Gospodarka obiegu zamkniętego: czy GOZ to szansa czy iluzja?

Według najnowszego „Circularity Gap Report” światowa gospodarka w 2024 r. była cyrkularna w zaledwie 6,9%, co oznacza spadek o 2,2 p.p. w stosunku do 2017 r. Oznacza to, że jedynie 6,9% równowartości zużytych surowców materialnych zostało w jakiś sposób odzyskanych do powtórnego wykorzystania. Zgodnie z informacjami CSR Consulting, ten wskaźnik dla Polski wynosi aktualnie 9,8% i jest niższy od średniej unijnej (11,9%).

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Dlaczego poziom cyrkularności światowej gospodarki spada mimo rosnącej świadomości?

Jakie sektory i firmy wdrażają skutecznie modele gospodarki obiegu zamkniętego?

W jaki sposób pandemia COVID-19 i wojna w Ukrainie wpłynęły na GOZ?

Jakie szanse i wyzwania stoją przed cyrkularnością w dobie globalnych kryzysów?

oszczędności surowców materialnych i energii;

ograniczenie kosztów zarządzania odpadami;

poprawę wizerunku przedsiębiorstwa;

korzyści wynikające z nowych modeli biznesowych opartych na świadczeniu usług zamiast sprzedaży materialnych produktów;

zwiększenie odporności na kryzysy surowcowe.

Co poszło nie tak? Czy w gospodarce obiegu zamkniętego nie ma pieniędzy do zarobienia? Wiele wskazuje na to, że jest (a przynamniej powinno być) inaczej. Ten temat komentuje dr Piotr C. Sosnowski z Katedry Logistyki Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.Już prawie 60 lat temu Kenneth Boulding zwrócił uwagę opinii publicznej na ograniczenie zasobów Ziemi i konieczność oszczędnego gospodarowania nimi. Niedługo później Barry Commoner jako pierwszy przedstawił naukowe podstawy dla zamykania obiegu materiałów i energii. Od tego czasu opracowano mnóstwo pomysłów, możliwości oraz artykułów prasowych i naukowych w obszarze gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ). Wiele przedsiębiorstw podjęło próby bardziej lub mniej skutecznego wdrożenia GOZ w praktyce. Unia Europejska uczyniła transformację do GOZ wręcz jednym ze strategicznych filarów Wspólnoty. Co wydarzyło się do tej pory? Wciąż niewiele.Raport „From talk to action: Paving the way for a circular economy in the consumer goods and retail industry” opracowany przez KPMG wskazuje, że istnieją sektory gospodarki, gdzie cyrkularność ma istotne znaczenie – np. elektronika użytkowa, towary luksusowe czy moda. Wśród korzyści, którym sprzyja wdrożenie GOZ w przedsiębiorstwie, należy wymienić:Według KPMG, stosowanie modeli GOZ pozwoliło przedsiębiorstwom naoraz zwiększenie lojalności klientów w sektorach handlu detalicznego i FMCG.Istnieją przedsiębiorstwa działające globalnie, które deklarują skuteczne wdrożenie cyrkularnych modeli biznesowych w swojej działalności. Producent odzieży Patagonia wdrożył programy naprawy i powtórnego wykorzystania oferowanych wyrobów. Ford odzyskujeodpadów produkcyjnych poprzez powtórne wykorzystanie złomu metalowego i zużytych tworzyw sztucznych. System recyklingu wykorzystywany przez Della ma umożliwić wykorzystywanie 50% materiałów produkcyjnych pochodzących z odzysku do 2050 roku. Producenci sektora FMCG tacy, jak Colgate-Palmolive, Coca-Cola, Procter&Gamble czy Unilever skutecznie zwiększają odsetek tworzyw sztucznych z odzysku wykorzystywanych do wytwarzania opakowań.Oznacza to, że istnieją firmy, których kierownictwo skutecznie wykorzystuje gospodarkę obiegu zamkniętego na szeroką skalę.Niestety pojawiają się problemy wpływające na tempo i skuteczność transformacji do GOZ. Wśród nich należy wymienić pandemię COVID-19 oraz konflikty wojenne wpływające na rzeczywistość gospodarczą, m. in. wojnę w Ukrainie.Należy zwrócić uwagę, że zarówno pandemia COVID-19, jak i wojna za naszą wschodnią granicą miały zarówno negatywny, jak i pozytywny wpływ na poziom cyrkularności w Polsce i na świecie – o ile oczywiście można mówić o korzyściach wynikających z tak tragicznych wydarzeń.Z jednej strony pandemia COVID-19 spowodowała gwałtowny wzrost popytu na środki ochrony osobistej, które w dużej mierze są produktami jednorazowymi (np. maseczki ochronne czy rękawiczki lateksowe), a których odzysk jest utrudniony, jeżeli nie niemożliwy. Ponadto lockdowny na całym świecie skutkowały znacznym wzrostem sprzedaży e-commerce, a to z kolei zwiększeniem użycia jednorazowych opakowań wykorzystywanych do przesyłek kurierskich.Z drugiej strony trudności związane z dostępnością wielu towarów na międzynarodowych rynkach oraz zakłóceniami działania globalnych łańcuchów dostaw podczas pandemii spowodowały wzrost znaczenia krótkich łańcuchów dostaw, zaopatrywania się u lokalnych dostawców (ang. local sourcing) i współpracy z lokalnymi (a nie zagranicznymi) partnerami biznesowymi (ang. onshoring).Kiedy tylko świat uporał się z największym zagrożeniem pandemicznym od stu lat, Rosja rozpoczęła pełnoskalową inwazję na naszego wschodniego sąsiada. Z tego powodu mieliśmy do czynienia z zakłóceniami działania globalnych łańcuchów dostaw, niestabilnością na rynku surowców energetycznych i zahamowaniem zielonej transformacji energetycznej UE.Niemniej, niestabilność na rynku surowców energetycznych spowodowała zwiększenie opłacalności inwestowania w odnawialne źródła energii, niezależne od paliw kopalnych. Oprócz tego uruchomione zostały inicjatywy na rzecz odbudowy Ukrainy w duchu ograniczania różnych rodzajów negatywnego oddziaływania na środowisko, w tym promowania GOZ oraz wdrażania cyrkularnych modeli biznesowych (program EU4 Green Recovery East, EU4GRE).Wartość wsparcia dla Ukrainy w ramach tej inicjatywy tow latach 2025-2028.Pod znakiem zapytania pozostaje, jakie efekty na gospodarkę obiegu zamkniętego będą miały inne trwające konflikty zbrojne (wojna między Izraelem a Iranem oraz konflikt między Indiami a Pakistanem) oraz kontrowersyjna polityka międzynarodowa prezydenta USA, Donalda Trumpa.