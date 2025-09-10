Start systemu kaucyjnego coraz bliżej. Jak uniknąć chaosu?

Już od października 2025 r. całkowicie zmienią się zasady zwrotu butelek i puszek w naszym kraju. System kaucyjny wymusi oznakowanie opakowań, ich automatyczną bądź manualną zbiórkę oraz zwrot kaucji bez paragonu. Eksperci są przekonani, że sklepy muszą być gotowe na nie lada chaos. Polska Izba Handlu przedstawia kluczowe zasady, które warto poznać jeszcze przed startem systemu kaucyjnego.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Które butelki i puszki będzie można oddać w ramach systemu kaucyjnego?

Dlaczego nie wolno zgniatać opakowań przed zwrotem?

Jak działa zwrot kaucji – ręcznie, w automatach i bez paragonu?

Jakie obowiązki mają sklepy i na co powinni przygotować się klienci?

1. Sklepy będą zbierać tylko butelki i puszki ze znaczkiem kaucji

2. Nie należy zgniatać opakowań przed oddaniem ich do sklepu

3. Opakowanie oznakowane logotypem systemu kaucyjnego można będzie oddać sprzedawcy lub wrzucić do automatu, jeżeli taki będzie znajdować się w sklepie

zbiórka manualna (ręczna) – butelkę oddaje się w sklepie sprzedawcy, który ją skanuje i wydaje kaucję,

– butelkę oddaje się w sklepie sprzedawcy, który ją skanuje i wydaje kaucję, zbiórka automatyczna – do której będą służyć recyklomaty, czyli automatyczne maszyny, do których wrzuca się butelkę. W niektórych sklepach będą się one znajdować wewnątrz, a w niektórych na zewnątrz. Można będzie je zapewne znaleźć również w galeriach handlowych lub innych ogólnodostępnych przestrzeniach.

4. Nie trzeba zachować paragonu za kupioną puszkę lub butelkę, by otrzymać kaucję z powrotem

5. Zwróconą kaucję otrzymuje się w formie gotówki lub bonu