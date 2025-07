45% budżetów na influencer marketing jest marnowane - alarmujący raport CreativeX

Influencer marketing rośnie w siłę, ale nowe dane wskazują na poważny problem. Według najnowszego raportu CreativeX aż 45% budżetów na promowane treści twórców w ekosystemie Meta jest nieskuteczne. Eksperci ostrzegają, marki ślepo wierzą w "autentyczność", zapominając o fundamentach skutecznej reklamy.

Przeczytaj także: W czym lepsi są drobni influencerzy i jak z nimi współpracować?

Z tego artykułu dowiesz się:

Jak duża część budżetu na influencer marketing jest nieskutecznie wykorzystywana

Na jakiej podstawie CreativeX dowodzi marnowania 45% zasobów reklamowych

Dlaczego nadmierna wiara w „autentyczność” twórców to kosztowny błąd

Jakie konsekwencje może mieć brak łączenia autentyczności z zasadami efektywnej komunikacji



Rynek influencerów przypomina dziś gorączkę złota. Każdy chce zdążyć przed końcem fali, ale kiedy spojrzymy na dane, widzimy, że emocje często wygrywają z rozsądkiem. Raport CreativeX jest jak kubeł zimnej wody. Pokazuje, że autentyczność to za mało. Jeśli marki nie nauczą się łączyć jej z zasadami efektywnej komunikacji, będą po prostu przepalać budżety – komentuje Borys Marushchak, Performance Marketing Manager w Harbingers.

Brak marki na początku wideo – tylko 51% reklam pokazuje markę w ciągu pierwszych 3 sekund, choć to kluczowy moment, zanim użytkownik przewinie dalej.

– tylko 51% reklam pokazuje markę w ciągu pierwszych 3 sekund, choć to kluczowy moment, zanim użytkownik przewinie dalej. Ignorowanie bezpiecznych stref ekranów – jedynie 3% reklam twórców jest dostosowanych do interfejsów platform takich jak Instagram czy TikTok.

– jedynie 3% reklam twórców jest dostosowanych do interfejsów platform takich jak Instagram czy TikTok. Nieoptymalna długość materiałów wideo – mniej niż połowa twórców stosuje się do rekomendacji długości treści.

Przeczytaj także: Olimp Laboratories ukarany za kryptoreklamę w mediach społecznościowych

W 2024 roku globalne wydatki na influencer marketing przekroczyły 24 miliardy dolarów. To historyczny rekord i jednocześnie, jak pokazuje najnowsza analiza CreativeX, ogromne pole strat. Raport oparty na 1,6 miliona reklam i 2 miliardach dolarów wydatków ujawnia, że niemal połowa środków przeznaczonych na współpracę z twórcami nie przynosi oczekiwanych rezultatów.CreativeX zidentyfikował 3 główne przyczyny marnotrawstwa w kampaniach z influencerami:Zastosowanie tych trzech zasad może zwiększyć wskaźnik ukończenia oglądania reklam nawet o 20% i obniżyć koszty kampanii. Raport zwraca też uwagę na pozytywy. Influencerzy mają naturalne wyczucie formatu i potrafią humanizować treści, co zwiększa oglądalność o 38% oraz używać dźwięku narracyjnie, co podnosi wskaźnik obejrzenia całego wideo o 26%.Źródło raportu: Are Creators Really Effective? — CreativeX 2024