Lotnisko Warszawa-Radom: nowe połączenia i plan rozwoju na 2026 rok

Lotnisko Warszawa-Radom wchodzi w nowy etap rozwoju. Zamiast konkurować z największymi portami, stawia na hybrydowy model oparty na dwóch filarach: ruchu pasażerskim oraz działalności pozapasażerskiej. Nowa strategia PPL zakłada rozwój czarterów, cargo, obsługi technicznej samolotów i zaplecza szkoleniowego, co ma zapewnić lotnisku stabilniejsze przychody. Rosnąca liczba pasażerów i zapowiadane nowe kierunki pokazują, że Radom może stać się realną alternatywą dla zatłoczonego Lotniska Chopina.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jakie zmiany wprowadza hybrydowa strategia rozwoju Lotniska Warszawa-Radom?

Jakich nowych lotów z Radomia można się spodziewać?

Jakie grupy pasażerów najczęściej korzystają z lotniska Warszawa-Radom?

Jakie prawa przysługują pasażerom odlatującym z Radomia?



Dobre wyniki na początek roku

Aktualne połączenia z Radomia

Larnaka (Cypr) – loty Wizz Air dwa razy w tygodniu

– loty Wizz Air dwa razy w tygodniu Rzym Fiumicino (Włochy) – sezonowe połączenia LOT w lecie 2026

– sezonowe połączenia LOT w lecie 2026 Preweza (Grecja) – sezonowe loty planowane przez LOT

Strategia hybrydowa – jak ma działać

Kto lata z Radomia i jakie ma prawa

pasażerowie czarterowi podróżujący na wakacje

osoby lecące służbowo, które chcą uniknąć tłoku na większych lotniskach

podróżni korzystający z krótszych i tańszych połączeń

Polskie Porty Lotnicze (PPL) ogłosiły nową strategię rozwoju Lotniska Warszawa-Radom. Port ma działać w modelu hybrydowym, łącząc ruch pasażerski z działalnością cargo, usługami technicznymi oraz szkoleniowymi. Celem jest zwiększenie rentowności lotniska oraz lepsze dopasowanie oferty do potrzeb podróżnych i biznesu.To krok w stronę nowoczesnego portu regionalnego, który ma realnie służyć mieszkańcom Mazowsza i centralnej Polski.Lotnisko Warszawa-Radom rozpoczęło 2026 rok ze wzrostem liczby pasażerów. W styczniu obsłużononiż rok wcześniej. To sygnał, że port stopniowo zyskuje na popularności wśród mieszkańców regionu.Choć siatka połączeń jest wciąż mniejsza niż na dużych lotniskach, z Radomia można już polecieć w kilka popularnych kierunków:W 2025 roku realizowane były także loty do Antalyi, Barcelony i Tirany., co zwiększy wakacyjną ofertę z centralnej Polski.Nowy model rozwoju opiera się na dwóch uzupełniających się obszarach.obejmuje współpracę z tradycyjnymi przewoźnikami, rozwój czarterów, stopniowe wprowadzanie nowych linii lotniczych, rozwój General Aviation oraz przejmowanie części ruchu z zatłoczonego Lotniska Chopina.zakłada rozwój obsługi technicznej samolotów (MRO), zwiększenie znaczenia cargo – zwłaszcza dla e-commerce i przesyłek ekspresowych – oraz tworzenie zaplecza szkoleniowego dla branży lotniczej.Takie podejście ma zapewnić lotnisku stabilniejsze przychody i szybszy rozwój.Lotnisko Warszawa-Radom coraz częściej wybierają:Ekspert ds. praw pasażerów z AirCashBack przypomina, że podróżni odlatujący z Radomia mają takie same prawa jak na wszystkich lotniskach w Unii Europejskiej.Opóźnienia, odwołania lotów czy odmowa wejścia na pokład mogą uprawniać do odszkodowania na podstawie. Warto zachować dokumenty podróży, bo ochrona obejmuje również loty sezonowe i mniej popularne trasy – podkreśla ekspert.Loty z Radomia oferują krótsze kolejki, szybszą odprawę i często atrakcyjne ceny, szczególnie w przypadku czarterów. Rosnąca liczba pasażerów, nowe połączenia i ambitna strategia rozwoju pokazują, że lotnisko stopniowo umacnia swoją pozycję jako wygodna alternatywa dla większych portów w centralnej Polsce.