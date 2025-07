Praca podczas urlopu wypoczynkowego: jak stawiać granice i naprawdę odpocząć?

Choć wakacje powinny być czasem odpoczynku, coraz częściej stają się tylko zmianą tła dla zawodowych obowiązków. Workation, bleisure i leaveism to nowe oblicza „urlopu”, które sprawiają, że nie potrafimy się wyłączyć — ani z pracy, ani z sieci. Efekt? Narastające zmęczenie, napięcie i wypalenie. Czy umiemy jeszcze naprawdę odpoczywać? A może to granice – te psychologiczne i cyfrowe – są kluczem do prawdziwej regeneracji?

Przeczytaj także: Frelancerzy i urlop wypoczynkowy. Work-life balance nie istnieje?



Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Dlaczego coraz więcej osób pracuje podczas urlopu?

Jakie skutki zdrowotne może mieć praca w czasie wakacji?

Czym różni się workation od leaveism i bleisure?

Jak skutecznie stawiać granice w relacjach z pracodawcą?

Trendy wakacyjne i potrzeba „bleisure”

Ponad 50 % osób planuje wakacje, a część z nich wybiera formułę workcation – czyli połączenie pracy i podróży . Aż 74% milenialsów deklaruje ten styl życia jako preferowany (4)

. Aż 74% milenialsów deklaruje ten styl życia jako preferowany (4) Gen Z i millenialsi coraz częściej decydują się na tzw. „ciche wakacje” (quiet vacationing): pracują z urlopu, ale nie informują o tym pracodawcy – co może utrudniać realny odpoczynek (5)

Skutki zdrowotne i ryzyko wypalenia

Strategia „closing shift”

Jak łagodnie wrócić do pracy po urlopie ?

Dlaczego pracujemy podczas urlopu?

Granice fizyczne – przestrzeń osobista, dotyk, kontakt fizyczny

– przestrzeń osobista, dotyk, kontakt fizyczny Granice emocjonalne – oddzielenie uczuć innych ludzi od własnych

– oddzielenie uczuć innych ludzi od własnych Granice poznawcze – zdolność wyrażania i obrony swoich przekonań, opinii

– zdolność wyrażania i obrony swoich przekonań, opinii Granice duchowe – to, w co wierzymy, nasze wartości moralne

– to, w co wierzymy, nasze wartości moralne Granice czasowe i energetyczne – ile czasu i zasobów oddajemy innym

– ile czasu i zasobów oddajemy innym Granice cyfrowe – obecność online, dostępność, praca zdalna (np. maile po godzinach)

Relacje z opiekunami – styl przywiązania (bezpieczny vs lękowo-unikający)

Doświadczenia emocjonalne – np. czy dziecko miało prawo mówić „nie”

Modelowanie przez dorosłych – dzieci uczą się granic, obserwując dorosłych

Jak stawiać i utrzymywać zdrowe granice?

1. Rozpoznanie własnych granic

Co mnie złości, męczy, przytłacza?

Kiedy czuję, że ktoś „wchodzi mi na głowę”?

W jakich sytuacjach działam wbrew sobie?

2. Komunikacja granic

„Nie mogę dziś pomóc, potrzebuję odpoczynku”

„Nie zgadzam się na pracę podczas urlopu”

„Nie odbieram telefonu po 18:00 – to czas dla rodziny”

3. Konsekwencje i spójność

Jeśli ktoś łamie nasze granice – jasno określ, co się stanie

Przykład: „Jeśli nadal będziesz mnie przerywał, zakończę rozmowę”

