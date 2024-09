Frelancerzy i urlop wypoczynkowy. Work-life balance nie istnieje?

"Portret Freelancera 2024", badanie zrealizowane przez serwis Freelancehunt, rzuca światło na kwestie odpoczynku wolnych strzelców. Jego wyniki potwierdzają, że wolni strzelcy na urlopie wypoczynkowym przebywają nieco krócej niż pracownicy zatrudnieni w oparciu o klasyczną umowę o pracę. Okazuje się np., że co 5. z nich odpoczywa w ciągu roku przez zaledwie 5 dni. Jednocześnie jednak ten niezdrowy work-life balance nie jest standardem.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Czy freelancerzy mają zwyczaj korzystać z urlopu wypoczynkowego?

Dla jakiej grupy freelancerów długi urlop wypoczynkowy jest priorytetem?

Ile dni urlopu ma przeciętnie wolny strzelec?

Z jednej strony może to być zaskoczeniem, że freelancerzy odpoczywają tak dużo mimo, że w czasie swojego urlopu nie zarabiają, z drugiej freelancing jest dla osób dobrze zorganizowanych, ambitnych oraz ceniących swój wolny czas, mówi Oleg Topchiy, założyciel Freelancehunt.



Z rozmów z freelancerami widzimy również, że wśród nich nie brakuje osób, które znajdują sposoby na generowanie biernego dochodu, a ten pozwala im na zmniejszenie natężenia pracy, podróżowanie i realizowanie swoich celów prywatnych - dodaje Oleg Topchiy.

Długi urlop priorytetem dla Gen Z

Więcej singli odpoczywa długo

Wykształcenie, a długość urlopu

Które specjalizacje na urlopach najdłużej?

Wszystkie poziomy specjalizacji podobnie

Najlepiej zarabiający pracują najwięcej

W tym roku bez urlopu

Część freelancerów nie liczy pojedynczych dni wolnych jako urlop. Pracują elastycznie i często korzystają z dodatkowego dnia wolnego wśród dni ustawowo wolnych od pracy. Są oczywiście też tacy, którzy pracują w trybie ciągłym - mówi Valentyn Ziuzin, Prezes Freelancehunt. Brak urlopu traktować trzeba w kategorii sytuacji wyjątkowej. Jeżeli jednak wejdzie nam w nawyk to może doprowadzić nas do wypalenia zawodowego, zapaści zdrowotnej lub spadku produktywności na resztę roku - dodaje Valentyn Ziuzin.

