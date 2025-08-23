realme Note 70T - nowy smartfon z dużą baterią i wojskową odpornością już Polsce

Na polski rynek trafił realme Note 70T, nowy smartfon wyposażony w wytrzymałą konstrukcję i baterię o pojemności 6000 mAh, która zapewnia nawet do dwóch dni pracy na jednym ładowaniu. Urządzenie spełnia wojskowy standard odporności MIL-STD-810H oraz normę IP54, co gwarantuje ochronę przed wstrząsami, wibracjami, kurzem i zachlapaniami. Telefon napędza ośmiordzeniowy procesor Unisoc T7250, a jego aparat główny ma rozdzielczość 13 MP. realme oferuje kilka wariantów pamięci oraz atrakcyjne ceny promocyjne dostępne do 11 września.

Przeczytaj także: Smartfony realme 14 Pro i realme 14 Pro+

Z tego artykułu dowiesz się:

charakterystyka smartfona realme Note 70T z wytrzymałą baterią 6000 mAh i procesorem Unisoc T7250

informacje o odporności urządzenia zgodnej z normami MIL-STD-810H i IP54

dane techniczne dotyczące aparatów i funkcji multimedialnych smartfona

dostępne warianty pamięci, kolory i szczegóły promocji premierowej w Polsce

Do dwóch dni pracy na baterii oraz klasa energetyczna A

System dwóch aparatów

Ceny i dostępność

realme Note 70T (4 GB RAM + 128 GB) cena regularna 449 zł -> cena promocyjna 399 zł (dostępność: Media Expert, Euro RTV AGD, x-kom, Neonet, realmeshop, Komputronik, Allegro, Max Elektro, Media Markt)

realme Note 70T (4 GB RAM + 256 GB) cena regularna 549 zł -> cena promocyjna 449 zł (dostępność: Media Expert, Euro RTV AGD, x-kom, Neonet, realmeshop, Komputronik, Allegro, Max Elektro, Media Markt)

Podsumowanie parametrów technicznych realme Note 70T:

Procesor: Unisoc T7250 (2x Cortex-A75 1,8 GHz + 6x Cortex-A55 1,6 GHz), grafika Mali-G57 MP1

Bateria: 6000 mAh, ładowanie 15 W, ponad 80% pojemności po 1000 cyklach ładowania

Czas pracy na jednym ładowaniu: do 65 godz. 25 min (klasa energetyczna A UE)

Odporność: certyfikat MIL-STD-810H (wstrząsy, wibracje, temperatura), norma IP54 (ochrona przed kurzem i zachlapaniem)

Aparaty: tył 13 MP, przód 5 MP, wideo Full HD 1080p

Dioda powiadomień LED w formie pierścienia na wyspie aparatów

Wersje pamięci: 4 GB RAM + 64 GB / 128 GB / 256 GB

Kolory: czarny, złoty

Przeczytaj także: Smartfon realme GT 7 Pro zadebiutuje w Polsce 26 listopada

Serce urządzenia stanowi ośmiordzeniowy procesor Unisoc T7250, wykonany w 12-nanometrowym procesie technologicznym. Układ składa się z dwóch wydajniejszych rdzeni Cortex-A75 taktowanych na 1,8 GHz, które odpowiadają za szybsze i bardziej wymagające zadania, oraz sześciu energooszczędnych rdzeni Cortex-A55 do podstawowych funkcji, działających z częstotliwością 1,6 GHz. Za grafikę odpowiada układ Mali-G57 MP1, co przekłada się na płynność działania multimediów i gier.Ważnym elementem realme Note 70T jest bateria o pojemności 6000 mAh z technologią ładowania 15 W. To ogniwo pozwala na pracę telefonu przez nawet dwa dni bez konieczności ładowania. Przy tak dużej pojemności baterii użytkownik może cieszyć się dłuższą swobodą korzystania z urządzenia, bez obaw o szybkie rozładowanie. Nawet po 1000 cyklach ładowania bateria zachowuje ponad 80% swojej początkowej pojemności, co oznacza dłuższą żywotność akumulatora.Smartfon otrzymał również klasę energetyczną A według norm Unii Europejskiej. Przekłada się to na możliwość pracy na jednym ładowaniu nawet przez 65 godzin i 25 minut.Pod kątem wytrzymałości realme Note 70T przeszedł wojskowe testy zgodne z normą MIL-STD-810H, które potwierdzają odporność na wstrząsy, wibracje oraz działanie skrajnych temperatur. Dodatkowo spełnia normę IP54, co oznacza ochronę przed kurzem oraz odporność na zachlapania i deszcz. To może być przydatne na co dzień, zwłaszcza dla osób aktywnych lub korzystających z telefonu w trudniejszych warunkach.W zakresie fotografii smartfon wyposażono w system dwóch aparatów. Główny aparat ma rozdzielczość 13 MP i radzi sobie z tworzeniem zdjęć o dobrej jakości w codziennym użytkowaniu. Dodatkowo możliwe jest nagrywanie wideo w rozdzielczości Full HD (1080p).Z przodu znajduje się kamera do selfie o rozdzielczości 5 MP. Ciekawym dodatkiem jest dioda powiadomień w formie pierścienia LED umieszczona na wyspie aparatów, która informuje o nowych powiadomieniach także na wygaszonym ekranie.realme Note 70T jest dostępny w dwóch kolorach: czarnym i złotym. Do wyboru są trzy warianty pamięci: 4 GB RAM z 64 GB lub 128 GB pamięci wewnętrznej, a także 4 GB RAM z 256 GB pamięci.Do 11 września smartfon będzie dostępny w ramach promocji premierowej w specjalnej niższej cenie. Urządzenie będzie można kupić w sieciach Play i Plus, a także w sklepach Media Expert, Euro RTV AGD, x-kom, realmeshop, Komputronik, Allegro, Neonet, Media Markt oraz Max Elektro.