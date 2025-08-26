Koszty odpadów stawiają samorządy na skraju wytrzymałości. Cierpliwość mieszkańców również

Gwałtowny wzrost kosztów gospodarowania odpadami stawia polskie samorządy i mieszkańców pod ścianą - w ciągu kilku lat opłaty za wywóz odpadów wzrosły nawet o kilkadziesiąt procent, bijąc rekordy zwłaszcza w przypadku szkła. Pomimo planowanych zmian system wciąż nie funkcjonuje sprawnie, a koszty przerzucane są głównie na lokalne budżety i obywateli.

Przeczytaj także: Tekstylia w obiegu zamkniętym. Jak zmiany unijne wpłyną na segregację odpadów?

Z tego artykułu dowiesz się:

Dlaczego koszty gospodarowania odpadami, szczególnie odpadami szklanymi, gwałtownie rosną w polskich gminach.

Jakie są główne czynniki wpływające na wzrost opłat za wywóz śmieci oraz które regiony płacą najwięcej.

Jak funkcjonują obecne i planowane systemy – rozszerzona odpowiedzialność producenta (ROP) oraz system kaucyjny – i jakie są wobec nich kontrowersje.

Jakie ekologiczne i ekonomiczne konsekwencje mają różne rodzaje opakowań – szkło, puszka aluminiowa, plastik – oraz które rozwiązania sprzyjają środowisku i lokalnym budżetom.

Polska nie radzi sobie z odpadami. Grożą nam kary

Za wywóz odpadów płacimy słono

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Koszty wywozu odpadów w gminach rosną skokowo Łączne opłaty za odbiór odpadów komunalnych w Polsce wzrosły z 8 mld zł w 2019 r. do 12,65 mld zł w 2023 r. Najwięcej płacą mieszkańcy Krynicy Morskiej - ponad 2300 zł rocznie na osobę, najmniej w Kleszczowie - 60 zł. W Częstochowie stawki za wywóz szkła wzrosły w trzy lata o 159,48 zł na tonę, a samorządy borykają się z deficytem systemu gospodarki odpadami. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Rosną opłaty za odpady. Odbija się to na portfelach mieszkańców

Jednorazowe szkło kontra puszka aluminiowa

Jaki jest ślad węglowy opakowań?

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Waga przekłada się na koszty wywozu odpadów Jedna tona odpadów szklanych o pojemności 0,5 litra to zaledwie 3.333 butelki, podczas gdy aluminiowych puszek tej samej pojemności jest aż 66.666. Samorządy płacą znacznie więcej za zagospodarowanie szkła niż puszek. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

