Start systemu kaucyjnego coraz bliżej. Jak uniknąć chaosu?

2025-09-10 00:45

Start systemu kaucyjnego coraz bliżej. Jak uniknąć chaosu?

Start systemu kaucyjnego coraz bliżej © fot. mat. prasowe

Już od października 2025 r. całkowicie zmienią się zasady zwrotu butelek i puszek w naszym kraju. System kaucyjny wymusi oznakowanie opakowań, ich automatyczną bądź manualną zbiórkę oraz zwrot kaucji bez paragonu. Eksperci są przekonani, że sklepy muszą być gotowe na nie lada chaos. Polska Izba Handlu przedstawia kluczowe zasady, które warto poznać jeszcze przed startem systemu kaucyjnego.

Przeczytaj także: 11 faktów i mitów o systemie kaucyjnym. Sprawdź, co jest prawdą

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Które butelki i puszki będzie można oddać w ramach systemu kaucyjnego?
  • Dlaczego nie wolno zgniatać opakowań przed zwrotem?
  • Jak działa zwrot kaucji – ręcznie, w automatach i bez paragonu?
  • Jakie obowiązki mają sklepy i na co powinni przygotować się klienci?

Polska Izba Handlu jako najszersza reprezentacja handlu w Polsce przedstawia, na co zwrócić szczególną uwagę z perspektywy klienta.

1. Sklepy będą zbierać tylko butelki i puszki ze znaczkiem kaucji


Na początku działania systemu tylko niektóre opakowania będzie można zwrócić do sklepu.

Dzieje się tak, ponieważ każda butelka PET i puszka metalowa biorące udział w systemie kaucyjnym muszą być śledzone przez całą drogę w obiegu systemu. Będą więc one ewidencjonowane po etykietach. Oznakowane w tym celu opakowania pojawią się na sklepowych półkach dopiero od 1 października 2025 r.

Butelka lub puszka, którą będzie można odnieść do sklepu, będzie oznaczona poniższym logotypem z określeniem wysokości kaucji:
Logotyp
fot. mat. prasowe

Logotyp

Butelka lub puszka, którą będzie można odnieść do sklepu, będzie oznaczona specjalnym logotypem

Jeśli butelka bądź puszka nie posiada tego znaczka na etykiecie, konsument nie otrzyma za jej zwrot żadnych środków. Dlatego przed przyniesieniem pustego opakowania do sklepu należy upewnić się, że znajduje się on na etykiecie butelki lub puszki.

To bardzo ważne, ponieważ na początku funkcjonowania systemu kaucyjnego na sklepowych półkach będą znajdować się zarówno opakowania biorące udział w systemie, jak i te, które nie w nim nie uczestniczą (bez logotypu na etykiecie). Prawdopodobnie tych nieoznakowanych logotypem systemu kaucyjnego, za zwrot których nie przysługuje zwrot kaucji, przez pierwsze miesiące będzie znacznie więcej.

2. Nie należy zgniatać opakowań przed oddaniem ich do sklepu


Ze zgniecionego opakowania sprzedawca lub automat nie będzie w stanie odczytać informacji z etykiety. Jeśli klient przyniesie je w takiej formie, nie otrzyma więc zwrotu kaucji.

3. Opakowanie oznakowane logotypem systemu kaucyjnego można będzie oddać sprzedawcy lub wrzucić do automatu, jeżeli taki będzie znajdować się w sklepie



Od października będą działać dwa sposoby zbierania opakowań:
  • zbiórka manualna (ręczna) – butelkę oddaje się w sklepie sprzedawcy, który ją skanuje i wydaje kaucję,
  • zbiórka automatyczna – do której będą służyć recyklomaty, czyli automatyczne maszyny, do których wrzuca się butelkę. W niektórych sklepach będą się one znajdować wewnątrz, a w niektórych na zewnątrz. Można będzie je zapewne znaleźć również w galeriach handlowych lub innych ogólnodostępnych przestrzeniach.

Można korzystać z obu form zbiórki. Należy upewnić się jednak, jaka obowiązuje w konkretnej placówce. Jeśli sklep został wyposażony w automat, może na przykład nie prowadzić zbiórki ręcznej. Warto sprawdzić, jak wygląda to w danym sklepie.

Należy upewnić się także, że dany sklep bierze udział w systemie. Małe sklepy detaliczne (o powierzchni poniżej 200 mkw) zgodnie z prawem mogą, ale nie muszą zbierać opakowań w ramach systemu kaucyjnego.

4. Nie trzeba zachować paragonu za kupioną puszkę lub butelkę, by otrzymać kaucję z powrotem


System kaucyjny działa bezparagonowo. Oznacza to, że nie potrzeba dowodu opłacenia kaucji, by ją odzyskać. Wystarczy przynieść puste, niezgniecione opakowanie z logotypem kaucji do sklepu lub wrzucić je do recyklomatu.

5. Zwróconą kaucję otrzymuje się w formie gotówki lub bonu


Po oddaniu butelki lub puszki w sklepie sprzedawca przekazuje klientowi gotówkę albo bon. Po wrzuceniu opakowania do automatu standardowo otrzymuje się bon, który można zrealizować w kasie sklepu lub innych wyznaczonych punktach.

Obecność automatu w sklepie nie jest obowiązkowa. Zbiórka manualna przez sprzedawcę ma charakter równorzędny.

Przeczytaj także: Koszty odpadów stawiają samorządy na skraju wytrzymałości. Cierpliwość mieszkańców również Koszty odpadów stawiają samorządy na skraju wytrzymałości. Cierpliwość mieszkańców również

oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: system kaucyjny, opakowania zwrotne, opakowania, recykling odpadów, kaucja, surowce wtórne

