Lotnisko Warszawa-Radom: nowe połączenia i plan rozwoju na 2026 rok
2026-02-10 00:20
Lotnisko Warszawa-Radom alternatywą dla Chopina? © pexels
Lotnisko Warszawa-Radom wchodzi w nowy etap rozwoju. Zamiast konkurować z największymi portami, stawia na hybrydowy model oparty na dwóch filarach: ruchu pasażerskim oraz działalności pozapasażerskiej. Nowa strategia PPL zakłada rozwój czarterów, cargo, obsługi technicznej samolotów i zaplecza szkoleniowego, co ma zapewnić lotnisku stabilniejsze przychody. Rosnąca liczba pasażerów i zapowiadane nowe kierunki pokazują, że Radom może stać się realną alternatywą dla zatłoczonego Lotniska Chopina.
Z tego tekstu dowiesz się m.in.:
- Jakie zmiany wprowadza hybrydowa strategia rozwoju Lotniska Warszawa-Radom?
- Jakich nowych lotów z Radomia można się spodziewać?
- Jakie grupy pasażerów najczęściej korzystają z lotniska Warszawa-Radom?
- Jakie prawa przysługują pasażerom odlatującym z Radomia?
To krok w stronę nowoczesnego portu regionalnego, który ma realnie służyć mieszkańcom Mazowsza i centralnej Polski.
Dobre wyniki na początek roku
Lotnisko Warszawa-Radom rozpoczęło 2026 rok ze wzrostem liczby pasażerów. W styczniu obsłużono 3 288 podróżnych, czyli o około 3 proc. więcej niż rok wcześniej. To sygnał, że port stopniowo zyskuje na popularności wśród mieszkańców regionu.
Aktualne połączenia z Radomia
Choć siatka połączeń jest wciąż mniejsza niż na dużych lotniskach, z Radomia można już polecieć w kilka popularnych kierunków:
- Larnaka (Cypr) – loty Wizz Air dwa razy w tygodniu
- Rzym Fiumicino (Włochy) – sezonowe połączenia LOT w lecie 2026
- Preweza (Grecja) – sezonowe loty planowane przez LOT
W 2025 roku realizowane były także loty do Antalyi, Barcelony i Tirany. Od maja 2026 zapowiedziano nowe czartery do Egiptu oraz większą liczbę rejsów na Cypr, co zwiększy wakacyjną ofertę z centralnej Polski.
Strategia hybrydowa – jak ma działać
Nowy model rozwoju opiera się na dwóch uzupełniających się obszarach.
Filar pasażerski obejmuje współpracę z tradycyjnymi przewoźnikami, rozwój czarterów, stopniowe wprowadzanie nowych linii lotniczych, rozwój General Aviation oraz przejmowanie części ruchu z zatłoczonego Lotniska Chopina.
Filar pozapasażerski zakłada rozwój obsługi technicznej samolotów (MRO), zwiększenie znaczenia cargo – zwłaszcza dla e-commerce i przesyłek ekspresowych – oraz tworzenie zaplecza szkoleniowego dla branży lotniczej.
Takie podejście ma zapewnić lotnisku stabilniejsze przychody i szybszy rozwój.
Kto lata z Radomia i jakie ma prawa
Lotnisko Warszawa-Radom coraz częściej wybierają:
- pasażerowie czarterowi podróżujący na wakacje
- osoby lecące służbowo, które chcą uniknąć tłoku na większych lotniskach
- podróżni korzystający z krótszych i tańszych połączeń
Ekspert ds. praw pasażerów z AirCashBack przypomina, że podróżni odlatujący z Radomia mają takie same prawa jak na wszystkich lotniskach w Unii Europejskiej.
Opóźnienia, odwołania lotów czy odmowa wejścia na pokład mogą uprawniać do odszkodowania na podstawie Rozporządzenia (WE) nr 261/2004. Warto zachować dokumenty podróży, bo ochrona obejmuje również loty sezonowe i mniej popularne trasy – podkreśla ekspert.
Loty z Radomia oferują krótsze kolejki, szybszą odprawę i często atrakcyjne ceny, szczególnie w przypadku czarterów. Rosnąca liczba pasażerów, nowe połączenia i ambitna strategia rozwoju pokazują, że lotnisko stopniowo umacnia swoją pozycję jako wygodna alternatywa dla większych portów w centralnej Polsce.
oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl
