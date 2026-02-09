Technologia napędza polski wzrost. IT coraz ważniejsze dla polskiego PKB

Polska od trzech dekad należy do najszybciej rozwijających się gospodarek świata. Według najnowszych danych, kluczowym motorem tego wzrostu staje się sektor IT – zarówno dzięki eksportowi usług, jak i rosnącej roli technologii w działalności przedsiębiorstw. Cyfryzacja przestaje być jedynie wsparciem dla gospodarki, a staje się jej fundamentem. Według raportu EY, w latach 2025-2027 Polska może notować wzrost PKB na poziomie 3,5% rocznie, co będzie najszybszym tempem w całej Unii Europejskiej. Jak technologia zmienia strukturę polskiej gospodarki i dlaczego IT staje się kluczowym czynnikiem jej rozwoju?

Z tego artykułu dowiesz się:

Jak sektor IT staje się kluczowym motorem wzrostu polskiej gospodarki i dlaczego cyfryzacja przestaje być jedynie wsparciem, a staje się fundamentem PKB.

Dlaczego Polska jest jednym z liderów eksportu usług IT w Europie i jakie czynniki wpływają na jej konkurencyjność na globalnym rynku technologicznym.

Jak synergia technologii, takich jak chmura, sztuczna inteligencja, automatyzacja i cyberbezpieczeństwo, wpływa na efektywność przedsiębiorstw i odporność gospodarki.

Jakie dane i prognozy pokazują, że Polska może osiągać najszybsze tempo wzrostu PKB w Unii Europejskiej dzięki rozwojowi sektora IT.

Trzy dekady wzrostu i cyfrowy zwrot

Polska gospodarka wchodzi w etap, w którym technologia przestaje być jedynie narzędziem wspierającym wzrost, a staje się jego kluczowym czynnikiem napędowym. Cyfryzacja coraz wyraźniej wpływa nie tylko na produktywność przedsiębiorstw, ale także na ich odporność w zmiennym otoczeniu rynkowym.



To już nie chwilowy impuls rozwojowy, lecz strategiczny fundament długoterminowej przewagi konkurencyjnej. W perspektywie kolejnych lat rola IT jako motoru dynamiki PKB będzie systematycznie rosnąć – mówi Anna Kulikowska, Dyrektor Działu Sprzedaży w Polcom.

Polski rynek IT jako siła eksportowa

Eksport usług IT to jeden z najbardziej wymiernych dowodów dojrzałości technologicznej polskiej gospodarki. Mówimy o sektorze, który generuje realną wartość dodaną i konkuruje na globalnym rynku skalą oraz jakością. Co istotne, nie są to już wyłącznie proste usługi, ale coraz częściej zaawansowane kompetencje technologiczne. To zmienia postrzeganie Polski z rynku kosztowego na rynek kompetencyjny. Dla PKB oznacza to stabilne i odporne źródło wzrostu – wskazuje Anna Kulikowska.

IT coraz ważniejsze dla PKB

Synergia technologii zamiast pojedynczych wdrożeń

Coraz wyraźniej widać, że największą wartość przynosi nie pojedyncza technologia, ale ich świadome łączenie. Chmura, AI, automatyzacja i cyberbezpieczeństwo zaczynają funkcjonować jako jeden ekosystem, a nie oddzielne projekty. To podejście pozwala firmom szybciej skalować działalność i reagować na zmiany rynkowe. Dla gospodarki oznacza to większą efektywność i lepsze wykorzystanie potencjału technologicznego. Synergia technologii staje się dziś jednym z kluczowych czynników wzrostu – podkreśla ekspertka Polcom.

Według Międzynarodowego Funduszu Walutowego w ciągu ostatnich 30 lat Polska była drugim najszybciej rozwijającym się krajem świata. Ten długoterminowy trend wchodzi dziś w nową fazę, w której coraz większą rolę odgrywają technologie cyfrowe i sektor IT.Raport EY wskazuje, że w latach 2025-2027 Polska może notować wzrost PKB sięgający nawet 3,5 proc. rocznie, co byłoby najszybszym tempem w całej Unii Europejskiej. Jednym z głównych czynników stojących za tą dynamiką jest postępująca cyfryzacja gospodarki.Znaczenie IT dla polskiej gospodarki szczególnie wyraźnie widać w danych dotyczących eksportu usług. Według Fitch Solutions, w 2023 roku Polska eksportowała więcej usług IT niż Japonia i Korea Południowa. Rok później rynek IT w Polsce urósł o 19 proc., osiągając wartość około 35 mld euro. To pokazuje, że Polska nie jest już wyłącznie zapleczem technologicznym dla innych rynków, lecz staje się istotnym graczem w globalnym obrocie usługami IT.Dane GBS World wskazują, że w sektorze IT i usług biznesowych pracuje w Polsce ponad pół miliona osób, a wartość eksportu tego sektora sięga blisko 10 mld euro, co odpowiada 1,7 proc. PKB. Polska jest również drugim najbardziej atrakcyjnym rynkiem na świecie dla outsourcingu usług IT, co dodatkowo wzmacnia jej pozycję w globalnych łańcuchach wartości. Rosnące znaczenie sektora IT oznacza, że technologia coraz silniej wpływa na strukturę polskiej gospodarki i jej odporność na wahania koniunktury i sytuacji politycznej.Ponadto, pozycję Polski na mapie technologicznej regionu potwierdzają również międzynarodowe zestawienia. Według raportu Emerging Europe, Polska jest jednym z trzech najbardziej konkurencyjnych rynków IT w Europie Środkowo-Wschodniej. Deloitte wskazuje z kolei, że kraje Europy Środkowej stają się ważnym ośrodkiem rozwoju technologii w skali globalnej, a Polska odgrywa w tym procesie szczególną rolę. W rankingu Deloitte Technology Fast 50 Central Europe polskie firmy zajęły aż 14 miejsc, co potwierdza szybki rozwój rodzimych spółek technologicznych.Znaczenie sektora IT widać również w sposobie wykorzystywania technologii przez firmy. Z danych „Barometru cyfrowej transformacji polskiego biznesu 2025-2026” firmy Polcom wynika, że 72 proc. przedsiębiorstw deklaruje, iż łączenie chmury, sztucznej inteligencji, automatyzacji i cyberbezpieczeństwa zwiększa efektywność wdrażanych innowacji IT.Jednocześnie 79 proc. firm wskazuje, że synergia technologii umożliwia skuteczniejszą identyfikację i reakcję na zagrożenia, a 71 proc. respondentów uważa, że integracja różnych rozwiązań technologicznych pozwala szybciej reagować na zmieniające się potrzeby rynku. W przypadku dużych firm odsetek ten rośnie do 73 proc.