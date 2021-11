Najlepsze smartfony 2021 wg internautów. Wygrywa Samsung

Najpopularniejszym smartfonem wśród polskich internautów jest Samsung, a szczególnie model Galaxy S21 - wynika z analizy SentiOne. Na drugim miejscu znalazł się iPhone 13. Oppo Reno 5 5G pokonuje nowość od Apple pod względem zasięgów.

Ranking popularności wygrywa Samsung

Marka Oppo cieszy się w Polsce sympatią

W rozmowach o modelach smartfonów głos najczęściej zabierają mężczyźni

Pod względem zasięgu wyświetleń w Internecie całą konkurencję daleko w tyle zostawił jeden z najnowszych modeli Samsunga Galaxy S21 , z ponad 55,5 tys. wzmianek i aż 87 mln wyświetleń zasięgu. Największe zainteresowanie tematem odnotowano oczywiście w czasie jego premiery w styczniu 2021 r. Na drugim miejscu pod względem liczby wzmianek znalazła się wrześniowa nowość od Apple - iPhone 13, który osiągnął 21 tys. wzmianek, ale tylko 16 tys. wyświetleń. Pod względem zasięgu pokonał go przedostatni model Oppo Reno 5 5G z 29 mln wyświetleń mimo zaledwie 7,5 tys. wzmianek. Trzecie miejsce, zarówno pod względem liczby wzmianek jak i zasięgu wyświetleń, ponownie zajął składany model Samsunga Galaxy Z Flip3 z blisko 8 tys. wzmianek i 19 mln wyświetleń. Najmniejsze zasięgi osiągnęły smartfony marki Lenovo, których zasięgi oscylowały na poziomie 9-10 tys. wyświetleń. W sumie, po podsumowaniu danych dla wszystkich modeli, w tym roku ranking popularności smartfonów w polskim Internecie wygrała marka Samsung z ponad 71 tys. wzmianek i zasięgiem 116 mln wyświetleń. Na drugim miejscu uplasował się Apple z ponad 34 tys. wzmianek i zasięgiem 26 mln wyświetleń.Najwięcej pozytywnych emocji wśród polskich Internautów budzą modele Sony Xperia 1 III, Honor X30 Max i X30i oraz Lenovo Z5s - ich Brand Health Index według SentiOne, czyli stosunek liczby komentarzy o pozytywnym wydźwięku do tych negatywnych, wyniósł 1. Dane te dotyczą jednak znacznie mniejszej ilości wzmianek niż u topowych producentów, jak Samsung, Xiaomi czy Apple, gdzie wskaźnik ten wahał się pomiędzy 0,8 a 0,9. Dużą sympatią Internautów cieszy się firma Oppo, której ostatnie modele Reno5 5G, Reno6 5G i Reno6 Pro 5G osiągnęły Brand Health Index na poziomie 0,9.Zdecydowana większość internetowych wypowiedzi na temat różnych modeli smartfonów pochodzi od mężczyzn - średnio ok. 86 proc. wszystkich wzmianek. Największy odsetek kobiet zaangażował się w dyskusję o modelu Samsung Galaxy Z Flip 3, osiągając 22 proc. wszystkich wzmianek.Z ciekawostek, jakie zaobserwowaliśmy w naszej analizie, warto zwrócić uwagę na wzrost zainteresowania ubiegłoroczną Nokią 8.3 w okolicy premiery nowego filmu o Jamesie Bondzie „Nie czas umierać”. Model ten miał pojawić się w filmie, ale, ze względu na opóźnienie jego wejścia do kin o ponad rok, wymieniono go na nowszy - mówi Agnieszka Uba, Head of Product Marketing z SentiOne - Z kolei w rozmowach Internautów o LG G8x ThinQ, ostatnim wyprodukowanym przez firmę, która ogłosiła zamknięcie linii produkcyjnej smartfonów, wyróżniają się smutek i żal fanów marki, którzy nie wyobrażają sobie przejścia do konkurencji.