Zamknięcie lotnisk w Krakowie i Wrocławiu. Jak przygotować się na zmiany?
2025-09-12 00:30
Zamknięcie lotnisk w Krakowie i Wrocławiu © pixabay.com
Z tego tekstu dowiesz się m.in.:
- Kiedy i na jak długo zostanie wstrzymana praca lotniska Wrocław-Strachowice?
- Jakie prawa przysługują pasażerom w razie odwołanych lub przekierowanych lotów?
- Jakie są alternatywy dla podróżnych w czasie prac remontowych?
Lotnisko Kraków-Balice stoi przed poważnym wyzwaniem związanym z rozbudową infrastruktury. Planowana budowa nowej drogi startowej napotyka na trudności administracyjne, co może skutkować koniecznością czasowego zamknięcia portu na okres trzech miesięcy. Remont przewidziano w sezonie zimowym, kiedy ruch lotniczy jest mniejszy, co ma ograniczyć utrudnienia. Jeśli proces decyzyjny w Krakowie ulegnie opóźnieniu, prace nie rozpoczną się wcześniej niż w 2027 roku.
W odróżnieniu od Krakowa, zamknięcie lotniska we Wrocławiu zostało już oficjalnie potwierdzone – Wrocław-Strachowice będzie nieczynne w dniach 26 października – 4 grudnia 2025 roku.
Przyczyny opóźnień w Krakowie
Główną przeszkodą w realizacji inwestycji jest brak decyzji środowiskowej, niezbędnej do rozpoczęcia budowy nowej drogi startowej. Procedura administracyjna jest opóźniona z powodu protestów mieszkańców Balic, Szczyglic i Rząski, którzy skarżą się na hałas dochodzący do 130 decybeli. Pomimo starań władz lotniska, decyzja nie została jeszcze wydana.
Alternatywne rozwiązanie
W przypadku dalszych opóźnień, zarząd Kraków Airport przygotowuje tzw. „Plan B”. Zakłada on całkowite zamknięcie lotniska na trzy miesiące, co umożliwi przeprowadzenie niezbędnych prac remontowych na istniejącej drodze startowej. Prezes Łukasz Strutyński podkreśla, że jest to ostateczność, ale port musi być gotowy na każdy scenariusz.
Świadczenia dla pasażerów w sytuacji zamknięcia lotniska
David Janoszka, ekspert ds. praw pasażerów z AirCashBack, wyjaśnia:
Każde zamknięcie lotniska lub przekierowanie lotów w związku z pracami remontowymi to okoliczności nadzwyczajne, które mogą wyłączyć prawo do odszkodowania. Pasażerowie wciąż mają jednak prawo do świadczeń pomocy od przewoźnika, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 261/2004.
Nawet jeśli odszkodowanie nie przysługuje, pasażerowie mają prawo do:
- Prawo do informacji – linia lotnicza musi powiadomić pasażera o zmianach, opóźnieniach lub przekierowaniach.
- Prawo do opieki – przewoźnik zapewnia posiłki, napoje, nocleg oraz transport do miejsca zakwaterowania, jeśli jest to konieczne.
- Prawo do alternatywnego transportu – pasażer może otrzymać przekierowanie na inny lot na podobnych warunkach lub zwrot kosztów biletu.
- Prawo do kontaktu z obsługą – linie lotnicze powinny umożliwić łatwy kontakt w celu zmiany rezerwacji lub uzyskania dodatkowych informacji.
Najczęściej wykorzystywane alternatywy lotów z Krakowa:
- Katowice-Pyrzowice – ok. 80 km od Krakowa
- Warszawa-Chopin – ok. 300 km od Krakowa
- Wrocław-Strachowice – głównie loty krajowe i wybrane połączenia europejskie
Lotnisko we Wrocławiu – zamknięcie potwierdzone
Inaczej niż w Krakowie, przestój Wrocław-Strachowice jest już pewny. Port będzie nieczynny w dniach 26 października – 4 grudnia 2025 roku z powodu rozbudowy infrastruktury. W ramach prac powstanie:
- nowa płyta postojowa na 12 samolotów
- droga szybkiego zjazdu
- nowa droga kołowania
- płyta do odladzania
Modernizacja ma zwiększyć przepustowość portu i poprawić komfort lotów w przyszłości.
Porady dla pasażerów:
- Sprawdzaj status lotu – monitoruj powiadomienia od linii lotniczych.
- Przygotuj alternatywy – rozważ wcześniejsze lub późniejsze loty z innych portów.
- Dokumentuj wszystko – zachowuj e-maile, powiadomienia i bilety w razie roszczeń.
- Korzystaj z pomocy ekspertów – np. AirCashBack ułatwia formalności i odzyskanie kosztów lub świadczeń.
- Bądź elastyczny – zimowe prace remontowe mogą powodować zmiany w planach lotów.
Podsumowanie
- Kraków-Balice: potencjalne zamknięcie do 3 miesięcy; decyzja środowiskowa jest kluczowa.
- Wrocław-Strachowice: zamknięcie już pewne od 26 października do 4 grudnia 2025 r.
- Pasażerowie: mają prawo do świadczeń pomocy od przewoźnika, w tym informacji, posiłków, noclegu i alternatywnych lotów; skorzystanie z usług ekspertów typu AirCashBack może ułatwić formalności.
oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl
