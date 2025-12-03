Takiego realme jeszcze nie było. GT 8 Pro z wymienną wyspą aparatów i Snapdragonem 8 Elite

GT 8 Pro - takiego realme jeszcze nie było © fot. mat. prasowe

Na polski rynek trafił nowy flagowiec realme – model GT 8 Pro. Urządzenie łączy wysoką wydajność, rozbudowane rozwiązania fotograficzne oraz funkcje AI, a jego charakterystycznym elementem jest modułowa wyspa aparatów. Producent zapowiada również długi czas pracy na baterii oraz rozbudowane możliwości multimedialne. Smartfon jest już dostępny w sprzedaży wraz z ofertą promocyjną na start.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jaką wydajność oferuje realme GT 8 Pro i na jakim procesorze pracuje?

Jakie możliwości fotograficzne i wideo oferuje nowy flagowiec realme?

Jakie funkcje AI i opcje personalizacji przewidziano dla użytkowników?

Ile kosztuje realme GT 8 Pro i gdzie można go kupić?

Moc w serii GT

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe GT 8 Pro Dream Edition GT 8 Pro Dream Edition powstał we współpracy z zespołem Aston Martin Aramco F1® Team Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Zdjęcia uliczne najlepszej jakości

Twój osobisty asystent

Styl, który możesz zmieniać

Wyścigowy smartfon realme GT 8 Pro Dream Edition

Ceny oraz dostępność

realme GT 8 Pro (12/256) – 4199 zł

realme GT 8 Pro (16/512) – 4499 zł

realme GT 8 Pro (12/256) – 4699 zł

realme GT 8 Pro (16/512) – 4999 zł