Smartfony realme 16 Pro vs 16 Pro+ - czym różnią się nowe modele?

2026-02-13 00:30

Smartfony realme 16 Pro vs 16 Pro+ - czym różnią się nowe modele?

Smartfony realme 16 Pro vs 16 Pro+ © fot. mat. prasowe

realme oficjalnie wprowadza do Polski serię realme 16 Pro. Na jej czele model 16 Pro+ wyposażony w aparat 200 MP LumaColor z peryskopowym teleobiektywem 3,5x. Producent zapowiada nową erę fotografii portretowej w segmencie premium mid-range. Smartfony oferują zaawansowane funkcje AI, wyświetlacze 144 Hz, baterie do 7000 mAh oraz certyfikat IP69. Ceny startują od 1799 zł.

realme Note 70T - nowy smartfon z dużą baterią i wojskową odpornością już Polsce

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Jakie możliwości oferuje aparat 200 MP LumaColor i czym wyróżnia się model realme 16 Pro+?
  • Jak działają funkcje AI, takie jak Vibe Master Mode, AI Edit Genie czy MainTrack?
  • Jaką wydajność zapewniają procesory Snapdragon 7 Gen 4 i Dimensity 7300-Max 5G?
  • Ile kosztują modele realme 16 Pro i 16 Pro+ i gdzie można je kupić?

Modele z serii realme 16 Pro wyposażono w główny aparat 200 MP LumaColor oraz zestawy ogniskowych przeznaczonych do fotografii portretowej. Wersja realme 16 Pro+ otrzymała dodatkowo peryskopowy teleobiektyw z 3,5-krotnym zoomem optycznym. Aparat posiada certyfikat TÜV Rheinland, a oprogramowanie obejmuje m.in. algorytm bokeh ProDepth oraz zestaw ogniskowych FullFocal (1x / 1,5x / 2x / 3,5x / 4x).
realme 16 Pro - złoty
fot. mat. prasowe

realme 16 Pro - złoty

realme 16 Pro wyposażony jest w aparat główny 200 MP LumaColor

Model Pro+ umożliwia wykonanie zdjęć z 7-krotnym zbliżeniem makro, 10-krotnym przybliżeniem scenicznym oraz do 120-krotnym zoomem cyfrowym. Obsługuje także nagrywanie wideo 4K FullFocal HDR (1x / 2x / 3,5x / 7x). Funkcja MainTrack pozwala na utrzymywanie ostrości na poruszającym się obiekcie podczas nagrywania.
realme 16 Pro+ - złoty
fot. mat. prasowe

realme 16 Pro+ - złoty

realme 16 Pro+ pozwala też na uzyskanie 7-krotnego zbliżenia makro

realme 16 Pro oferuje ten sam aparat główny 200 MP LumaColor oraz zestaw ogniskowych Golden Portrait Lens Kit (1x / 1,5x / 2x / 3,5x / 4x). Producent deklaruje porównywalne możliwości w zakresie rozmycia tła i kontroli głębi ostrości.
realme 16 Pro+ - szary
fot. mat. prasowe

realme 16 Pro+ - szary

Model realme 16 Pro+ wyposażony został w procesor Snapdragon 7 Gen 4

Oba modele wyposażono w tryb Vibe Master Mode z 21 tonacjami kolorystycznymi, w tym pięcioma stylami portretowymi (Nastrój, Vintage, Żywy, Świeży, Neonowy). Funkcja AI Edit Genie umożliwia edycję zdjęć przy użyciu komend głosowych lub tekstowych, w tym zmianę stylu i tła. Dostępne są również rozwiązania AI LightMe i AI StyleMe odpowiadające za efekty świetlne i filtry.
realme 16 Pro - szary
fot. mat. prasowe

realme 16 Pro - szary

realme 16 Pro dostępny jest w kolorach złotym, szarym i fioletowym

Dodatkowe funkcje oparte na sztucznej inteligencji obejmują:


  • Mistrza kadrowania AI (automatyczne dopasowanie kadru i przybliżenia),
  • Kreator zdjęć AI (edycja na podstawie poleceń),
  • Błyskawiczny klip AI (tworzenie krótkich materiałów wideo).

Wzornictwo autorstwa Naoto Fukasawy


Seria realme 16 Pro została zaprojektowana we współpracy z Naoto Fukasawą.

Model 16 Pro+ wykorzystuje tylną obudowę wykonaną z biopolimeru pochodzenia organicznego, certyfikowanego przez USDA. Urządzenie dostępne jest w kolorze złotym i szarym.

realme 16 Pro oferowany jest w wariantach: złotym, szarym i fioletowym. Obudowa ma matowe wykończenie. Oba modele posiadają certyfikat IP69, co oznacza odporność na pył oraz wodę, w tym strumienie pod wysokim ciśnieniem i temperaturę do 80°C. Producent deklaruje możliwość wykonywania zdjęć pod wodą.

Model 16 Pro+ wyposażono w szkło Corning Gorilla Glass, które ma zwiększać odporność na zarysowania i upadki.
realme 16 Pro - fioletowy
fot. mat. prasowe

realme 16 Pro - fioletowy

Seria powstała we współpracy z mistrzem designu Naoto Fukasawęą

Wydajność i podzespoły


realme 16 Pro+ działa w oparciu o procesor Snapdragon 7 Gen 4. Według producenta urządzenie osiąga 1,44 mln punktów w teście AnTuTu. Smartfon obsługuje pamięć LPDDR5X o prędkości do 8400 Mbps.

Model wyposażono w 6,8-calowy wyświetlacz HyperGlow 4D Curve+ o rozdzielczości 1,5K i częstotliwości odświeżania 144 Hz. Jasność szczytowa wynosi 6500 nitów. Bateria ma pojemność 7000 mAh, a urządzenie wspiera ładowanie 80W SuperVOOC.

realme 16 Pro napędzany jest przez procesor MediaTek Dimensity 7300-Max 5G. Posiada płaski ekran AMOLED 1,5K o przekątnej 6,78 cala i odświeżaniu 144 Hz. Bateria o pojemności 6500 mAh obsługuje ładowanie 45W; pełne ładowanie trwa około 90 minut. Funkcja bypassingu kieruje energię bezpośrednio do płyty głównej podczas ładowania i użytkowania urządzenia, co ma ograniczać nagrzewanie.
Seria realme 16 Pro
fot. mat. prasowe

Seria realme 16 Pro

Modele z serii realme 16 Pro to mistrzowie portretów 200 MP

Ceny i dostępność


Od 12 lutego 2026 r. w sprzedaży dostępne są:

  • realme 16 Pro+ (12/512 GB) – 2499 zł; dostępny w Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, x-kom, Komputronik, Neonet, Allegro, realmeshop.pl oraz u operatorów Play i T-Mobile.
  • realme 16 Pro+ (8/256 GB) – 2299 zł; dostępny w Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, Neonet, Allegro, realmeshop.pl oraz u operatora Plus.
  • realme 16 Pro (8/512 GB) – 1999 zł; dostępny w Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, x-kom, Komputronik, Allegro oraz realmeshop.pl.
  • realme 16 Pro (8/256 GB) – 1799 zł; dostępny w Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, x-kom, Neonet, Komputronik, Allegro, realmeshop.pl oraz u operatorów Play i Plus.
Smartfony realme 14 Pro i realme 14 Pro+

oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: realme 16 Pro, realme 16 Pro+, realme, smartfon realme, smartfony, smartfony realme

