuje z częstotliwością do 4,6 GHz i oferuje wyższe osiągi przy jednoczesnym obniżeniu zużycia energii.
GT 8 Pro - wersje kolorystyczne
fot. mat. prasowe

GT 8 Pro - wersje kolorystyczne

W wariancie niebieskim tylny panel wykonany został z wegańskiej skóry z recyklingu

Smartfon obsługuje rozdzielczość obrazu zwiększaną przez AI oraz odświeżanie ekranu do 144 Hz. W przypadku gier zastosowano rozwiązania stabilizujące liczbę klatek, również przy długotrwałym obciążeniu.

Model wyposażono w baterię 7000 mAh z przewodowym ładowaniem 120 W oraz bezprzewodowym 50 W. Według producenta pozwala to na wielogodzinne korzystanie z multimediów i gier bez konieczności doładowywania.

Wyświetlacz o rozdzielczości 2K osiąga jasność do 7000 nitów i charakteryzuje się odświeżaniem 144 Hz. Zastosowano także symetryczne głośniki, zaawansowany system wibracji oraz rozbudowane chłodzenie parowe.
GT 8 Pro Dream Edition
fot. mat. prasowe

GT 8 Pro Dream Edition

GT 8 Pro Dream Edition powstał we współpracy z zespołem Aston Martin Aramco F1® Team

Zdjęcia uliczne najlepszej jakości


Aparat w realme GT 8 Pro powstał we współpracy z marką RICOH GR. Zastosowany system oferuje ogniskowe 28 mm i 40 mm przeznaczone do fotografii ulicznej. Dostępne są również profile kolorystyczne inspirowane estetyką aparatów analogowych oraz szybki tryb wykonywania zdjęć.

Poza fotografią uliczną smartfon oferuje teleobiektyw 200 MP oraz matrycę 1/1,56”, umożliwiające wykonywanie zdjęć z dużym zbliżeniem bez widocznej utraty jakości. Obiektyw ultraszerokokątny 50 MP umożliwia rejestrowanie szerokich kadrów. Urządzenie obsługuje nagrywanie wideo w 4K 120 kl./s, 8K 30 kl./s oraz w formacie 10-bit log.

Twój osobisty asystent


Smartfon pracuje pod kontrolą systemu realme UI 7.0 opartego na Androidzie 16. Interfejs oferuje zaawansowane opcje personalizacji oraz rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji, w tym automatyczne podsumowania powiadomień oraz narzędzia wspomagające kadrowanie zdjęć.

Zastosowano również pasek wielozadaniowy umożliwiający szybkie przełączanie się pomiędzy aplikacjami oraz pakiet funkcji dla graczy, takich jak narzędzia treningowe i system zapisu kluczowych momentów rozgrywki.

Styl, który możesz zmieniać


realme GT 8 Pro wyposażono w wymienną wyspę aparatów, którą użytkownik może zastąpić innym modułem. Wymiana odbywa się za pomocą dołączonego narzędzia. Wariant niebieski posiada tylny panel wykonany z wegańskiej skóry z recyklingu, natomiast wersja biała utrzymana jest w klasycznej, jasnej stylistyce.
realme GT 8 Pro - wymienna wyspa aparatów
fot. mat. prasowe

realme GT 8 Pro - wymienna wyspa aparatów

Wyspa aparatów umożliwia wymianę modułów

Wyścigowy smartfon realme GT 8 Pro Dream Edition


W ofercie znalazła się także edycja Dream Edition przygotowana we współpracy z zespołem Aston Martin Aramco F1® Team. Wyróżnia ją specjalna kolorystyka inspirowana barwami zespołu oraz dedykowane elementy interfejsu, w tym dynamiczne tapety i dźwięki nawiązujące do sportów motorowych.

Ceny oraz dostępność


W ramach oferty na start sprzedaży, obowiązującej do 21 grudnia, ceny przedstawiają się następująco:
  • realme GT 8 Pro (12/256) – 4199 zł
  • realme GT 8 Pro (16/512) – 4499 zł

Do zestawu dołączany jest dodatkowy moduł wyspy aparatu oraz etui ochronne. Urządzenia dostępne są w sieciach sprzedaży takich jak Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, x-kom, Komputronik, Neonet, Allegro oraz w sklepie internetowym producenta i u wybranych operatorów.

Od 22 grudnia obowiązywać będą ceny regularne:
  • realme GT 8 Pro (12/256) – 4699 zł
  • realme GT 8 Pro (16/512) – 4999 zł

Model Dream Edition (16/512) wyceniono na 5499 zł.
Przeczytaj także: Smartfony realme 14 Pro i realme 14 Pro+ Smartfony realme 14 Pro i realme 14 Pro+

oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: smartfon realme, realme GT 8 Pro, realme, smartfony

