Takiego realme jeszcze nie było. GT 8 Pro z wymienną wyspą aparatów i Snapdragonem 8 Elite
2025-12-03 00:08
GT 8 Pro - takiego realme jeszcze nie było © fot. mat. prasowe
Moc w serii GT
realme GT 8 Pro otrzymał nowy procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5 wykonany w technologii 3 nm. Układ wspiera dodatkowy chip Hyper Vision+ AI odpowiedzialny za optymalizację pracy i przetwarzanie grafiki. Procesor Qualcomm Oryon trzeciej generacji pracuje z częstotliwością do 4,6 GHz i oferuje wyższe osiągi przy jednoczesnym obniżeniu zużycia energii.
GT 8 Pro - wersje kolorystyczne
Smartfon obsługuje rozdzielczość obrazu zwiększaną przez AI oraz odświeżanie ekranu do 144 Hz. W przypadku gier zastosowano rozwiązania stabilizujące liczbę klatek, również przy długotrwałym obciążeniu.
Model wyposażono w baterię 7000 mAh z przewodowym ładowaniem 120 W oraz bezprzewodowym 50 W. Według producenta pozwala to na wielogodzinne korzystanie z multimediów i gier bez konieczności doładowywania.
Wyświetlacz o rozdzielczości 2K osiąga jasność do 7000 nitów i charakteryzuje się odświeżaniem 144 Hz. Zastosowano także symetryczne głośniki, zaawansowany system wibracji oraz rozbudowane chłodzenie parowe.
GT 8 Pro Dream Edition
Zdjęcia uliczne najlepszej jakości
Aparat w realme GT 8 Pro powstał we współpracy z marką RICOH GR. Zastosowany system oferuje ogniskowe 28 mm i 40 mm przeznaczone do fotografii ulicznej. Dostępne są również profile kolorystyczne inspirowane estetyką aparatów analogowych oraz szybki tryb wykonywania zdjęć.
Poza fotografią uliczną smartfon oferuje teleobiektyw 200 MP oraz matrycę 1/1,56”, umożliwiające wykonywanie zdjęć z dużym zbliżeniem bez widocznej utraty jakości. Obiektyw ultraszerokokątny 50 MP umożliwia rejestrowanie szerokich kadrów. Urządzenie obsługuje nagrywanie wideo w 4K 120 kl./s, 8K 30 kl./s oraz w formacie 10-bit log.
Twój osobisty asystent
Smartfon pracuje pod kontrolą systemu realme UI 7.0 opartego na Androidzie 16. Interfejs oferuje zaawansowane opcje personalizacji oraz rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji, w tym automatyczne podsumowania powiadomień oraz narzędzia wspomagające kadrowanie zdjęć.
Zastosowano również pasek wielozadaniowy umożliwiający szybkie przełączanie się pomiędzy aplikacjami oraz pakiet funkcji dla graczy, takich jak narzędzia treningowe i system zapisu kluczowych momentów rozgrywki.
Styl, który możesz zmieniać
realme GT 8 Pro wyposażono w wymienną wyspę aparatów, którą użytkownik może zastąpić innym modułem. Wymiana odbywa się za pomocą dołączonego narzędzia. Wariant niebieski posiada tylny panel wykonany z wegańskiej skóry z recyklingu, natomiast wersja biała utrzymana jest w klasycznej, jasnej stylistyce.
realme GT 8 Pro - wymienna wyspa aparatów
Wyścigowy smartfon realme GT 8 Pro Dream Edition
W ofercie znalazła się także edycja Dream Edition przygotowana we współpracy z zespołem Aston Martin Aramco F1® Team. Wyróżnia ją specjalna kolorystyka inspirowana barwami zespołu oraz dedykowane elementy interfejsu, w tym dynamiczne tapety i dźwięki nawiązujące do sportów motorowych.
Ceny oraz dostępność
W ramach oferty na start sprzedaży, obowiązującej do 21 grudnia, ceny przedstawiają się następująco:
- realme GT 8 Pro (12/256) – 4199 zł
- realme GT 8 Pro (16/512) – 4499 zł
Do zestawu dołączany jest dodatkowy moduł wyspy aparatu oraz etui ochronne. Urządzenia dostępne są w sieciach sprzedaży takich jak Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, x-kom, Komputronik, Neonet, Allegro oraz w sklepie internetowym producenta i u wybranych operatorów.
Od 22 grudnia obowiązywać będą ceny regularne:
- realme GT 8 Pro (12/256) – 4699 zł
- realme GT 8 Pro (16/512) – 4999 zł
Model Dream Edition (16/512) wyceniono na 5499 zł.
oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl
