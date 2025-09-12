Zamknięcie lotnisk w Krakowie i Wrocławiu. Jak przygotować się na zmiany?

Podróżujesz samolotem z Krakowa lub Wrocławia? Przygotuj się na czasowe utrudnienia. Ze względu na przeciągające się procedury związane z budową nowej drogi startowej Kraków Airport rozważa zamknięcie lotniska nawet na trzy miesiące. Wrocław-Strachowice z kolei na pewno wstrzyma obsługę pasażerów jesienią 2025 roku. Eksperci podpowiadają, jakie prawa mają pasażerowie i jak przygotować się na utrudnienia w podróżach lotniczych.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Kiedy i na jak długo zostanie wstrzymana praca lotniska Wrocław-Strachowice?

Jakie prawa przysługują pasażerom w razie odwołanych lub przekierowanych lotów?

Jakie są alternatywy dla podróżnych w czasie prac remontowych?

Przyczyny opóźnień w Krakowie

Alternatywne rozwiązanie

Świadczenia dla pasażerów w sytuacji zamknięcia lotniska

Każde zamknięcie lotniska lub przekierowanie lotów w związku z pracami remontowymi to okoliczności nadzwyczajne, które mogą wyłączyć prawo do odszkodowania. Pasażerowie wciąż mają jednak prawo do świadczeń pomocy od przewoźnika, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 261/2004.

Prawo do informacji – linia lotnicza musi powiadomić pasażera o zmianach, opóźnieniach lub przekierowaniach.

– linia lotnicza musi powiadomić pasażera o zmianach, opóźnieniach lub przekierowaniach. Prawo do opieki – przewoźnik zapewnia posiłki, napoje, nocleg oraz transport do miejsca zakwaterowania, jeśli jest to konieczne.

– przewoźnik zapewnia posiłki, napoje, nocleg oraz transport do miejsca zakwaterowania, jeśli jest to konieczne. Prawo do alternatywnego transportu – pasażer może otrzymać przekierowanie na inny lot na podobnych warunkach lub zwrot kosztów biletu.

– pasażer może otrzymać przekierowanie na inny lot na podobnych warunkach lub zwrot kosztów biletu. Prawo do kontaktu z obsługą – linie lotnicze powinny umożliwić łatwy kontakt w celu zmiany rezerwacji lub uzyskania dodatkowych informacji.

Najczęściej wykorzystywane alternatywy lotów z Krakowa:

Katowice-Pyrzowice – ok. 80 km od Krakowa

Warszawa-Chopin – ok. 300 km od Krakowa

Wrocław-Strachowice – głównie loty krajowe i wybrane połączenia europejskie

Lotnisko we Wrocławiu – zamknięcie potwierdzone

nowa płyta postojowa na 12 samolotów

droga szybkiego zjazdu

nowa droga kołowania

płyta do odladzania

Porady dla pasażerów:

Sprawdzaj status lotu – monitoruj powiadomienia od linii lotniczych. Przygotuj alternatywy – rozważ wcześniejsze lub późniejsze loty z innych portów. Dokumentuj wszystko – zachowuj e-maile, powiadomienia i bilety w razie roszczeń. Korzystaj z pomocy ekspertów – np. AirCashBack ułatwia formalności i odzyskanie kosztów lub świadczeń. Bądź elastyczny – zimowe prace remontowe mogą powodować zmiany w planach lotów.

Podsumowanie

Kraków-Balice : potencjalne zamknięcie do 3 miesięcy; decyzja środowiskowa jest kluczowa.

: potencjalne zamknięcie do 3 miesięcy; decyzja środowiskowa jest kluczowa. Wrocław-Strachowice: zamknięcie już pewne od 26 października do 4 grudnia 2025 r.

Pasażerowie: mają prawo do świadczeń pomocy od przewoźnika, w tym informacji, posiłków, noclegu i alternatywnych lotów; skorzystanie z usług ekspertów typu AirCashBack może ułatwić formalności.