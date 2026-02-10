eGospodarka.pl
Lotnisko Warszawa-Radom: nowe połączenia i plan rozwoju na 2026 rok

2026-02-10 00:20

Lotnisko Warszawa-Radom alternatywą dla Chopina? © pexels

Lotnisko Warszawa-Radom wchodzi w nowy etap rozwoju. Zamiast konkurować z największymi portami, stawia na hybrydowy model oparty na dwóch filarach: ruchu pasażerskim oraz działalności pozapasażerskiej. Nowa strategia PPL zakłada rozwój czarterów, cargo, obsługi technicznej samolotów i zaplecza szkoleniowego, co ma zapewnić lotnisku stabilniejsze przychody. Rosnąca liczba pasażerów i zapowiadane nowe kierunki pokazują, że Radom może stać się realną alternatywą dla zatłoczonego Lotniska Chopina.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Jakie zmiany wprowadza hybrydowa strategia rozwoju Lotniska Warszawa-Radom?
  • Jakich nowych lotów z Radomia można się spodziewać?
  • Jakie grupy pasażerów najczęściej korzystają z lotniska Warszawa-Radom?
  • Jakie prawa przysługują pasażerom odlatującym z Radomia?

Polskie Porty Lotnicze (PPL) ogłosiły nową strategię rozwoju Lotniska Warszawa-Radom. Port ma działać w modelu hybrydowym, łącząc ruch pasażerski z działalnością cargo, usługami technicznymi oraz szkoleniowymi. Celem jest zwiększenie rentowności lotniska oraz lepsze dopasowanie oferty do potrzeb podróżnych i biznesu.

To krok w stronę nowoczesnego portu regionalnego, który ma realnie służyć mieszkańcom Mazowsza i centralnej Polski.

Dobre wyniki na początek roku


Lotnisko Warszawa-Radom rozpoczęło 2026 rok ze wzrostem liczby pasażerów. W styczniu obsłużono 3 288 podróżnych, czyli o około 3 proc. więcej niż rok wcześniej. To sygnał, że port stopniowo zyskuje na popularności wśród mieszkańców regionu.

Aktualne połączenia z Radomia


Choć siatka połączeń jest wciąż mniejsza niż na dużych lotniskach, z Radomia można już polecieć w kilka popularnych kierunków:
  • Larnaka (Cypr) – loty Wizz Air dwa razy w tygodniu
  • Rzym Fiumicino (Włochy) – sezonowe połączenia LOT w lecie 2026
  • Preweza (Grecja) – sezonowe loty planowane przez LOT

W 2025 roku realizowane były także loty do Antalyi, Barcelony i Tirany. Od maja 2026 zapowiedziano nowe czartery do Egiptu oraz większą liczbę rejsów na Cypr, co zwiększy wakacyjną ofertę z centralnej Polski.

Strategia hybrydowa – jak ma działać


Nowy model rozwoju opiera się na dwóch uzupełniających się obszarach.

Filar pasażerski obejmuje współpracę z tradycyjnymi przewoźnikami, rozwój czarterów, stopniowe wprowadzanie nowych linii lotniczych, rozwój General Aviation oraz przejmowanie części ruchu z zatłoczonego Lotniska Chopina.

Filar pozapasażerski zakłada rozwój obsługi technicznej samolotów (MRO), zwiększenie znaczenia cargo – zwłaszcza dla e-commerce i przesyłek ekspresowych – oraz tworzenie zaplecza szkoleniowego dla branży lotniczej.
Takie podejście ma zapewnić lotnisku stabilniejsze przychody i szybszy rozwój.

Kto lata z Radomia i jakie ma prawa


Lotnisko Warszawa-Radom coraz częściej wybierają:
  • pasażerowie czarterowi podróżujący na wakacje
  • osoby lecące służbowo, które chcą uniknąć tłoku na większych lotniskach
  • podróżni korzystający z krótszych i tańszych połączeń

Ekspert ds. praw pasażerów z AirCashBack przypomina, że podróżni odlatujący z Radomia mają takie same prawa jak na wszystkich lotniskach w Unii Europejskiej.

Opóźnienia, odwołania lotów czy odmowa wejścia na pokład mogą uprawniać do odszkodowania na podstawie Rozporządzenia (WE) nr 261/2004. Warto zachować dokumenty podróży, bo ochrona obejmuje również loty sezonowe i mniej popularne trasy – podkreśla ekspert.

Loty z Radomia oferują krótsze kolejki, szybszą odprawę i często atrakcyjne ceny, szczególnie w przypadku czarterów. Rosnąca liczba pasażerów, nowe połączenia i ambitna strategia rozwoju pokazują, że lotnisko stopniowo umacnia swoją pozycję jako wygodna alternatywa dla większych portów w centralnej Polsce.

