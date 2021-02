Marki własne Lidla i Biedronki liderami rynku non-food

Polacy cenią marki własne w kategorii artykułów przemysłowych i chętnie je kupują - wynika z badań przeprowadzonych przez agencję Inquiry. Najbardziej cenione marki własne tej kategorii to Lidl i Biedronka.

W sklepach Lidl artykuły przemysłowe pod marką własną kupuje 56% ankietowanych, a w Biedronce - 52%. Kolejne miejsca w rankingu najpopularniejszych marek własnych zajęły sieci Kaufland, Tesco, Auchan oraz Carrefour.A jakie artykuły przemysłowe marek własnych Polacy kupują najczęściej? To głównie drobne artykuły AGD (57%), artykuły dekoracyjne i wyposażenia domu (49%) oraz artykuły papiernicze i biurowe (44%). Na dalszych miejscach znalazły się artykuły z kategorii odzieży dla dorosłych (40%), narzędzi (38%), bielizny dla dorosłych (32%), elektroniki i zabawek (30%).Marki własne sieci Lidl są najchętniej wybierane w przypadku ubrań (w tym odzież sportowa, bielizna oraz odzież dla dorosłych, odzież i akcesoria dla dzieci) oraz narzędzi. W Biedronce preferowane kategorie produktów pod marką własną to: artykuły dekoracyjne i wyposażenia domu, artykuły papiernicze i biurowych oraz zabawki.Badanie przeprowadzone przez agencję Inquiry w styczniu 2021 roku dowiodło, że większość Polaków ma świadomość istnienia marek własnych w kategorii artykułów przemysłowych. Aż 82% spośród badanych deklaruje, że spotkało się z tego typu produktami w dyskontach i supermarketach, w których robią zazwyczaj zakupy. Najwyższą znajomością marek własnych w badanej kategorii cechują się mieszkańcy miast od 100 tys. do 500 tys. mieszkańców (89%), a najniższą osoby mieszkające na wsi (77%).Aż 87% konsumentów kupuje produkty przemysłowe sprzedawane pod marką własną sklepu przynajmniej od czasu do czasu, przy czym 14% specjalnie wybiera produkty dostępne pod marką własną, 40% kupuje niektóre kategorie produktów, zaś 33% kupuje marki własne non-food rzadko. Marki własne artykułów przemysłowych najchętniej są kupowane przez osoby w wieku 25-34 lata i mało zamożne.Polacy mają generalnie pozytywne odczucia względem marek własnych. Dla blisko połowy respondentów liczy się przede wszystkim to, że dzięki markom własnym mogą kupić produkty, które w innych sklepach są za drogie, zaś 42% badanych ocenia, że są to produkty dobrej jakości w stosunkowo niskich cenach. Ponad 1/3 ankietowanych zauważa, że dzięki temu sklepy mają zróżnicowana ofertę, a przy tym jakość produktów marek własnych poprawiła się na przestrzeni ostatnich lat. Co czwarta osoba przyznaje, że w niektórych sklepach marki własne są tak dobre, by chodzić tam specjalnie na zakupy.