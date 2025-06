Telemedycyna i teleporady kontra dr Google. Kto wygrywa?

Niespodziewany wybuch pandemii doprowadził do znacznego przyspieszenia rozwoju telemedycyny. Dziś już blisko 3 na 4 Polaków deklaruje, że poleciłoby teleporadę swoim bliskim – wynika z badania zrealizowanego dla platformy telemedycznej Radamed. Jednocześnie okazuje się, że pomimo wzrostu popularności telemedycyny wielu z nas porad zdrowotnych ciągle zasięga u dr Google. To nie tylko wzmaga ryzyko błędnej samodiagnozy, ale również intensyfikuje zjawisko cyberchondrii.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Na czym polega zjawisko cyberchondrii?

Czy teleporady mogą konkurować z bezpośrednimi spotkaniami z lekarzem?

Czy chcemy, aby telemedycyna powinna być trwale zintegrowana z systemem publicznej opieki zdrowotnej?

Zjawisko samodiagnozy w internecie jest wciąż powszechne. Wiele osób woli rozpocząć leczenie od poszukiwania informacji online, nie zdając sobie sprawy z ryzyka, jakie wiąże się z samodzielnym stawianiem diagnozy. Telemedycyna, mimo że jest wygodnym rozwiązaniem, nie zastępuje pełnej konsultacji lekarskiej. Powinna być traktowana jako pierwszy krok w kierunku profesjonalnej opieki medycznej, zwłaszcza w przypadku mniej poważnych dolegliwości – mówi Maciej Mazurek, założyciel platformy telemedycznej Radamed.

Bariera zaufania do telemedycyny

Cyberchondria – rosnące wyzwanie zdrowotne

Cyberchondria, czyli nadmierna obawa o zdrowie nasilająca się pod wpływem poszukiwania informacji w internecie, staje się coraz poważniejszym wyzwaniem w dzisiejszym cyfrowym świecie. Wzrost lęków zdrowotnych, który jest efektem nieustannego szukania informacji o chorobach, prowadzi do powiększania niepokoju, błędów w diagnozowaniu, a w skrajnych przypadkach – do szkodliwego leczenia – komentuje lekarz współpracujący z Radamed. – Poszukiwanie informacji w internecie może być pomocne, ale nie może zastąpić rzetelnej diagnozy postawionej przez lekarza. Edukacja w zakresie odpowiedzialnego korzystania z internetu w celach zdrowotnych jest kluczowa.

Telemedycyna a profilaktyka. Czy konsultacje online staną się stałym elementem systemu?

Telemedycyna daje nam możliwość szybszej reakcji na problem zdrowotny, zanim dojdzie do poważniejszych komplikacji. Kiedy pacjent zauważy niepokojące objawy, szybka teleporada może pomóc mu w podjęciu decyzji o dalszym leczeniu, w tym o wykonaniu odpowiednich badań czy konsultacji z lekarzem specjalistą – wyjaśnia specjalista i dodaje – Dzięki telemedycynie mamy szansę na szybszą diagnozę i zapobieganie rozwojowi chorób, co jest kluczowe w kontekście profilaktyki.

Szukając porady – od Google’a po AI

AI, takie jak ChatGPT, to narzędzie, które może wspierać poszukiwania informacji zdrowotnych, ale podobnie jak w przypadku tradycyjnych wyszukiwarek internetowych, ważne jest, aby użytkownicy byli świadomi ryzyka. AI może dostarczać ogólnych informacji, jednak nie zastąpi to profesjonalnej diagnozy. Samodzielne korzystanie z takich technologii do diagnozy może prowadzić do poważnych błędów. Kluczowe jest, aby osoby korzystające z AI, tak jak w przypadku tradycyjnych wyszukiwarek internetowych, zdawały sobie sprawę z ryzyka wynikającego z braku rzetelnej diagnozy. Dlatego tak ważne jest, aby korzystać z tych technologii w sposób odpowiedzialny i zawsze konsultować się z lekarzem w przypadku poważnych objawów – tłumaczy Maciej Mazurek.

