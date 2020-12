Boże Narodzenie: 11% Polaków planuje duże i rodzinne święta

Boże Narodzenie 2020 nie będzie standardowe. Zgodnie z zaleceniami rządzących powinniśmy utrzymywać dystans i to nie tylko podczas zakupów, ale również przy wigilijnym stole. Jak spędzimy Boże Narodzenie "nowej rzeczywistości" i gdzie zaopatrzymy się w ingrediencje niezbędne do przygotowania tradycyjnych potraw? Odpowiedzi na te pytania dostarcza badanie zrealizowane przez firmę Everli.

Przeczytaj także: Boże Narodzenie za 1318 zł. Święta skromniejsze niż rok temu?

Jak Polacy spędzą Święta 2020?

Kolacja wigilijna – jak przebiegnie w tym roku?

Kupno prezentów – online, stacjonarnie, a może wcale?

Jak wynika z odpowiedzi udzielonych przez respondentów, na Boże Narodzenie w całkowitej izolacji, z rodziną widzianą jedynie przez połączenie wideo, przygotowuje się 4 proc. ankietowanych. Blisko 18 proc. z ankietowanych święta ma zamiar spędzić samotnie lub z partnerem. 11 proc. Polaków planuje podróż do rodziny, bez względu na obostrzenia. Są to głównie osoby młode, mieszkańcy miast do 100 tys.Zdecydowanie największą grupą badanych (47,3 proc.) są jednak ci, którzy planują nieco większe Boże Narodzenie, w gronie rodzinnym, ale bez seniorów, którzy w największym stopniu narażeni są na komplikacje związane z COVID-19. Taką deklarację złożyła ponad połowa mieszkańców wsi oraz największych miast.Z tego powodu, co piąty respondent pierwszy raz w życiu przygotuje samodzielnie kolację wigilijną. Co trzecia osoba zdecydowała się podejść do sprawy zgodnie z tradycją i postawić na stole 12 dań. I chociaż blisko połowa Polaków, również zgodnie z tradycją, pojedzie do sklepów i samodzielnie wybierze wszystkie składniki, to blisko 42 proc. przynajmniej część zakupów zrobi on-line. Z osób, które zdecydują się kupować za pomocą strony www lub aplikacji: blisko 2/3 zamówi w ten sposób tylko część produktów, ¼ – połowę, a co dziesiąty kupujący on-line wybierze wszystkie produkty bez wychodzenia z domu.Na Boże Narodzenie najchętniej kupimy przez Internet: produkty suche typu mąka i cukier (w 37,7 proc. zamówień), wodę i napoje (w 35,5 proc.) oraz olej, majonez i sosy (w 32,4 proc.). Wśród produktów, które mniej chętnie kupimy on-line są ryby (w 11,7 proc.) i świeże mięso (11,5 proc).A co z prezentami? 35 proc. Polaków zamówi je przez Internet, a część wybierze w sklepie. Ponad ¼ Polaków kupi je wyłącznie online, z kolei 19 proc. stacjonarnie. Jednak aż 12 proc. osób nie planuje w tym roku kupować prezentów.