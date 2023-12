Freelancerzy: copywriting najpopularniejszy i najgorzej opłacany

Serwis Useme.com zaprezentował najnowsze dane odnośnie polskiego rynku freelancingu. Opracowanie dowodzi m.in., że zdecydowanie najpopularniejszy wśród wolnych strzelców jest copywritnig, który jednocześnie jest najmniej dochodową specjalizacją. Czego jeszcze dowiadujemy się o polskim freelancerze i jego zarobkach?

Przeczytaj także: Freelancer: jak pracuje, ile zarabia, skąd ma zlecenia?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jaka branża freelancingu jest najbardziej dochodowa?

Które branże polskiego freelancingu są najbardziej zapracowane?

Czy freelancing to praca na cały etat czy raczej źródło dodatkowego dochodu?

Jakich freelancerów szukają duże firmy?

Druga część naszego raportu „Freelancing w Polsce” dotycząca poszczególnych branż dostarcza ciekawych informacji na temat aktualnej sytuacji niezależnych specjalistów. Dzięki badaniu dowiadujemy się, jakie są średnie zarobki netto w poszczególnych profesjach, dla kogo najczęściej pracują wolni strzelcy, ile godzin w ciągu dnia przeznaczają na pracę czy ile zleceń w ciągu miesiąca realizują polscy freelancerzy – komentuje Natalia Zielińska, Head Of Marketing w Useme.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Freelancerzy Dla ponad 59 proc. copywriterów freelancing jest dodatkową formą zarobkowania

Jaka branża freelancingu jest najbardziej dochodowa?

Najbardziej zapracowane branże polskiego freelancingu

Freelancing jako źródło dodatkowego dochodu

Jakich freelancerów szukają duże firmy?

Na rynku najłatwiej jest utrzymać się początkującym copywriterom oraz specjalistom od programowania i tworzenia stron www, podczas gdy najwyższy „próg wejścia” mają do pokonania graficy oraz tłumacze. Do najlepiej wynagradzanych freelancerów zaliczają się przede wszystkim programiści, oni również najczęściej angażują się w projekty długoterminowe. Po przeciwnej stronie spektrum znajdują się copywriterzy i tłumacze, którzy w ciągu miesiąca wykonują najwięcej zleceń – podsumowuje Natalia Zielińska, Head Of Marketing w Useme.

W swoim najnowszym raporcie – portal do rozliczeń pracy niezależnych specjalistów Useme przeanalizował siedem najpopularniejszych wśród freelancerów branż. Badanie dostarcza informacje o takich profesjach jak: copywriting i social media , tłumaczenia, wirtualna asystentura, grafika, usługi multimedialne (wideo, animacja i fotografia), programowanie oraz usługi webdeveloperskie (dot. stron i sklepów online).Wysokość zarobków wśród wolnych strzelców zależy od wielu czynników. Istotne jest to, jak traktują oni freelancing, ile zleceń podejmują w ciągu miesiąca, a przede wszystkim od ich doświadczenia oraz branży, w której się specjalizują. Pod względem wysokości zarobków freelancerów prym wiedzie programowanie. To właśnie w tej branży miesięczne wynagrodzenie powyżej 10 tys. złotych wskazało 8,3 proc. programistów, przy czym aż 44,5 proc. badanych zadeklarowało, że ich zarobki zwiększyły się w porównaniu do ubiegłego roku.Pozostałe branże freelancingu rzadko osiągają tak wysokie średnie zarobki. Do lepiej zarabiających branż — takich, w których freelancerzy otrzymują powyżej 5 tysięcy złotych na miesiąc — tuż obok programistów (18 proc.) znaleźli się specjaliści świadczący usługi multimedialne (16,4 proc.), tłumacze (15,3 proc) oraz webdeveloperzy (15,1 proc.).Z kolei zarobki wśród copywriterów potwierdzają stereotyp, zgodnie z którym jest to najsłabiej wynagradzana branża niezależnych specjalistów. Aż 41,5 proc. “tekściarzy” zarabia do 1000 zł, natomiast zarobki w wysokości do 3000 zł deklaruje 31 proc. badanych.Najpopularniejszą formą dodatkowego zarobkowania wśród początkujących wolnych strzelców jest copywriting i social media. I mimo niewielkich, w porównaniu do pozostałych branż, zarobków to właśnie wśród copywriterów odnotowujemy jeden z najwyższych odsetków specjalistów, którzy w miesiącu wykonują powyżej 10 zleceń (19,4 proc.). W tym gronie należy wspomnieć również o tłumaczach – aż 30,1 proc. wykonuje ponad 10 projektów miesięcznie.Najmniej zleceń realizują natomiast programiści oraz freelancerzy zajmujący się wirtualną asystenturą, u których prym wiodą 1-2 w ciągu miesiąca (kolejno 51,4 proc. i 45,7 proc.).Jakie branże poświęcają na realizację zleceń więcej godzin niż wynosi praca na etacie? Tutaj dominują freelancerzy specjalizujący się w usługach multimedialnych – 13,6 proc. badanych zadeklarowało pracę dłuższą niż 8 godzin, a aż 4,3 proc. z nich wykonuje zlecenia powyżej 10 godzin dziennie. Do najbardziej zapracowanych możemy zaliczyć również programistów – 11,1 proc. ankietowanych pracuje więcej niż 8 godzin, a 6,9 proc. badanych z tej branży – powyżej 10 godzin. Niezależnymi specjalistami, którzy na realizację zleceń poświęcają więcej czasu niż pracownicy etatowi są także graficy (13,7 proc.) oraz webdeveloperzy (12,6 proc.).Tegoroczny raport Useme wkazuje, że niezależni specjaliści dzielą się na dwie grupy: tych, dla których realizacja zleceń jest źródłem dodatkowego dochodu oraz na tych, którzy w całości utrzymują się z pracy zdalnej dla klientów. Największa liczba freelancerów pracujących na zlecenie poniżej roku zajmuje się wirtualną asystenturą (40 proc.) oraz copywritingiem i social mediami (16,4 proc.). Te branże są również najpopularniejsze wśród osób liczących na dodatkowy zarobek. Tak zadeklarowało 68,6 proc. wirtualnych asystentów oraz 59,2 proc. copywriterów.Z kolei freelancerów z największym doświadczeniem w swojej branży możemy znaleźć wśród tłumaczy (41,7 proc.), programistów (33,3 proc.), webdeveloperów (26,9 proc.) i grafików (26,4 proc.) Natomiast profesją, którą freelancerzy traktują najczęściej jako jedyne źródło dochodu są tłumaczenia (29,2 proc.).Jak pokazała pierwsza raportu “Freelancing w Polsce w 2023 roku” klientami niezależnych specjalistów są najczęściej mikroprzedsiębiorcy i firmy zatrudniające do 10 pracowników – 40,7 proc. oraz małe i średnie przedsiębiorstwa — 35,1 proc. Kto zatem najczęściej pracuje z korporacjami i może liczyć na prestiżowe zlecenia?W najlepszej sytuacji znajdują się tłumacze (18 proc.), freelancerzy z branży multimedialnej (12,1 proc.), copywriterzy (10,9 proc.) oraz programiści (9,7 proc.). Duże firmy najrzadziej korzystają z usług wirtualnych asystentów (2,8 proc.) i webdeveloperów (1,7 proc.).