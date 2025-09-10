Start systemu kaucyjnego coraz bliżej. Jak uniknąć chaosu?
2025-09-10 00:45
Start systemu kaucyjnego coraz bliżej © fot. mat. prasowe
Z tego tekstu dowiesz się m.in.:
- Które butelki i puszki będzie można oddać w ramach systemu kaucyjnego?
- Dlaczego nie wolno zgniatać opakowań przed zwrotem?
- Jak działa zwrot kaucji – ręcznie, w automatach i bez paragonu?
- Jakie obowiązki mają sklepy i na co powinni przygotować się klienci?
Polska Izba Handlu jako najszersza reprezentacja handlu w Polsce przedstawia, na co zwrócić szczególną uwagę z perspektywy klienta.
1. Sklepy będą zbierać tylko butelki i puszki ze znaczkiem kaucji
Na początku działania systemu tylko niektóre opakowania będzie można zwrócić do sklepu.
Dzieje się tak, ponieważ każda butelka PET i puszka metalowa biorące udział w systemie kaucyjnym muszą być śledzone przez całą drogę w obiegu systemu. Będą więc one ewidencjonowane po etykietach. Oznakowane w tym celu opakowania pojawią się na sklepowych półkach dopiero od 1 października 2025 r.
Butelka lub puszka, którą będzie można odnieść do sklepu, będzie oznaczona poniższym logotypem z określeniem wysokości kaucji:
fot. mat. prasowe
Jeśli butelka bądź puszka nie posiada tego znaczka na etykiecie, konsument nie otrzyma za jej zwrot żadnych środków. Dlatego przed przyniesieniem pustego opakowania do sklepu należy upewnić się, że znajduje się on na etykiecie butelki lub puszki.
To bardzo ważne, ponieważ na początku funkcjonowania systemu kaucyjnego na sklepowych półkach będą znajdować się zarówno opakowania biorące udział w systemie, jak i te, które nie w nim nie uczestniczą (bez logotypu na etykiecie). Prawdopodobnie tych nieoznakowanych logotypem systemu kaucyjnego, za zwrot których nie przysługuje zwrot kaucji, przez pierwsze miesiące będzie znacznie więcej.
2. Nie należy zgniatać opakowań przed oddaniem ich do sklepu
Ze zgniecionego opakowania sprzedawca lub automat nie będzie w stanie odczytać informacji z etykiety. Jeśli klient przyniesie je w takiej formie, nie otrzyma więc zwrotu kaucji.
3. Opakowanie oznakowane logotypem systemu kaucyjnego można będzie oddać sprzedawcy lub wrzucić do automatu, jeżeli taki będzie znajdować się w sklepie
Od października będą działać dwa sposoby zbierania opakowań:
- zbiórka manualna (ręczna) – butelkę oddaje się w sklepie sprzedawcy, który ją skanuje i wydaje kaucję,
- zbiórka automatyczna – do której będą służyć recyklomaty, czyli automatyczne maszyny, do których wrzuca się butelkę. W niektórych sklepach będą się one znajdować wewnątrz, a w niektórych na zewnątrz. Można będzie je zapewne znaleźć również w galeriach handlowych lub innych ogólnodostępnych przestrzeniach.
Można korzystać z obu form zbiórki. Należy upewnić się jednak, jaka obowiązuje w konkretnej placówce. Jeśli sklep został wyposażony w automat, może na przykład nie prowadzić zbiórki ręcznej. Warto sprawdzić, jak wygląda to w danym sklepie.
Należy upewnić się także, że dany sklep bierze udział w systemie. Małe sklepy detaliczne (o powierzchni poniżej 200 mkw) zgodnie z prawem mogą, ale nie muszą zbierać opakowań w ramach systemu kaucyjnego.
4. Nie trzeba zachować paragonu za kupioną puszkę lub butelkę, by otrzymać kaucję z powrotem
System kaucyjny działa bezparagonowo. Oznacza to, że nie potrzeba dowodu opłacenia kaucji, by ją odzyskać. Wystarczy przynieść puste, niezgniecione opakowanie z logotypem kaucji do sklepu lub wrzucić je do recyklomatu.
5. Zwróconą kaucję otrzymuje się w formie gotówki lub bonu
Po oddaniu butelki lub puszki w sklepie sprzedawca przekazuje klientowi gotówkę albo bon. Po wrzuceniu opakowania do automatu standardowo otrzymuje się bon, który można zrealizować w kasie sklepu lub innych wyznaczonych punktach.
Obecność automatu w sklepie nie jest obowiązkowa. Zbiórka manualna przez sprzedawcę ma charakter równorzędny.
oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl
