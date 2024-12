Tradycje bożonarodzeniowe: co pielęgnujemy, od czego odchodzimy?

Czy Polacy kultywują tradycje bożonarodzeniowe, a jeśli tak, to którym hołdują w największym stopniu? Odpowiedzi na te i inne pytania płyną z opublikowanego w przeddzień świąt Bożego Narodzenia badania profesor Dominiki Maison. Oto, co udało się ustalić.

Boże Narodzenie jest w Polsce przede wszystkim świętem rodzinnym, okazją do spotkania z bliskimi, ubrania choinki czy zjedzenia tradycyjnych potraw. Jednak widać pewną zmianę w tym jak Polacy zamierzają spędzić wieczór wigilijny w porównaniu do zeszłego roku. W 2023 roku w porównaniu do 2024 więcej osób spędziło święta z gośćmi. W tym roku w porównaniu do ubiegłego więcej osób spędzi święta w gronie najbliższej rodziny, ale bez gości. Ograniczenie liczby osób przy wigilijnym stole to nie tylko oszczędność na wydatkach związanych z kolacją wigilijną, ale też mniejsze wydatki na prezenty. – mówi prof. Dominika Maison.

Boże Narodzenie jest w Polsce przede wszystkim świętem rodzinnym

Boże Narodzenie, a szczególnie wieczór wigilijny, to już nie jest w Polsce święto religijne, powiązane z Kościołem Katolickim. Mimo rosnącej z roku na rok liczby osób deklarujących odejście od kościoła, ateizm, czy wręcz wrogość wobec kościoła i religii, to jednak tylko 4% Polaków twierdzi, że nie celebruje Wigilii. To wyraźnie pokazuje, że również dla wielu osób niezwiązanych z kościołem, a nawet jego przeciwników, Święta Bożego Narodzenia są ważne i są przez nie obchodzone. Oczywiście wśród tych, którzy nie chodzą w ogóle do kościoła (a jest ich obecnie 42% Polaków), osób, które nie obchodzą Wigilii jest najwięcej – 11%, jednak jak widać cały czas większość z nich celebruje to święto. – mówi prof. Dominika Maison.

Najsilniejsze tradycje bożonarodzeniowe

Różne kraje mają swoje odrębne tradycje bożonarodzeniowe . W wielu krajach, np. Holandii, Belgii, Anglii nie obchodzi się Wigilii, nie pości. a niektórych krajach nie ma prezentów pod choinką. Zwyczaj łamania się opłatkiem jest w zasadzie nieznany poza Polską, Litwą i Białorusią. Natomiast w Polsce choinka i opłatek to najsilniejsze symbole Wigilii i Bożego Narodzenia, w zasadzie w relatywnie niewielkim stopniu kultywowanie tych tradycji zależne jest od poziomu bycia praktykującym katolikiem. – mówi prof. Dominika Maison.

Wśród osób, które twierdzą, że nie chodzą do na msze jest aż 8% osób, które planują w tym roku pójście na pasterkę

Czym jest Boże Narodzenie dla współczesnych Polaków?

Rola świąt Bożego Narodzenia w życiu Polaków bardzo się zmienia. Święto to staje się coraz mniej świętem duchowym i religijnym, a coraz bardziej świętem rodzinnym, a nawet hedonistyczno-komercyjnym (prezenty, dobre jedzenie). Dla mniejszej grupy Polaków jest to święto ważne ze względów religijnych (37%), niż ze względów rodzinnych (50%). W podejściu do Bożego Narodzenia czy Wigilii widać duże różnice pokoleniowe. Dla pokoleń najstarszych, tzw. Baby boomers i Generacji X (osoby urodzone przed 1980 rokiem) święta są cały czas ważne ze względów rodzinnych, religijnych i kultywowania tradycji. Dla najmłodszego pokolenia – tzw. Generacja Z (osoby urodzone po 1995 roku) bardziej niż dla starszych Boże Narodzenie jest okazją do wymiany prezentów oraz zjedzenia dobrych potraw. – mówi prof. Dominika Maison.

W podejściu do Bożego Narodzenia czy Wigilii widać duże różnice pokoleniowe

