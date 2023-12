Boże Narodzenie i ekologia, czyli co zrobić ze świątecznym odpadami

Zakup choinki, pakowanie prezentów, wysyłanie kartek świątecznych i kupowanie jedzenia - powoli domykamy przygotowania do świąt. Niestety po świętach przyjdzie czas na porządki. Eksperci DS Smith przygotowali porady, co zrobić z odpadami powstałymi w święta - od choinek, przez opakowania, po wstążki i brokaty.

Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com Co zrobić ze świątecznym odpadami? Nie każdy papier do pakowania jest sobie równy. Niekiedy może on zawierać metalizację, folię holograficzną i tworzywa sztuczne, co sprawia, że nie może zostać poddany recyklingowi.

Zgodnie z danymi DS Smith, dostawcy proekologicznych opakowań z tektury falistej, do 2030 roku w całej Europie na wysypiska i do spalarni trafi 55,8 mln ton odpadów opakowaniowych z tektury i papieru. To ogromne ilości surowców, które dzięki wyrzuceniu do właściwego kosza mogłyby zostać poddane recyklingowi i zyskać nowe życie.Zobacz, co możesz zrobić żeby nadchodzące święta uczynić bardziej ekologicznymi:1.Bez choinki nie ma Świąt. Jeśli zdecydujesz się na żywe drzewko, upewnij się, że wiesz, co z nim zrobić po świętach.W zależności od lokalnego odbiorcy odpadów, sposoby wyrzucenia choinki po Świętach mogą się różnić. Najczęściej choinki pozbawione ozdób zostawia się w wyznaczonym przez administratora nieruchomości miejscu gromadzenia odpadów (w przypadku budynków wielorodzinnych) bądź należy je pociąć i wrzucić do pojemnika na odpady zielone. Najlepiej sprawdź to w lokalnej gazecie lub w internecie. Jeśli jednak kupiłeś ukorzenione drzewko i masz ogród, dlaczego go nie zasadzić?2.Nie każdy papier do pakowania jest sobie równy. Niekiedy może on zawierać metalizację, folię holograficzną i tworzywa sztuczne, co sprawia, że nie może zostać poddany recyklingowi.Spróbuj zgnieść papier w kulkę przed wyrzuceniem. Jeśli pozostanie zgnieciony, oznacza to, że nadaje się do recyklingu. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, sprawdź lokalne wytyczne w zakresie recyklingu. Dobrym pomysłem jest też użycie tradycyjnego papieru do pakowania – jest to w pełni nadająca się do recyklingu, bardziej zrównoważona opcja, która równie świetnie prezentuje się pod choinką.3.Wszyscy uwielbiamy otwierać ładne pudełka z prezentami, ale cieszą one nasze oczy tylko przez chwilę, a następnie szybko powiększają stos poświątecznych odpadów.Dlaczego nie dać starym pudełkom drugiego życia? Możesz wykorzystać je w kolejnym roku, postawić na półce i przechowywać w nich bibeloty, a może nawet stworzyć nową kryjówkę dla swojego kota?4.Niestety, wszelkiego rodzaju wstążki nie mogą być poddawane recyklingowi, gdyż plączą się podczas procesu recyklingu i go utrudniają.Wstążki są pięknym dodatkiem do prezentów, dlaczego więc nie zachować ich i nie wykorzystać do opakowania innego prezentu w przyszłości?5.Wiele osób nie wie, że nie każdą kartkę świąteczną można poddać recyklingowi. Kartki z ozdobnym brokatem są największym winowajcą, ponieważ brokat może zanieczyścić cały wsad, co spowoduje powstanie jeszcze większej ilości odpadów.Najlepiej unikać kupowania kartek z brokatem, plastikiem czy elementami elektrycznymi, ponieważ są one trudne do recyklingu. Jeśli jednak masz już jakąś kartkę, nie martw się – spróbuj oddzielić papier od ozdób i poddaj recyklingowi tylko część bez brokatu. A jeśli zastanawiasz się, co zrobić z ozdobną częścią karty, to czemu by nie stworzyć ozdobnych etykiet na prezenty za rok?6.Czym są Święta Bożego Narodzenia bez pysznego jedzenia? Nasze stoły często wtedy zastawiamy słodyczami i napojami, a producenci prześcigają się w projektach limitowanych edycji opakowań. Niestety, wiąże się to z generowaniem większej liczby odpadów.Jeśli nie jesteś pewny, gdzie wyrzucić opakowanie, poszukaj na nim wskazówek dotyczących recyklingu. Zadbaj o to, by zgniatać wszystkie opakowania oraz wyrzucać je bez zawartości, jak resztki. Pamiętaj, że papier nasączony tłuszczem czy np. ubrudzony czekoladą, nie nadaje się do ponownego przetworzenia i powinien trafić do pojemnika na odpady zmieszane.7.Wbrew temu, co sądzi większość, nie trzeba usuwać całej taśmy z kartonu przed wrzuceniem go do kosza na śmieci.Usunięcie jak największej ilości taśmy z opakowania przed wrzuceniem go do kosza jest dużym ułatwieniem dla firm zajmujących się recyklingiem. Nie ma jednak potrzeby, byś martwił się o usunięcie wszystkich kawałków. Pozostała na pudełku taśma opakowaniowa może więc być jedną rzeczą mniej, o którą musisz się martwić w tym roku.8.Zdarza się! Nie wyrzucaj ich – podaruj komuś innemu, sprzedaj albo przekaż na cele charytatywne.Kupowanie przedmiotów z drugiej ręki przeżywa obecnie swój rozkwit, więc jest jeszcze mniej powodów, by wyrzucać niechciane przedmioty. Zachowaj je na prezent urodzinowy lub świąteczny dla kogoś innego, odsprzedaj czy przekaż na cele charytatywne.Święta Bożego Narodzenia to wyjątkowy czas w roku. Warto, byśmy go obchodzili w sposób zrównoważony, z poszanowaniem dla środowiska. Niech nasze działania nie szkodzą planecie – tego życzymy sobie i Wam nie tylko na nadchodzące Święta, ale i na kolejne lata.