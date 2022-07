Co kupuje Polak na wakacjach?

Czy podczas wakacyjnych wyjazdów buszujemy po sklepach? Z badania przeprowadzonego przez firmę Inquiry wynika, że tak. Nasz budżet na wakacyjne zakupy to średnio 900 zł. A kupujemy nie tylko pamiątki.

Przeczytaj także: Z wyjazdu na wakacje zrezygnuje co czwarty Polak

Oferta handlowa to bardzo ważny element każdej urlopowej destynacji. Potwierdzają to wyniki naszych badań. Polacy mocno zwracają uwagę przede wszystkim na ofertę regionalną, w której mogą zetknąć się z tym, co lokalne i wyjątkowe dla danego miejsca. Tego poszukamy na ulicach, targach i małych butikach. Duże obiekty handlowe nie są kojarzone z taką ofertą, co w przypadku miejscowości turystycznych może stanowić ważną wskazówkę dla właścicieli obiektów.

Badanie Inquiry przeprowadzone na przełomie czerwca i lipca wykazało, że 64% Polaków wyjedzie w tym roku na wakacje, przynajmniej na kilka dni. Na zakupy w miejscu letniego odpoczynku zabiorą oni średnio ok. 900 zł.56% wyjeżdżających uda się na zakupy spożywcze, najczęściej w znanych nam z miejsca zamieszkania sklepach sieciowych oraz w tych, których nie znamy, ale są obecne „pod ręką”. Znane nam sklepy sieciowe wybieramy głównie ze względu na możliwość kupienia swoich ulubionych produktów, a także ze względu na lepszą „orientację” w samym sklepie.Zakupy mogą być też ważną atrakcją i urozmaiceniem wyjazdu. Większości badanych zdarza się podczas wakacji po prostu „połazić po sklepach” (66% w grupie osób wyjeżdzających). Polacy przechadzają się przede wszystkim po małych butikach i sklepikach obecnych na ulicach (65% kupujących w ten sposób), stoiskach z pamiątkami (62%) oraz lokalnych targowiskach (62%). Odwiedzamy te lokalne miejsca głównie dlatego, aby znaleźć tam produkty regionalne (52%), a także w celu sprawienia sobie przyjemności przez zakup czegoś (41%). Część badanych dodaje, że jest to również forma poznawania kultury danego regionu lub kraju. Tego rodzaju zakupy motywowane są również chęcią odwiedzenia sklepów nieobecnych w miejscu zamieszkania, ale bywają też sposobem na spędzenie czasu podczas niepogody (odpowiednio 35% i 31%).Centra handlowe odwiedzamy podczas wakacji nieco rzadziej (47% grupy „chodzącej po sklepach”) oraz w zupełnie innych celach. Do centrów handlowych zaglądamy przede wszystkim wtedy, gdy zabraknie nam czegoś podczas wyjazdu, ale także w celu skorzystania z usług gastronomicznych. To także miejsce, w którym Polacy realizują zakupy wtedy, gdy nie zdążyli zaopatrzyć się w niezbędne produkty przed wyjazdem.Do stałych punktów wakacyjnego programu należy kupowania pamiątek – robi to aż 84% spośród osób, którym zdarzyło się wyjechać w ciągu ostatnich dwóch lat. Kupujemy je zdecydowanie najczęściej na straganach i stoiskach z pamiątkami (46% tej grupy).Co ciekawe, większości wyjeżdżających zależy na tym, aby odwiedzać miejsca zakupów charakterystyczne dla danej destynacji. Zazwyczaj jednak są to wybory spontaniczne – tylko 1/3 wyszukuje informacje na temat lokalnych producentów, sklepów czy targowisk już na etapie planowania wyjazdu.Połowa wyjeżdżających Polaków (tych, którzy wyjechali w ostatnich dwóch latach) planuje na zakupy podczas wyjazdów specjalny budżet. Najczęściej podawane kwoty mieszczą się w granicach 500-1000 zł w czasie jednego wyjazdu.Agnieszka Górnicka, prezes firmy Inquiry, dodaje: