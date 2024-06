Wydatki Polaków na wakacjach 2024: będziemy mniej oszczędzać

3/4 Polaków planuje w tym roku wakacyjny wyjazd. Najczęściej będą to wakacje w kraju. W czasie tych wyjazdów na zakupy przeznaczą budżet podobny do ubiegłorocznego, a z 47 do 37% zmniejszył się odsetek tych, którzy będą na tych wydatkach oszczędzać - wynika z raportu "Zakupy podczas wyjazdów wakacyjnych", przygotowanego przez firmę Inquiry.

Przeczytaj także: Ilu Polaków spędzi urlop wypoczynkowy na kanapie?

Kliknij, aby powiekszyć fot. user32212 z Pixabay W te wakacje będziemy mniej oszczędzać na zakupach Odsetek wyjeżdżających, którzy zamierzają na wakacyjnych zakupach oszczędzać zmniejszył się z 47% do 37%.

Polacy lubią wyjeżdżać i starają się nie rezygnować z wakacji, nawet w warunkach nieco słabszej kondycji finansowej. Gdy są już na urlopie, zakupy to jedna z form relaksu i odpoczynku. Przechadzamy się po lokalnych sklepach czy targowiskach w poszukiwaniu pamiątek i produktów regionalnych, pozwalających nieco lepiej poznać miejsce, w którym się znajdujemy. – mówi Agnieszka Górnicka, prezeska firmy Inquiry

Firma Inquiry już po raz trzeci zapytała Polaków o ich plany na wakacje. W tym roku trzech na czterech Polaków planuje kilkudniowy lub dłuższy wyjazd wakacyjny. Podobnie było w ciągu ostatnich dwóch lat. Tak jak rok temu, wakacje w kraju są nadal częstszym wyborem niż te za granicą.Agencja Inquiry przyjrzała się też bliżej temu, jak wyglądają zwyczaje zakupowe Polaków podczas takich wyjazdów i na etapie ich planowania. Okazuje się, że 58% badanych wyjeżdzających robi zakupy spożywcze już po dotarciu na miejsce. Nadal jednak co czwarty z nas część potrzebnych produktów zakupi wcześniej, a resztę uzupełni w ramach oferty lokalnej – najczęściej w sklepie sieciowym dostępnym na miejscu – niezależnie od tego czy jest nam znany czy nie (46%). Niewiele mniej osób uda się do sklepu sieciowego, który zna ze swojego miejsca zamieszkania. Ma to kilka atutów – znamy sklep i jego rozkład, możemy kupić nasze ulubione produkty oraz skorzystać z atrakcyjnych cen. Co szczególnie ciekawe, ponad jedna trzecia Polaków wybierze sklepy lokalne i regionalne, przede wszystkim ze względu na możliwość zapoznania z lokalnymi produktami.Zakupy wyjazdowe to nie tylko zakupy spożywcze czy kupno pamiątek i produktów regionalnych. To także swoisty sposób na spędzanie wolnego czasu np. podczas zwykłego „łażenia po sklepach”, które deklaruje 66% badanych wyjeżdżających. Zdecydowanie najczęściej odwiedzamy sklepy oraz stoiska z pamiątkami (44% badanych). Lubimy również „połazić” sobie po ulicach handlowych (43%), a także lokalnych targowiskach (38%). Nie chodzimy jednak bez celu. Podobnie jak w ubiegłych latach, zdecydowana większość z nas kupuje na wyjazdach pamiątki (87%). Takich zakupów najczęściej dokonujemy właśnie na stoiskach i straganach. Są to najczęściej zakupy spontaniczne - jedynie co trzeci wyjeżdżający Polak sprawdza przed wyjazdem lokalną ofertę.Co ważne, po dwóch latach trudnej sytuacji ekonomicznej, a co za tym idzie słabszej kondycji finansowej Polaków, tegorocznie badanie agencji Inquiry skłania do większego optymizmu, gdyż odsetek tych wyjeżdżających, którzy zamierzają na wakacyjnych zakupach oszczędzać się zmniejszył (zmiana z 47% do 37% wobec ubiegłego roku).