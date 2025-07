iSpot uruchamia sprzedaż odnowionych iPhone’ów

Sieć iSpot, jedyny w Polsce Apple Premium Partner, poszerza swoją ofertę o nową kategorię produktową – odnowione iPhone’y, dostępne pod szyldem „odNowa by iSpot”. To odpowiedź firmy na rosnące zainteresowanie używanym sprzętem, który przeszedł profesjonalny proces przywracania do pełnej sprawności.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Na czym polega nowa oferta iSpot „odNowa by iSpot”?

Jak przebiega proces odnawiania iPhone’ów?

Kontrola nad procesem odnawiania

Co trafia do sprzedaży?

W stronę gospodarki obiegu zamkniętego

iSpot samodzielnie nadzoruje wszystkie etapy związane z przygotowaniem telefonów do powtórnej sprzedaży – od odkupienia urządzeń od klientów, poprzez weryfikację techniczną i serwis z użyciem oryginalnych części Apple, po sprzedaż gotowego produktu.Do powtórnej sprzedaży trafiły iPhone’y od wersji 13 wzwyż. Każdy z nich przechodzi dokładną diagnostykę, a każda bateria, która ma mniej niż 90% pierwotnej pojemności, jest wymieniana na nową. System operacyjny jest aktualizowany do najnowszej dostępnej wersji, a samo urządzenie - wielopoziomowo testowane pod kątem sprawności.Wprowadzenie do sprzedaży odnowionych iPhone'ów wpisuje się także w kontekst środowiskowy. Wydłużenie życia telefonu może bowiem znacząco zmniejszyć emisję CO₂, co potwierdzają m.in. dane Europejskiego Biura Ochrony Środowiska.