System kaucyjny i cały ROP mają pomóc. Są „straszakami” lobbystów

Raport NIK z 2023 r. wykazał liczne nieprawidłowości w polskiej gospodarce odpadami. „Niewystarczający był nadzór nad postępowaniem z odpadami komunalnymi w kontrolowanych gminach, co m.in. mogło się przyczyniać do rosnących wydatków gmin, a także niezgodnego z prawem postępowania z odpadami komunalnymi” – czytamy. W niektórych wypadkach opłaty za odpady pobierane od mieszkańców wzrosły nawet o 54 proc. Wzrosły też wydatki gmin na gospodarowanie odpadami w stosunku do wpływów – aż do 67 proc.Kolejny raport NIK, z bieżącego roku, wskazuje na negatywne działania administracji publicznej na rzecz ograniczenia powstawania odpadów i zapewnienia ich recyklingu. „Minister Klimatu i Środowiska nie zapewnił skutecznego przygotowania pełnej transpozycji do polskiego porządku prawnego przepisów dotyczących systemu rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP). Było to powodem wszczęcia przez Komisję Europejską postępowania przeciwko Polsce” – informuje NIK.Na uwagę zasługują odpady szklane, których koszty zagospodarowania drastycznie rosną. Waga tego surowca nie jest bez znaczenia. Raport Instytutu Jagiellońskiego pt. „Rozszerzona Odpowiedzialność Producenta w sektorze gospodarki odpadami” powołuje się m.in. na dane z Podkowy Leśnej, gdzie koszty odbioru i zagospodarowania frakcji szklanej wzrosły o 685 proc. między rokiem 2018 a 2019.Urząd Miasta Częstochowa w 2022 r. poinformował mieszkańców, co składa się na rosnące opłaty za odpady. „Za odbiór i zagospodarowanie szkła – między 2019 a 2022 rokiem odnotowano wzrost o około 159,48 zł za tonę – suma ta wynosi obecnie 492,48 zł” – podał magistrat. „Galopujące koszty zagospodarowania odpadów to zjawisko, z którym borykają się wszystkie polskie gminy. Dochodzą do tego czynniki makroekonomiczne napędzające wzrost tych kosztów: inflacja, ceny paliwa, gazu czy energii elektrycznej” – dodał urząd.Ranking czasopisma Wspólnota, dotyczący opłat samorządów za odbiór odpadów komunalnych, zwraca uwagę na zawrotną kwotę 12,65 mld zł – to opłaty za odpady zebrane w 2023 r. przez polskie jednostki samorządowe. Warto wspomnieć, że 4 lata wcześniej koszty te szacowano na 8 mld zł. Z rankingu wynika, że najwyższe opłaty były w Krynicy Morskiej i wynosiły prawie 2315 zł na mieszkańca rocznie. Najmniej płacili mieszkańcy Kleszczowa, bo tylko 60 zł rocznie.Serwis Samorządowy PAP w minionym roku informował: – Z danych Krajowej Rady RIO wynika, że w ubiegłym roku deficyt w systemie gospodarki odpadami komunalnymi wystąpił łącznie w 1307 samorządach.Jakie są koszty za odbiór i zagospodarowanie odpadów szklanych, ponoszone przez gminy na rzecz obsługujących je firm?– szacuje Jacek Werder, niezależny analityk rynku gospodarki odpadami.Podkreśla jednak, że firmy odbierające i zagospodarowujące odpady „dość swobodnie manipulują cenami poszczególnych frakcji tak, żeby zarobić jak najwięcej”.– mówi. Dotyczy to zarówno zbiórki, jak i zagospodarowania.– potwierdza diagnozę Paweł Pomian, wiceprezes Stowarzyszenia Ekologicznego EKO-UNIA.Ciekawym zagadnieniem jest zysk ze sprzedaży stłuczki do hut. – Firmy się tymi danymi nie dzielą, ale szacunki mówią, że sortownie mogą zarobić 100-200 zł za tonę stłuczki.Huty chętnie kupują stłuczkę, bo jej dodatek do wkładu obniża ilość surowców i energii użytej do produkcji.– zauważa Werder.Jednak huty nie mają obowiązku podawania zawartości recyklatu w wyprodukowanych opakowaniach.- wyjaśnia analityk danych z branży odpadowej.Ze względu na kilka czynników, szkło jednorazowe nieustannie konkuruje z puszkami aluminiowymi. Czy to dobrze?– mówi Werder.– zauważa.Szklana butelka jest nawet 20-25 razy cięższa od odpowiedniej puszki aluminiowej (300g vs 15 g). – A więc koszty zbiórki, transportu, a potem przetopienia są nieporównywalne. Ekologiczne butelki szklane to tylko te wielorazowe. Jednorazowe, mimo tego, że nadają się do recyklingu, z ekologią wiele wspólnego nie mają. Tu puszki aluminiowe zdecydowanie wygrywają.– mówi Jacek Wodzisławski, Prezes Zarządu Fundacji na rzecz Odzysku Opakowań Aluminiowych RECAL.Aluminium może być odzyskiwane w procesie recyklingu właściwie bez ograniczeń i w nieskończoność.– dodaje Wodzisławski.– podkreśla.Puszki metalowe o pojemności do 1 litra obejmie system kaucyjny. Szkło jednorazowe ma się jednak znaleźć poza nim, co budzi sprzeciw i kontrowersje, choć resort klimatu i środowiska (MKiŚ) zapowiada możliwe włączenie i tego rodzaju opakowań w bliżej nieokreślonej przyszłości.– zauważa Wodzisławski.Podobnego zdania jest Werder.– mówi.System kaucyjny odpowiada na problem zbyt dużej ilości odpadów w środowisku. Wymaga przy tym zorganizowanej, solidnej edukacji społeczeństwa. W przypadku puszek istotne jest, żeby trafiały do punktu w postaci niezgniecionej. Do tej pory Polacy byli przyzwyczajeni do ich zgniatania. Do tego rodzaju odpadu odnosi się Wodzisławski.– podkreśla prezes Fundacji Recal.Werder wyjaśnia:– dodaje.Rozszerzona Odpowiedzialność Producenta ma przenieść niebotyczne koszty z mieszkańców i samorządów na wprowadzających dany produkt na rynek, czyli producentów. Póki co sytuacja jest postawiona na głowie.– zauważa Pomian.Producenci sprzeciwiają się obecnemu ROP obawiając się dodatkowego „podatku”. W rzeczywistości ten podatek płaci każdy z nas w comiesięcznej, wciąż rosnącej opłacie za wywóz odpadów.– mówi Werder. Jego zdaniem brakuje jednak dialogu Ministerstwa Klimatu i Środowiska z producentami na etapie tworzenia ustawy o ROP.Handel i firmy gospodarujące odpadami to kolejne strony bojkotujące te rozwiązania. Straszone są także samorządy, choć te deklarują chęć współpracy.– podsumowuje Werder, odnosząc się do oponentów ROP.– apeluje wiceprezes EKO-UNII.