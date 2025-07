Ceny w sklepach w górę w czerwcu: gdzie zrobimy najtańsze zakupy?

Po lekkim spadku cen w maju, czerwiec przyniósł niewielki wzrost średniej wartości koszyka zakupowego. Jak wynika z najnowszego Badania i Raportu Koszyk Zakupowy ASM SFA, w 7 na 13 sieci objętych analizą, ceny badanych produktów były wyższe niż przed miesiącem. Dodatkowo tylko dwie sieci oferowały koszyki poniżej 300 zł. Najniższą wartość miały produkty w koszyku Auchan, natomiast najwyższą odnotowano w sieci Netto. W czerwcu najbardziej podrożał szampon do włosów (10,10%) i ser żółty (3,01%), podczas gdy pomidory potaniały o ponad 26%. Najkorzystniejsze ceny oferowały sklepy typu Cash & Carry a najdrożej było w dark store.

Przeczytaj także: Gdzie zapłacisz najmniej za koszyk wielkanocny 2025?

Z tego artykułu dowiesz się:

Jak w czerwcu 2025 roku zmieniały się ceny koszyka zakupowego w sieciach handlowych.

W których sklepach koszyk był najtańszy, a gdzie konsumenci zapłacili najwięcej.

Które produkty podrożały najbardziej, a które potaniały w ostatnim miesiącu.

Jak aktualne ceny wpływają na codzienne wydatki klientów i rynek detaliczny.

Coraz trudniej o tanie zakupy - wciąż tylko dwie sieci z koszykami poniżej 300 zł

Czerwcowy wzrost średniej wartości koszyka zakupowego o 0,12% wpisuje się w obserwowaną od kilku miesięcy tendencję stabilizacji cen, przy jednoczesnych wyraźnych wahaniach w wybranych kategoriach produktowych. Z jednej strony obserwujemy spadki cen, m.in. pomidorów czy płynu do naczyń, z drugiej – istotne wzrosty w segmentach takich jak kosmetyki czy nabiał.



Konsumenci odczuwają te zmiany w codziennych zakupach, zwłaszcza że jedynie dwie sieci handlowe oferowały w czerwcu koszyki poniżej 300 zł, a różnica między najtańszym a najdroższym sklepem sięgnęła niemal 150 zł. To pokazuje, jak istotne dla domowego budżetu staje się dziś świadome planowanie zakupów oraz wybór miejsca ich realizacji. Cyfrowe narzędzia, takie jak uruchomiona właśnie przez ASM Group aplikacja Koszyk Zakupowy są realnym wsparciem w podejmowaniu decyzji konsumenckich - mówi Kamil Kruk, Client Service & Analysis Director ASM SFA.

Prawie 80 zł różnicy między najtańszym a najdroższym sklepem

Pomidory wciąż tanieją, szampon i ser żółty drożeją

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Top 15 produktów spożywczych i chemicznych - zmiany cen czerwiec 2025 W czerwcu 2025 roku spośród 15 kluczowych produktów największy wzrost cen zanotował szampon do włosów (10,10%) i ser żółty (3,01%), podczas gdy pomidory staniały aż o 26,64%. Większość produktów utrzymała zbliżone ceny miesięczne, jednak wyraźne różnice wskazują na zmieniające się trendy zakupowe i rosnące koszty niektórych kategorii. Kliknij, aby przejść do galerii (2)