4. Regulacja emocji (samowspółczucie, asertywność)

Nauka mówienia „nie” bez poczucia winy

Wzmacnianie przekonania, że mamy prawo do autonomii

Badania pokazują, że coraz więcej osób nie potrafi wyłączyć się podczas wakacji. Wśród amerykańskich lekarzy 70 % przyznaje, że pracuje podczas urlopu, spędzając na zadaniach związanych z opieką nad pacjentami co najmniej 30 minut dziennie. Skutki przepracowania korelują z większym poziomem wypalenia zawodowego W badaniu ogólnym w USA aż 54 % respondentów przyznało, że pracuje podczas wakacji, a 63 % odczuwa niepokój, jeśli nie sprawdza maili – co prowadzi do problemów zdrowotnych, m.in. zaburzeń lękowych czy uzależnień. W Wielkiej Brytanii aż 70 % pracowników deklaruje zjawisko(wykorzystywania urlopu do pracy), co potwierdza, że nie tylko nie regenerują się, ale też maskują objawy chorobowe (2). Zjawisko to również ma wymierne negatywne konsekwencje zdrowotne, wynikające z chronicznego stresu, który doprowadza do problemów zdrowotnych a finalnie do wypalenia zawodowego (3).Pandemia Covid-19 stworzyła nowe pojęcie. To trend, w którym pracownik do wyjazdu służbowego dodaje dni przeznaczone na rekreację i zwiedzanie. Celem jest połączenie obowiązków zawodowych z przyjemnością i odkrywaniem nowych miejsc.Według Deloitte i American Express, w 2025 roku:Choć takie rozwiązania mogą dawać elastyczność, to paradoksalnie obniżają jakość wypoczynku i mogą potęgować stres.Regularny brak regeneracji i praca podczas urlopu zwiększa ryzyko wypalenia, zaburzeń lękowych, depresyjnych, problemów ze snem i np. chorób układu krążenia . Ponadto powoduje efekt „zwijającego się” urlopu czyli długoterminowe obniżenie zdrowotne i mentalne, które trwa po powrocie. Niestety najczęściej fundujemy sobie tygodniowe wypoczynki. Okazuje się, że czas trwania wypoczynku ma znaczenie i wpływ na szansę na pełny wypoczynek bez tzw. „post-holiday blues”.(PHT określany również jakolub post-vacation blues back-to-work blues, post-travel depression (PTD) to powszechne, zwykle przejściowe zjawisko napięcia emocjonalnego po powrocie z urlopu lub świąt. Objawia się smutkiem, zmęczeniem, nostalgią, ale często mija w ciągu 1–2 tygodni. Doświadcza go nawet 57 % podróżnych. Dodatkowe objawy to zmęczenie, obniżony nastrój, lęk, nostalgiczność, zaburzenia snu i apetytu, drażliwość. Przyczyną występowania jest utrata odpowiedzialności i autonomii, które towarzyszyły urlopowi, oraz frustracja powrotem do codziennych obowiązków. Jeśli przeżycia urlopowe były silne to dochodzi do fazy "egzystencjalnej autentyczności" czyli głębokiej refleksji nad własnym życiem.Kirillova & Lehto (2015) wykazali, że zintensyfikowane poczucie świadomości siebie po podróży może potęgować napięcie i lęk, zwłaszcza u osób z depresją lub tendencją do martwienia się (6).Sonnentag i Geurts (2009), Fritz & Sonnentag (2006) podkreślają rolę okresów regeneracji od pracy jako klucz do dobrego samopoczucia. Urlopy mogą być najbardziej skuteczną formą odpoczynku, pod warunkiem że potrafimy z nich skorzystać (7).Strategia „closing shift”, czyli tzw. zmiany zamykającej, dotyczy kilku ostatnich dni pracy przed rozpoczęciem urlopu. Warto zadbać o „czystą głowę „ na urlopie i uprzedzić zespół, współpracowników o tym, że za tydzień (albo za kilka tygodni) planujesz urlop. Pozwoli to na omówienie bieżących spraw, tak by każdy wiedział co będzie się z nimi działo podczas Twojego urlopu. Część z nich będzie określona jako nie pilna i poczeka na Twój powrót. Niektóre będą wymagały delegowania. Dzięki takiemu planowaniu zyskasz czas na wdrożenie współpracowników w zadania i projekty, które przekażesz im na czas swojej nieobecności. Zaplanuj też zastępstwa, tak by po powrocie szybko uzyskać status najważniejszych spraw.Zdaniem psychologów,, ponieważ pierwszych siedem dni to czas, w którym nasza głowa nadal pozostaje w „trybie pracy”. Dopiero w kolejnym tygodniu przychodzi poczucie przyjemności z urlopu, a w trzecim doznajemy uczucia pełnego odpoczynku i regeneracji. Oczywiście pod warunkiem braku pracy podczas takiego odpoczynku.Zastosuj bufor powrotny, czyli 2 dni na przystosowanie się. Coraz częściej spotykam się z tym, że powrót po urlopie planowany jest na końcówkę tygodnia (czwartek, piątek) tak by móc ochłonąć po przyjęciu dawki wiadomości za czas urlopu. Jak możesz zaplanuj pracę zdalną. Pozwoli Ci to na bezpieczniejsze wejście w rytm zadań. Kluczowe strategie radzenia sobie to: stopniowy powrót do rutyny, dbanie o strukturę dnia, aktywność fizyczna, mindfulness, wsparcie społeczne i realistyczne oczekiwania.W badaniu MultiSport Index 2024 aż 90% pracowników przyznało, że odczuwa stres w pracy apomaga w jego przezwyciężaniu. Zadbaj więc o regularny ruch, spacery, jogę (8).Przedłuż efekt regeneracji wprowadzając techniki. Jeśli jeszcze nie znasz technik oddechowych skorzystaj z metody Butejki (9)Nazwij swoje uczucia, nadaj im etykiety np. „czuję smutek/nostalgię po wakacjach” a potem obniż ich siłę działania. Jest to tzw.wg Liebermana. Pozwoli Ci to na regulację emocji , doprowadzi szybciej do lepszego samopoczucia i usprawni komunikację i relacje (10).Zorganizuj swój powrót wgczyli w pierwszej kolejności zajmij się sprawami pilnymi i ważnymi. Daj sobie przestrzeń na pracę na 70% swoich możliwości pierwszego dnia po powrocie.Od razu dziel się swoimi przeżyciami wakacyjnymi z przyjaciółmi i planuj kolejny urlop. To utrzyma Cię w dobrej energii i pozwoli na zbudowanie motywacji do powrotu do codziennych zadań.Cała Twoja. Musisz je znać i jasno komunikować (11).Granice psychologiczne (ang. psychological boundaries) to niewidzialne linie oddzielające nasze potrzeby, myśli, emocje i tożsamość od innych ludzi. Określają,– zarówno w sferze fizycznej, emocjonalnej, poznawczej, jak i duchowej.Rodzaje granic wg Por. Cloud, H., & Townsend, J. (1992):Granice rozwijają się w dzieciństwie i dojrzewają przez całe życie. Ich fundamenty są kładzione przez:Zadaj sobie pytania:Zdrowa granica to ta, która jest. Przykłady:Podejmij decyzję, postaw granice zanim zaczniesz urlop.