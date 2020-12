Polacy a nowe technologie. Które nowinki adaptujemy najszybciej?

Jesteśmy społeczeństwem, które niewątpliwie szybko adaptuje nowe technologie. Okazuje się przy tym, że liderkami w użytkowaniu cyfrowych rozwiązań są kobiety, chociaż to mężczyźni są w o wiele większym stopniu przekonani o swoim technologicznym zaawansowaniu. Co jeszcze wynika z raportu „Digital ethics – polscy konsumenci wobec wyzwań etycznych związanych z rozwojem technologii”?

Polki chętnie korzystają z technologii

Co czwarty Polak „zaawansowany technologicznie”

Polki chętnie korzystają z technologii, ale są ostrożne

Polki wyprzedzają męską część społeczeństwa w robieniu zakupów online (88% : 82%), bankowości internetowej (82% : 76%) czy komunikatorów internetowych w celach prywatnych (83% : 74%). Biją też na głowę Polaków w korzystaniu z mediów społecznościowych (85% : 69%) – wymienia dr Dominika Kaczorowska-Spychalska.

Kobiety są z kolei grupą, która dużo bardziej obawia się nowych technologii – mówi dr Agata Rudnicka.

Etyczne dylematy nowych technologii

W kultowym „Rejsie” inżynier Mamoń stwierdza, że jest umysłem ścisłym, więc podobają się mu melodie, które już słyszał. Okazuje się, że nasze podejście do nowych technologii jest całkiem podobne – dane zebrane na potrzeby omawianego raportu pokazują, że najbardziej przypadają nam do gustu rozwiązania, które już znamy.Wśród najczęściej wykorzystywanych przez konsumentów zastosowań technologicznych znalazły się:Co piąty badany deklaruje, że wie sporo o 5G i sztucznej inteligencji (22%), 35% interesowało się zabezpieczeniami biometrycznymi. 2/3 przyznaje, że jedynie słyszało o autonomicznych pojazdach czy zastosowaniach robotów w przemyśle. Aż 62% nigdy nie spotkało się z pojęciem blockchain.Jeden na czterech badanych deklaruje, że interesuje się nowinkami ze świata technologii, chętnie je testuje i korzysta z cyfrowych rozwiązań. Ta grupa najczęściej korzystała z mediów społecznościowych (83%), i rozwiązań chmurowych (67%). Częściej niż pozostałe sięgała też po komunikatory internetowe w celach zawodowych (64%), rozwiązania biometryczne (57%), inteligentne urządzenia monitorujące stan zdrowia (smartwatche, opaski fitness itp.) (51%), ubezpieczenia online (47%) i rozmawiała z chatbotami (43%).Ta grupa nieco częściej niż pozostali uczestnicy badania ufa naukowcom i odkryciom naukowym, na co zwraca uwagę dr hab. Janusz Reichel, prof. UŁ. Co ciekawe, różnica nie jest jednak zbyt duża.Dużo bardziej są też zainteresowane poradami medycznymi online i szeroko rozumianymi usługami w zakresie telemedycyny, na które wskazała co czwarta respondentka w tej grupie.Mężczyźni wykazują większe zainteresowanie zakupem ubezpieczeń online, rozwiązaniami w zakresie smart home, stwarzającymi możliwość sterowania poszczególnymi systemami i sprzętami za pośrednictwem urządzeń mobilnych oraz dronami. Panowie są za to dużo bardziej przekonani, że znają się na nowych technologiach. W takich zagadnieniach jak 5G, robotyzacja, pojazdy autonomiczne czy sztuczna inteligencja niemal dwa razy częściej, w porównaniu do kobiet, uważają się za znawców tematu.Jest to też grupa bardziej wrażliwa na kwestie związane z zarządzaniem danymi. Na przykład więcej Polek niż Polaków odczuwa obawy związane z wpływem fake newsów na naszą rzeczywistość.Zrealizowane badanie szeroko przygląda się zagadnieniom etyki w kontekście cyfrowych technologii. Wskazuje, że użytkownicy technologii obawiają się przede wszystkim o bezpieczeństwo swoich danych i zasobów, które udostępniają za jej pomocą oraz o to, czy przekazywane dane będą wykorzystywane właściwie i zgodnie z ich zamierzeniami.Jednocześnie, spora grupa badanych przyznaje, że chciałaby mieć pewność, że projektowane i uruchamiane rozwiązania cyfrowe nie będą ich dyskryminowały. Dostrzegalna jest potrzeba większej przejrzystości i otwartości ze strony cyfrowych graczy. Wątpliwości etyczne budzą przede wszystkimi manipulowanie informacjami (69% badanych), gromadzenie, agregowanie i handel danymi o zachowaniach online (63%) oraz ograniczenie prywatności związane z rozwojem systemów monitoringu (58%).Konkretne obawy etyczne dotyczące korzystania z nowoczesnych technologii najmocniej zgłasza grupa „zaawansowanych technologicznie”. Ponad 80% z nich uważa za niewłaściwe manipulowanie informacjami w Internecie, handel danymi czy monitorowanie ich aktywności w sieci, np. w celu spersonalizowania reklam. Ponad 70% boi się bycia manipulowanymi.