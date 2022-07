System kaucyjny? Polacy są na tak

Polakom podoba się pomysł wprowadzenia w Polsce systemu kaucyjnego. Z badania przeprowadzonego przez ARC Rynek i Opinia wynika, że popiera go aż 88% Polaków. Jednak swoją decyzję o korzystaniu z systemu kaucyjnego badani uzależniają od dwóch czynników - miejsca oddawania opakowań oraz opłacalności.

0,5 zł – 79% Polaków zwracałoby opakowanie

0,6 zł – 81% Polaków zwracałoby opakowanie

0,7 zł – 83% Polaków zwracałoby opakowanie

Nasze badanie jasno pokazuje, że uruchomienie systemu kaucyjnego w Polsce będzie dla konsumentów bardzo zachęcające. I motywacje do korzystania z niego mogą być różne w różnych kategoriach wiekowych – dla starszego pokolenia nie jest to nowość, gdyż pamięta starsze pokolenie pamięta system kaucyjny z czasów PRL, dla młodszego – motywacją mogą być kwestie ekologiczne. System taki musi być prosty, ważne też, żeby opakowania można było wszędzie zwracać. Co do kwot za zwracane opakowania – już sama odpłatność jest pozytywnym bodźcem. Już przy cenie 40 groszy wiele osób deklaruje zainteresowanie systemem. Wzrost tej kwoty nie ma dużego znaczenia. Trzeba też pamiętać o tym, że zwiększanie kwoty kaucji podraża sam produkt, więc maksymalizowanie tej kwoty nie do końca jest korzystne – komentuje dr Adam Czarnecki z ARC Rynek i Opinia.

W badaniu ARC Rynek i Opinia przeciwko wprowadzeniu systemu kaucyjnego w Polsce opowiedziało się zaledwie 6% Polaków. Podobny odsetek nie miał na ten temat zdania. 3% badanych uważa, że nic i nikt nie zmusi ich do oddawania opakowań zwrotnych do sklepu – w przypadku młodych ludzi (od 18 do 24 lat) ten odsetek jest ponad dwukrotnie wyższy i wynosi 7%, a 6% obawia się, że nie będzie miał na to czasu.Korzystanie z systemu kaucyjnego część Polaków uzależnia od tego, czy będą mogli dokonywać zwrotów opakowań w najbliższym sklepie (50%) i czy będzie im się to finansowo opłacało (36%).Preferowaną formą zwrotów opakowań jest zwrot do automatów na opakowania – 48% badanych wybrałoby taką opcję. Niemal co czwarty badany (23%) chętnie oddawałby opakowania do sklepu, a dla co piątego (18%) nie ma to znaczenia, gdzie będzie oddawał opakowania.W kwestii opłacalności – już kwota 0,40 zł w przypadku 1,5 l butelki plastikowej po wodzie byłaby dla 69% Polaków zachęcająca do korzystania z systemu kaucyjnego. Wraz z rosnącą kwotą rośnie odsetek Polaków zainteresowanych systemem: