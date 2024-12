Przygotowania do świąt Bożego Narodzenia: jakie role przybieramy?

W większości polskich domów trwają już zakrojone na mniejszą lub większą skalę przygotowania do świąt Bożego Narodzenia. Serwis Prezentmarzeń postanowił przyjrzeć się, kto w tym przedświątecznym okresie odgrywa w polskich domach pierwsze skrzypce. I choć blisko 8 na 10 Polaków wskazuje, że dzieli się obowiązkami, to jednak w przeszło połowie nadwiślańskich domostw najwięcej pracy mają kobiety.

Rola kobiet

Rola mężczyzn

Rola dzieci

Rola seniorów

Święta to czas, w którym zaangażowanie każdej grupy wiekowej w rodzinie – od najmłodszych po seniorów – tworzy niepowtarzalną atmosferę wspólnoty i tradycji. Kobiety organizują i koordynują większość zadań, mężczyźni wspierają logistykę i gotowanie, a dzieci wprowadzają magię radością i ekscytacją. Seniorzy kultywują wartości, przekazując wiedzę o tradycjach, a pozostali członkowie rodziny współtworzą świąteczną atmosferę poprzez wspólne celebrowanie i drobne wsparcie. Razem, każdy odgrywa istotną rolę w tworzeniu wyjątkowej przestrzeni, w której pielęgnuje się rodzinne więzi i zwyczaje - mówi Michał Krasoń z serwisu Prezentmarzeń.