Prawie połowa freelancerów odpoczywa od tygodnia do 4 w roku

Jadą na urlop z rodziną, ale …. pracują - workation

Zasięg Internetu na wczasach

Większa wolność do korzystania z dni wolnych, samodzielnego decydowania o urlopach to jeden z ważnych argumentów jakie freelancerzy wymieniają na liście zalet freelancingu w porównaniu do pracy na etacie. Czy jednak korzystają z tych możliwości? Czy tzw. “życie” nie weryfikuje wyidealizowanej wizji “pracy bez szefa”?33,9% freelancerów w badaniu przeprowadzonym przez międzynarodowy portal dla freelancerów i zleceniodawców Freelancehunt potwierdziło, że weźmie w tym roku ponad 20 dni urlopu. Co ważne w tej puli dni wolnych nie wliczane są tzw. święta państwowe i religijne, obowiązujące pracowników etatowych. Mówimy w takim razie wyłącznie o urlopie wypoczynkowym. Ponad 20 dni to ponad 4 tygodnie laby.Nikogo nie zdziwi fakt, że najmłodsze pokolenie pracowników góruje nad innymi pod względem długich urlopów. W opinii wielu psychologów, socjologów generacja Z pracuje, żeby odpoczywać, a nie żeby żyć, czy przeżyć. Urlopy, długie, liczne, częste to dla nich priorytet podobnie jak oddzielenie pracy od odpoczynku na co dzień.Aż 40,87% freelancerów w wieku 18-23 lat wykorzystuje ponad 20 dni urlopu w roku. Następni w rankingu są starsze Zetki: 24-29 lat - 36,30% z nich bierze tak długi urlop. Ci drudzy mają również najniższy odsetek osób biorących mniej niż 5 dni urlopu w roku - to 17,44%.38,90% singli bierze urlopy powyżej 20 dni w roku w porównaniu do osób w związkach 33,75% ankietowanych oraz małżonków - 30,64%. Żeby nie było jednak tak różowo, aż 23,63% singli bierze mniej niż 5 dni urlopu.Osoby bezdzietne górują zdecydowanie w długości urlopów 37,86% powyżej 20 dni, nad rodzicami: 28,27%. Wydaje się, że poczucie odpowiedzialności za utrzymanie rodziny, kredyty, zobowiązania, potrzeba zapewnienia odpowiedniego poziomu życia, koszty utrzymania dzieci etc. mogą mieć wpływ na decyzję o krótszych urlopach w porównaniu do singli, którzy nie mają tego typu obciążeń. Pamiętajmy, że freelancerzy biorąc wolne, nie zarabiają, czyli muszą środki na urlop zabezpieczyć w ramach pracy.Najdłuższe urlopy biorą freelancerzy z tytułem naukowym. Połowa z nich deklaruje, że bierze co najmniej 20 dni wolnych w roku. Drugą najwyżej reprezentowaną kategorię stanowią … studenci - 41,73%. W przypadku osób łączącym pracę z nauką wolne dni często wykorzystywane są na przygotowanie do sesji egzaminacyjnych oraz same egzaminy. W pozostałych kategoriach wykształcenia różnice są niewielkie.Specjaliści audio i wideo (38,03%), programiści (37,16%) i projektanci (37,01%) odpoczywają najwięcej, czyli ponad 20 dni w roku. A najmniej? Tłumacze, architekci i inżynierowie - 28,57% freelancerów w tych specjalizacjach bierze mniej niż 5 dni urlopu.Mniej więcej tyle samo juniorów, specjalistów średniego stopnia oraz seniorów bierze ponad 20 dni wolnego w ciągu roku - 32-35%. Średnia urlopów poniżej 5 dni jest również podobna i kształtuje się na poziomie 20-22%. Wniosek - poziom zaawansowania nie wpływa na długość urlopu.We wszystkich kategoriach zarobków przedstawionych w badaniu widzimy podobne rozłożenie długości urlopów z jednym wyjątkiem - aż 41,38% zarabiających powyżej 3000 $ na miesiąc, to najwyższa kategoria w badaniu, biorą mniej niż 5 dni wolnego w roku.Nie wszyscy freelancerzy jednak są tak zrelaksowani. Aż 21,25% osób spośród 1229 biorących udział w badaniu Freelancehunt nie wybrała do tej pory nawet 5 dni urlopu. Dlaczego nie jadą na urlop, albo nie odpoczywają w domu?Od 5 do 10 wolnych dni w roku bierze 15,6% freelancerów, 10 do 15 dni 14,5%, a 15 do 20 dni 14,76%. Tak odpoczywa ponad 45% freelancerów - pomiędzy 1, a 4 tygodnie w roku.W porównaniu do pracowników etatowych, którzy zwykle dysponują pulą od 20 do 26 dni wolnych w roku, większość freelancerów niestety nie korzysta ze swojej wolności, aby odpoczywać więcej. W dodatku ich wolne dni nie są “płatne”, a więc muszą przygotować się do urlopu również finansowo.W trakcie wywiadów wspomagających badanie okazało się, że spora część freelancerów co prawda jedzie na urlop z rodziną, ale pracę biorą ze sobą. Pracują na mniejszych obrotach, są dostępni dla swoich klientów, ale starają się więcej czasu spędzać ze swoimi rodzinami, czy przyjaciółmi. Czy to jednak jest urlop?Taki odpoczynek nie jest pełny i nie pozwala na wejście w “tryb urlopu”, który jest nam wszystkim tak potrzebny. Niemniej jednak dla części freelancerów i freelancerek jest koniecznością ze względu na potrzeby klientów oraz zapewnienie stałego dochodu potrzebnego również w trakcie letnich wyjazdów urlopowych.A czy osoby na etatach nie biorą pracy na urlop? Raport NoFluffJobs z kwietnia 2024 “Jak Urlopujemy” wskazuje, że większość Polek i Polaków nie będzie w stanie odciąć się mentalnie od pracy: 7 na 10 osób odbiera służbowe telefony, a niewiele mniej sprawdza służbowego maila. Ponad 60% Polek i Polaków wykonuje obowiązki zawodowe podczas urlopu wypoczynkowego.Internet dla freelancera to podstawa. Ci którzy wybierają workation sprawdzają dokładnie jego dostępność przed wyjazdem na wczasy, a dodatkowo mają plan B w postaci pakietu mobilnego w telefonie lub kartę gsm w miejscu docelowym.Niektórzy jednak chwalą się wczasami na które nie biorą laptopa, a także takimi na których są poza zasięgiem Internetu czy nawet telefonu. Szczęśliwcy.Dzięki temu, że tematy odpoczynku od pracy, skutków przepracowania, wypalenia zawodowego etc. stają się elementem wiedzy powszechnej coraz więcej freelancerów coroczny długi wyjazd urlopowy stawia sobie za punkt honoru i priorytet. Nie po to przecież stawali się freelancerami, żeby tylko ciężko pracować.