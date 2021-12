Boże Narodzenie 2021: liczy się przede wszystkim czas?

Święta Bożego Narodzenia zbliżają się wielkimi krokami. Co bardziej zapobiegliwi zdążyli się już zaopatrzyć w prezenty świąteczne dla najbliższych. W tej grupie dominowało przeświadczenie, że pośpiech jest konieczny, bowiem w prezentowym szczycie o opóźnienia w dostawie paczek nie będzie trudno. Jak zatem wyglądają w tym roku przygotowania do świąt?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Ile planujemy wydać na święta Bożego Narodzenia w tym roku?

Czy pandemia spowoduje, że większość prezentów kupimy w sieci?

Jakie prezenty królować będą pod choinką?



Skromniejszy koniec roku?

Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com Prezenty świąteczne kupimy wcześniej Rozpoczęcie poszukiwania świątecznych prezentów lub wcześniejszy – niż zazwyczaj – ich zakup deklaruje aż 39% Europejczyków – wynika z danych firmy Oracle.

Nasze najnowsze badanie jasno wskazuje, że obawiamy się, że zostaniemy z pustymi rękami podczas Świąt Bożego Narodzenia. Główne problemy upatrujemy w tym, że wybrane przez nas produkty mogą być niedostępne (16% badanych) lub ich dostawa zajmie zbyt dużo czasu przez co nie zdążą zostać dostarczone pod choinkę i rozczarujemy naszych najbliższych (13% pytanych) – wskazuje Bartosz Kubicki, Dyrektor w dziale Oracle Retail Global Business Unit. Co więcej, blisko co piąty respondent obawia się, że produkty, którymi jest zainteresowany, będą droższe ze względu na ich niedobór – dodaje.

Święta w sieci

Robiąc zakupy online, pamiętajmy, że święta są również wyjątkowo intensywnym czasem dla cyberprzestępców, dla których popularyzacja elektronicznego handlu i tysiące transakcji dokonywanych na odległość każdego dnia to idealna okazja, aby wykraść nasze poufne dane, zainfekować sprzęt komputerowy czy wyłudzić pieniądze – mówi Bartosz Kubicki, Dyrektor w dziale Oracle Retail Global Business Unit., Oracle. Dlatego, szczególnie w tym czasie, należy zachować czujność. Wybierając sklep online, w którym chcemy zostawić nasze środki finansowe, ale również dane, zastanówmy się jego wiarygodnością. Nikt nie zrobiłby zakupów w nieoznakowanym, podejrzanie wyglądającym sklepie stacjonarnym, tak samo jest w sieci. Jeżeli coś nie wygląda bezpiecznie, prawdopodobnie takie nie jest – dodaje.

Tegoroczne Święta Bożego Narodzenia dla wielu z nas mogą być skromniejsze. Wciąż ostrożnie podchodzimy do planowania świątecznych wydatków, jednak widać poprawę w porównaniu z ubiegłym rokiem. Według Barometru Providenta respondenci, którzy poczynili już plany dotyczące świątecznych wydatków , zamierzają na ten cel przeznaczyć przeciętnie 952,40 zł, jest to wzrost o ponad 200 zł w porównaniu z ubiegłym rokiem. Warto jednak podkreślić, że kwota ta przed pandemią była o wiele wyższa – w 2019 r. był to przeciętnie wydatek rzędu 1700 zł.Nie jest to jednak jedyne zmartwienie podczas bożonarodzeniowych przygotowań. W tym roku bardziej niż zwykle będzie liczył się czas. Światowy kryzys związany z pandemią spowodował, że wielu producentów ma poważne problemy z zamówieniami części do swoich produktów.Nowe badanie konsumenckie przeprowadzone w Europie przez Oracle Retail wykazało, że respondenci obawiają się problemów związanych z łańcuchem dostaw oraz z opóźnieniami w dostarczaniu produktów. Co ciekawe, z tego powodu 14% badanych, którzy już rozpoczęli świąteczne zakupy lub planują to zrobić wcześniej, jest gotowych zapłacić więcej, aby zapewnić sobie szybszą lub gwarantowaną dostawę. Więcej z nas skorzysta z możliwość kupna kart podarunkowych, które mogą w takiej sytuacji okazać się bezpiecznym rozwiązaniem – blisko co trzeci uczestnik badania (29%) uważa, że w tym roku zaopatrzy się właśnie w więcej voucherów.Poza kartami podarunkowymi respondenci badania Oracle planują kupić więcej produktów kosmetycznych (27%), odzieży (23%) czy produktów obuwniczych (22%).Czas przed Bożym Narodzeniem to okres wielu przygotowań oraz poszukiwań wymarzonych prezentów na Święta. Ze względu na pandemię, a także wygodę, większość z nich dokonamy za pośrednictwem sieci. Potwierdza to badanie przeprowadzone przez UCE RESEARCH we współpracy z Grupą BLIX.Wynika z niego, że ponad 70% konsumentów planuje kupić tegoroczne świąteczne prezenty online. Głównie przez to, że obawiamy się o zdrowie nasze i naszych bliskich. Według raportu firmy doradczej Deloitte odsetek osób, które nie odczuwają strachu podczas osobistego robienia zakupów w sklepach zmalał o 6 p.p., do 56 proc. W porównaniu z ankietą przeprowadzoną tuż przed wakacjami spadek wyniósł w sumie aż 18 p.p.