Według danych GUS ceny towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2025 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 4,1% a w stosunku do poprzedniego miesiąca były wyższe o 0,1%.Z danych zebranych przez ASM SFA wynika, że w czerwcu br. średnia cena koszyka zakupowego zawierającego najpopularniejsze artykuły codziennego użytku wzrosła o 0,37 zł, czyli 0,12% i wyniosła 316,43 zł. Podobnie jak przed miesiącem wzrost cen odnotowano w siedmiu sieciach, a w pozostałych sześciu ceny badanych produktów były niższe niż w maju br.Największy wzrost średniej ceny koszyka zakupowego miał miejsce w sieci Netto (7,26%), natomiast największy spadek w sklepach Biedronka (6,68%). W 2 na 13 sieci objętych badaniem średnie ceny koszyków wyniosły mniej niż 300 zł.Analizując koszyk bazujący na najniższych cenach produktów zaraportowanych spośród wszystkich lokalizacji badanych sieci moglibyśmy zapłacić 232,24 zł (mniej o 5,88 zł niż w maju br.), natomiast przyjmując najwyższe ceny - 381,50 zł (mniej o 0,94 zł niż maju br.) Różnica między najtańszym, a najdroższym koszykiem w czerwcu 2025 r. wyniosła 149,26 zł i jest ona o 4,94 zł wyższa niż w maju br. Aplikacja Koszyk Zakupowy , dostępna na platformach Android oraz iOS to odpowiedź na potrzeby rynku, który od lat domaga się większej przejrzystości cenowej. To realne wsparcie konsumentów, które pozwala porównywać ceny koszyków zakupowych na podstawie rzeczywistych danych, zbieranych co tydzień w 13 ogólnopolskich sieciach handlowych. Użytkownicy zyskują wgląd w aktualne ceny produktów z najpopularniejszych kategorii - od nabiału i pieczywa, po środki higieniczne i napoje.Z czerwcowego Badania i Raportu Koszyk Zakupowy wynika, że na szczycie rankingu najniższych cen wciąż utrzymuje się Auchan. Średni koszt koszyka zakupowego ASM SFA w tej sieci wyniósł 267,45 zł. To wzrost o 5,28 zł, czyli o 2,02% więcej niż najtańszy koszyk w maju br., należący przed miesiącem również do sieci Auchan.Różnice w średniej cenie koszyka między pierwszym, a drugim i trzecim sklepem w rankingu wyniosły odpowiednio więcej o 29,60 zł (Makro Cash & Carry) i 39,99 zł (Biedronka). Najwyższą wartość koszyka zakupowego w czerwcu 2025 r. odnotowano w sieci Netto, gdzie za analizowany zestaw produktów trzeba było zapłacić 346,78 zł.Wśród kategorii sieci tradycyjnych, najtańsze zakupy można było zrobić w sklepach typu Cash & Carry - 302,42 zł. W zestawieniu kanałów sprzedaży najwyższe, średnie ceny badanych produktów w koszyku zakupowym odnotowano w dark store - 368,43 zł. Natomiast najtańsze zakupy (311,92 zł) można było zrobić w sieciach hybrydowych.Wśród 40 badanych produktów, które zostały uwzględnione w badaniu, najwyższą dostępność miały sklepy: Selgros Cash & Carry (98%), Makro Cash & Carry (94%) i Carrefour (93%). Natomiast najniższą dostępność produktów zanotowały sklepy Dino (67%). Oznacza to, że produkty były łatwiej dostępne w większej liczbie sklepów takich jak Selgros Cash & Carry czy Makro Cash & Carry, a trudniej było znaleźć je w Dino.Badanie ASM SFA wykazało, że w czerwcu br. wśród 15 produktów o największym znaczeniu dla konsumentów, czyli o najwyższym wskaźniku indeksu mocy, najbardziej w ujęciu miesiąc do miesiąca podrożał szampon do włosów (10,10%) i ser żółty (3,01%). Natomiast największe obniżki dotyczyły pomidorów (26,64%) i płynu do mycia naczyń (6,98%).Zgodnie z przyjętą metodologią, w Badaniu i Raporcie Koszyk Zakupowy przeanalizowano ceny przykładowego koszyka zakupowego, w którym znalazły się̨ najpopularniejsze artykuły FMCG z podstawowych kategorii (tj. nabiał, mięso, wędliny i ryby, chemia domowa, kosmetyki, owoce i warzywa, produkty tłuszczowe i inne). ASM SFA bada ceny tych samych 40 produktów w 13 sieciach handlowych zarówno w sklepach tradycyjnych, jak i w kanale e-commerce. Badanie ASM SFA obejmuje porównanie cen analogicznych produktów FMCG (tych samych marek i o tych samych gramaturach) z rożnych kategorii, w sklepach stacjonarnych, internetowych oraz tzw. hybrydach (czyli sieciach prowadzących zarówno sprzedaż̇ online, jak i offline). Rodzaje analizowanych sklepów: Cash & Carry (Makro, Selgros) - wielkopowierzchniowy sklep/hurtownia, przeznaczona dla przedsiębiorców i detalistów; E-grocery - sklep prowadzący działalność wyłącznie w Internecie; Dark Store - wirtualny sklep oferujący szybką dostawę do domu; Dyskont (Biedronka, Lidl, Netto, Aldi) - sklep sprzedający towar w ograniczonym asortymencie i w obniżonych cenach; Supermarket (Dino, Polomarket, Intermarché) - samoobsługowy sklep o powierzchni sprzedażowej od 400 m² do 2,5 tys. m²; Hipermarket (Auchan, Carrefour, Kaufland, E.Leclerc) - sklep samoobsługowy o powierzchni powyżej 2,5 tys. m²; Sieć tradycyjna – sieć handlowa prowadząca sprzedaż w sklepach stacjonarnych; Hybryda – sieć handlowa, która prowadzi sprzedaż stacjonarną oraz internetową.