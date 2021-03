W e-commerce produkty spożywcze droższe o 6% r/r

Pandemia COVID-19 spowodowała, że konsumenci w trosce o swoje bezpieczeństwo, częściej decydowali się na zakupy w internecie. Także te spożywcze. Z "Badania i Raportu Koszyk Zakupowy" autorstwa ASM Sales Force Agency wynika, że w kanale e-commerce produkty spożywcze są droższe niż w sklepach stacjonarnych.

Choć w ostatnich miesiącach obserwujemy systematyczny wzrost cen, to w skali roku, wartość koszyka zakupowego urosła relatywnie niewiele. Oznacza to, że sieci handlowe w jeszcze większym stopniu walczą o klientów, prowadząc aktywną politykę cenową. Naszym zdaniem, przed zbliżającymi się świętami, przy rosnącej inflacji w całej gospodarce, będziemy obserwować wiele akcji promocyjnych na wybrane produkty spożywcze – komentuje wyniki najnowszego raportu Patryk Górczyński, dyrektor zarządzający ASM Sales Force Agency.

W ramach badania przeanalizowane zostały dane z lutego 2021 w porównaniu do lutego 2020. Był to ostatni miesiąc "normalnego" handlu. W marcu wybuchła pandemia i wprowadzono pierwszy lockdown, ograniczając konsumentom dostęp do sklepów. Z przeprowadzonej przez ASM Sales Force Agency analizy wynika, że w lutym 2021 na 11 badanych sklepów, w 6 ceny były niższe niż przed rokiem, a w 5 wyższe. Największy wzrost cen, na poziomie 6,20% odnotowano w kanale e-grocery. Średnia cena badanego koszyka produktów wzrosła w tym kanale o 15,67 zł. Największy spadek odnotowano w sieci Lidl, w której średnia cena była w lutym 2021 niższa o 24,20 zł, czyli o o 10,28% niż przed rokiem.Jakie produkty staniały najbardziej, a jakie zdrożały? W skali roku najbardziej obniżyły się ceny mrożonek, chemii oraz produktów sypkich (od 5 do 8%). Miał na to wpływ większy popyt na te produkty w czasie pandemii, który wymusił na sklepach konkurencję cenową. Najbardziej zdrożały, o 12,33%, napoje. Zdaniem ekspertów ASM Sales Force Agency wzrost ten może wynikać z wprowadzenia tzw. podatku cukrowego.W ujęciu miesięcznym w większości (7 z 11) sklepów objętych badaniem, ceny w lutym br. były wyższe niż w styczniu. Od kilku miesięcy najtańsze zakupy można było zrobić w sklepach Auchan. Jednak w lutym br. nastąpiła zmiana i na prowadzenie wysunął się Lidl. W porównaniu do stycznia, ceny badanych produktów w tej sieci zostały obniżone o prawie 6%. Największy wzrost średniej ceny koszyka zakupowego miał miejsce w sieci Auchan (2,71%), w sklepach Makro (2,68%) oraz w Biedronce (2,58%). Koszyk złożony z najtańszych produktów kosztował w lutym 175,36 zł (mniej o 4,15 zł niż w styczniu), natomiast koszyk produktów najdroższych – 335,38 zł (więcej o 2,88 zł niż w styczniu). W ujęciu rocznym najtańszy koszyk podrożał o 8,22%, natomiast zestaw najdroższych produktów był w lutym br. tańszy o 0,20% niż przed rokiem.W lutym 2021 r. najtańsze zakupy można było zrobić w kanale tradycyjnym, w którym wartość koszyka zakupowego wyniosła 225,97 zł. Zakupy w kanale hybrydowym (ta sama sieć posiadająca sklepy tradycyjne oraz internetowe) były droższe o 4,70 zł. Najdroższy w lutym 2021 r. był kanał e-grocery, gdzie na zakupy trzeba było wydać o 19% więcej niż w najtańszym kanale tradycyjnym. Z danych ASM Sales Force Agency wynika, że różnice pomiędzy cenami niektórych produktów w poszczególnych sieciach handlowych przekraczają 300%! Na przykład Herbata Lipton Yellow Label 92/100 saszetek była dostępna w cenie minimalnej w sieci Auchan za 9,98 zł, natomiast jej cena maksymalna w Selgrosie wyniosła 41,51 zł.