Sieci handlowe: o konsumentów walczą nie tylko Lidl i Biedronka

Ostatnimi czasy dość głośno komentowana stała się rywalizacja Lidla z Biedronką - każdy z dyskontów próbował przekonać konsumentów, że jest tańszy od drugiego. Jak jednak wynika z analizy opracowanej przez firmę Colliers, grono sieci detalicznych walczących o pozyskanie klientów jest znacznie szersze. Na jakie strategie rozwoju postawili najwięksi gracze branży spożywczej na polskim rynku?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Które ze spożywczych sieci handlowych postawiły przede wszystkim na rozwój w dużych miastach i na przedmieściach?

Jaką strategię przyjęła polska sieć Dino?

Jaka przyszłość rysuje się przed sektorem spożywczym w Polsce?

Zróżnicowane podejście do lokalizacji

Sklepy dyskontowe wcześniej znane były głównie z oferty produktów własnych oraz niskich cen. Z czasem sieci te przeszły znaczącą transformację – obecnie stawiają także na wysoką jakość towarów, produkty markowe, ofertę niespożywczą oraz innowacyjne rozwiązania i przyjazne podejście do klienta – mówi Wojciech Wojtowicz, Analityk w Dziale Doradztwa i Badań Rynku w Colliers.

Jakie są kierunki rozwoju spożywczych sieci handlowych w Polsce? Intermarche i POLOmarket postawiły na rozwój przede wszystkim w zachodniej Polsce, z kolei sieci Topaz i Arhelan skupiły się na Polsce wschodniej.

Flagowe sklepy i obecność w centrach handlowych

Sieci supermarketów są zarówno najemcami lokali w centrach handlowych, jak i właścicielami nieruchomości, w których prowadzą działalność. Od jakiegoś czasu obserwujemy trend zmniejszania powierzchni przez hipermarkety, aby dostosować się do oczekiwań konsumentów. Pozwala im to także dopasować się do możliwości danej lokalizacji bliżej klienta. Wygenerowanie nowej powierzchni ze zmniejszonych hipermarketów daje właścicielom obiektów możliwość wprowadzenia nowych funkcji lub nowych najemców, co przyczynia się do wzbogacenia oferty centrum – tłumaczy Anna Radecka-Łysiak, Associate Director, Dział Powierzchni Handlowych, Colliers.

Przyszłość sektora spożywczego w Polsce

Zrównoważony rozwój w sieciach spożywczych

Rola efektywności energetycznej danej placówki, zasilanie budynku zieloną energią, proekologiczne działanie na otoczenie czy redukcja śladu węglowego to nie jedyne aspekty zrównoważonych działań supermarketów. Wymienić tu można także szereg kwestii operacyjnych organizacji, m.in. logistykę i transport towarów, ocenę łańcucha wartości, dobór dostawców oraz sprostanie największym wyzwaniom branży, takim jak walka ze stosowaniem plastiku czy marnotrawstwem żywności – podsumowuje Edyta Chromiec, Associate Director w Dziale ESG, Colliers.

Na rozwój w dużych miastach i na przedmieściach postawiły sieci. Z analizy Colliers wynika, żefunkcjonujePolski, a 44% znajduje się w miastach powyżej 100 tysięcy mieszkańców. Polska firmaprzyjęła natomiast zupełnie– koncentruje się na mniejszych miejscowościach (ażfunkcjonuje w). Obecność tej sieci w dużych miastach jest ograniczona głównie do przedmieść, co pozwala na uniknięcie bezpośredniej konkurencji z większymi graczami.Strategia rozwoju sieci supermarketów i dyskontów w Polsce obejmuje także wybrane regiony kraju.postawiły na rozwój przede wszystkim w, z kolei sieciskupiły się na. Podobną strategię regionalnego rozwoju przed przejęciem Tesco stosowała, która weszła na polski rynek już w latach 90.Sieci dyskontowe i supermarkety, choć tradycyjnie kojarzone z wolnostojącymi obiektami posiadającymi duże, zewnętrzne parkingi, coraz częściej otwierają flagowe sklepy w prestiżowych lokalizacjach, centrach handlowych oraz na parterach budynków mieszkalnych.przoduje w adaptacji swojego asortymentu i elementów wizualnych do takich miejsc jakczyrównież otworzyły lub planują otworzyć swoje sklepy w centralnych lokalizacjach dużych miast, np. wTakże obecnośćstaje się istotnym elementem strategii rozwoju tych sieci.Prognozy na przyszłość wskazują na– bliskość sklepów staje się priorytetem dla wielu sieci handlowych. To powoduje, że duże sieci, które do tej pory stawiały na sklepy wielkopowierzchniowe (np. Carrefour), oferują obecnie zróżnicowane formaty swoich placówek, np.Standardem w sektorze spożywczym staje się też, a sieci intensyfikują współpracę z platformami umożliwiającymi. Dostępność sklepów zwiększa także, z których korzysta ażbadania przeprowadzonego przez Colliers w 2023 roku.Kolejnym ważnym trendem sąw supermarketach i dyskontach. Powszechne staje się stosowanie kas samoobsługowych. Ponadto sieci testują, co widać na przykładzie sklepów sieci Aldi w Londynie. Takie innowacyjne rozwiązania mogą wkrótce pojawić się również w Polsce.W kontekściesieci supermarketów i dyskontów coraz bardziej interesują się rozwiązaniami ESG. Standardem staje sięna dachach placówek. Aktywna w tym zakresie w Polsce jest sieć Dino, która montuje panele fotowoltaiczne na dachach większości swoich nowych sklepów.