Rola dalszej rodziny

Satysfakcja z pełnionych ról

Pozytywne emocje towarzyszące przygotowaniom świątecznym

Negatywne emocje towarzyszące przygotowaniom świątecznym

Kobiety odgrywają kluczową rolę w organizacji świątecznych przygotowań. Z badania “Przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia z perspektywy rodziny” serwisu Prezentmarzeń na próbie 1264 respondentów wynika, że aż 53% kobiet odpowiada za większość obowiązków świątecznych, takich jak planowanie, zakupy czy przygotowywanie potraw. Jednak wbrew tradycyjnym stereotypom, 20% respondentów zauważa, że coraz częściej kobiety angażują innych członków rodziny, dzieląc obowiązki. To szczególnie ważne, w kontekście rosnącej tendencji do współpracy i zrównoważonego podziału pracy w rodzinach.Kobiety również skupiają się na dekorowaniu domów i tworzeniu atmosfery świątecznej - 13% respondentów wskazuje, że to ich zadanie. Ponadto, 9% kobiet zarządza budżetem świątecznym i planuje wydatki. Jedynie 1% kobiet nie jest bezpośrednio zaangażowana w przygotowania do świąt. To pokazuje, jak istotny jest wkład kobiet w tradycje świąteczne w naszym kraju.Choć to kobiety często przejmują odpowiedzialność za przygotowania, mężczyźni również angażują się w organizację świąt . Wyniki badania wskazują na ich aktywną obecność w praktycznych aspektach organizacji świąt. Aż 39% panów odpowiada za logistykę, co obejmuje transport oraz zakupy.Ponadto, 17% mężczyzn angażuje się w gotowanie i przygotowywanie potraw. Zakup i pakowanie prezentów stanowi z kolei zadanie dla 14% mężczyzn. 13% mężczyzn pełni rolę organizatora spotkań rodzinnych, co pokazuje ich aktywną rolę w budowaniu relacji i wspólnego spędzania czasu podczas świąt. Tylko 9% panów zajmuje się dekorowaniem domu i stołu, co może sugerować, że ta część przygotowań jest częściej zarezerwowana dla kobiet. 8% mężczyzn nie angażuje się wcale w przygotowania.Dzieci mają swoje unikalne miejsce w rodzinnych tradycjach. 37% ankietowanych podkreśla, że biorą udział w obrzędach, takich jak dekorowanie choinki, wprowadzając radość i ekscytację w świąteczne przygotowania. 21% pociech angażuje się w przygotowywanie potraw wigilijnych lub pieczenie ciasteczek, co pozwala im aktywnie uczestniczyć w kulinarnych aspektach świąt. Dzieci wnoszą również magiczny klimat swoją radością, entuzjazmem i ekscytacją, co potwierdza 20% respondentów.Zabawy świąteczne i śpiewanie kolęd to ulubione aktywności dla 11% maluchów. 7% dzieci bierze udział w akcjach charytatywnych, takich jak zbiórki darów dla potrzebujących, ucząc się tym samym wrażliwości społecznej i empatii. Jedynie 4% dzieci nie jest bezpośrednio zaangażowanych w przygotowania, co wskazuje na szeroki udział najmłodszych w świątecznych aktywnościach.Seniorzy odgrywają nieocenioną rolę w przygotowaniach do świąt, będąc często strażnikami tradycji i źródłem wsparcia dla całej rodziny. Aż 35% seniorów angażuje się w nauczanie młodszych pokoleń o zwyczajach, potrawach i obrzędach związanych z Bożym Narodzeniem, przekazując tym samym cenne dziedzictwo kulturowe. Istotne jest także ich zaangażowanie w przygotowywanie potraw, co wskazuje 23% respondentów. Seniorzy, posiadający często wieloletnie doświadczenie kulinarne, odgrywają kluczową rolę w kreowaniu tradycyjnego smaku wigilijnych posiłków.Dodatkowo, 14% seniorów dopilnowuje szczegółów, co świadczy o ich trosce o perfekcyjny przebieg świątecznych obchodów. Nie bez znaczenia jest także ich rola w wzmacnianiu więzi rodzinnych, co podkreśla 15% respondentów, pokazując jak ważna jest ich obecność dla spójności rodziny. Seniorzy dostarczają także emocjonalnego wsparcia, dodając otuchy i radości, co zyskuje uznanie 9% rodzin. 4% seniorów wspiera w przygotowaniach, przyczyniając się do płynnego przebiegu świątecznych przygotowań.W świątecznych przygotowaniach nie tylko najbliżsi, ale i pozostali członkowie rodziny odgrywają istotną rolę. 19% pozostałych członków rodziny aktywnie pomaga w koordynacji różnorodnych spotkań, co przyczynia się do sprawniejszego organizowania świątecznych wydarzeń. Dodatkowo, 17% osób zajmuje się przygotowaniem brakujących potraw, co jest nieocenione dla uzupełnienia wigilijnego stołu.Co więcej, 15% członków rodziny odpowiada za organizację prezentów, pomagając w wyborze i pakowaniu upominków dla bliskich. 29% rodzin angażuje pozostałych członków jedynie we wspólne celebrowanie, co podkreśla znaczenie rodzinnych spotkań i dzielenia się radością w trakcie świąt. Jedynie 13% angażuje się w składanie sobie życzeń, co podkreśla wartość mniejszych, ale istotnych gestów w budowaniu atmosfery świątecznej. Zaledwie 7% pozostałych członków rodziny nie jest zaangażowanych w przygotowania, co sugeruje, że większość osób aktywnie wspiera organizację świąt.Te dane obrazują, jak ważny jest wkład pozostałej rodziny w świąteczne obchody, przyczyniając się do wspólnego sukcesu przygotowań i radości płynącej z czasu spędzonego razem.Większość osób jest zadowolona z ról pełnionych podczas świątecznych przygotowań. Aż 29% respondentów ocenia swoją satysfakcję jako bardzo wysoką, podczas gdy 33% wskazuje na wysoką satysfakcję, co łącznie daje 62% osób zadowolonych z pełnionej roli.Jednakże 23% uczestników badania wyraziło umiarkowaną satysfakcję, co sugeruje, że nie wszyscy czują się w pełni spełnieni w swoich obowiązkach. Z kolei 10% osób ocenia swoją satysfakcję jako niską, co może wskazywać na potrzebę większego wsparcia lub zmiany w ramach przygotowań. Niewielki odsetek, wynoszący 5%, przyznał, że w ogóle nie angażuje się w przygotowania, co potwierdza zróżnicowane podejście do ról w rodzinie.Wiele osób odczuwa różnorodne pozytywne uczucia związane z tym wyjątkowym czasem. Aż 23% respondentów wskazuje na zadowolenie z osiąganych efektów podczas przygotowań, co pokazuje, jak ważna jest organizacja rodzinnych wydarzeń.Niektóre osoby (19%) podkreślają spełnienie, jakie czerpią z pielęgnowania tradycji rodzinnych i budowania więzi międzypokoleniowych. 20% badanych wyraża satysfakcję z pielęgnowania wartości takich jak radość, empatia, miłość i wspólnota, co jest kluczowe dla atmosfery podczas świąt. Nostalgia również odgrywa istotną rolę - 12% respondentów przyznaje, że wspomnienia z dzieciństwa budzą w nich ciepłe emocje.Ekscytacja związana z kupowaniem prezentów to z kolei odczucie, które dostrzega 18% badanych, co wskazuje na radość z obdarowywania bliskich. Na koniec, 8% osób zauważa wzrost poczucia miłości i bliskości w relacjach rodzinnych w okresie świątecznym, co potwierdza, że wspólne chwile znacząco wpływają na jakość rodzinnych więzi.Podczas przygotowań do świąt pojawiają się również negatywne emocje, które mogą towarzyszyć temu wyjątkowemu okresowi. Aż 33% respondentów wskazuje na stres związany z ilością rzeczy do przygotowania, co pokazuje, jak obciążająca może być organizacja świąt. Frustracja, która wynika z problemów organizacyjnych dotyczy 25% osób, co sugeruje, że wyzwania związane z koordynowaniem różnych działań mogą wpływać na ogólne samopoczucie.Ponadto, 20% badanych odczuwa zmęczenie związane z ilością godzin spędzonych na przygotowaniach, co może skutkować obniżeniem satysfakcji z tego procesu. Dla 12% respondentów przygotowania wywołują tęsknotę za bliskimi, którzy nie mogą być obecni, co jest emocjonalnym obciążeniem w czasie, gdy rodziny pragną być razem. Niepewność, czy święta będą udane dotyczy 7% osób, co wskazuje na obawy związane z oczekiwaniami wobec tego wyjątkowego okresu.Na koniec, tylko 3% badanych wyraża niezadowolenie z niespełnionych oczekiwań odnośnie świąt, co sugeruje, że mimo pewnych rozczarowań, większość osób stara się czerpać radość z tego czasu.Podczas przygotowań do Świąt Bożego Narodzenia każda grupa wiekowa wnosi coś unikalnego do rodzinnych tradycji. Angażując się w różne aspekty organizacji, rodziny mogą wspólnie tworzyć wyjątkowe chwile, które będą miały znaczenie dla kolejnych pokoleń. Wzajemne wsparcie i zrozumienie ról w przygotowaniach przyczynia się do tworzenia ciepłej i radosnej atmosfery w świątecznym czasie.