Telemedycyna – łatwy dostęp do pomocy, zwłaszcza w okresie wakacyjnym

Mimo rosnącej liczby osób korzystających z telemedycyny, badanie wskazuje, że nadal istnieją istotne bariery w pełnym zaufaniu do tej formy leczenia. Niepewność co do skuteczności teleporad, brak bezpośredniego kontaktu z lekarzem oraz obawa przed błędną diagnozą to najczęściej wskazywane powody, dla których część Polaków wciąż woli tradycyjne wizyty stacjonarne. Z tego powodu blisko 1/3 badanych decyduje się na stosowanie domowych sposobów leczenia, co również może prowadzić do opóźnienia w profesjonalnej diagnozie.Raport wskazuje, że ponad połowa badanych uznaje teleporady za równie skuteczną i efektywną metodę leczenia jak bezpośrednie spotkanie z lekarzem. Co ciekawe, większość badanych uważa e-recepty i e-zwolnienia wystawione podczas teleporady za równie ważne jak te wydawane podczas wizyty stacjonarnej – aż 80% respondentów zgodziło się z tym stwierdzeniem. Z kolei blisko 90% ankietowanych wskazuje na oszczędność czasu jako jedną z głównych korzyści wynikających z korzystania z telemedycyny.Współczesne technologie i internet dają nam łatwy dostęp do informacji zdrowotnych, ale mogą również prowadzić do zjawiska, które zyskuje na sile w dzisiejszym cyfrowym świecie – cyberchondrii. Jest to nadmierna obawa o zdrowie, która nasila się pod wpływem poszukiwania informacji o różnych chorobach w internecie. Zjawisko to prowadzi do zwiększonego stresu i lęków zdrowotnych, które mogą skutkować niepotrzebnym leczeniem lub błędami diagnostycznymi.Telemedycyna odgrywa istotną rolę nie tylko w diagnostyce, ale również w profilaktyce zdrowotnej. Zgodnie z danymi z badania, Polacy coraz częściej korzystają z tej formy opieki zdrowotnej w sytuacjach, które wymagają szybkiej reakcji. Kiedy zauważymy niepokojące objawy, możemy natychmiast skonsultować się z lekarzem online i uzyskać wskazówki, które pozwolą nam podjąć dalsze kroki – na przykład uzyskać skierowanie na badania lub otrzymać rekomendację, jak postępować w danej sytuacji.Co czwarty badany wskazał, że korzysta z teleporad, gdy przychodnia jest zamknięta – np. wieczorem lub w weekendy. Taka możliwość szybkiego uzyskania porady jest krokiem w kierunku rozwoju profilaktyki zdrowotnej w Polsce.Badanie pokazuje również rosnącą akceptację dla stałej obecności telemedycyny w polskim systemie opieki zdrowotnej. Większość badanych uważa, że telemedycyna powinna być trwale zintegrowana z systemem publicznej opieki, a w przyszłości dostęp do niej powinien być jeszcze szerszy niż obecnie. To wyraźny sygnał, że pacjenci doceniają wygodę i efektywność tej formy leczenia – zwłaszcza w kontekście przeciążonych placówek medycznych oraz wyzwań związanych z szybkim dostępem do lekarza.Współczesna technologia, poza popularnym „Dr. Google”, oferuje także inne narzędzia, które mogą pomagać w poszukiwaniach zdrowotnych. Narzędzia takie jak sztuczna inteligencja (AI), w tym platformy takie jak ChatGPT, zaczynają odgrywać coraz większą rolę w zbieraniu informacji medycznych. Zamiast tradycyjnych wyszukiwarek internetowych, osoby coraz częściej sięgają po AI, licząc na szybsze odpowiedzi i bardziej spersonalizowaną pomoc.Choć technologia i internet dają nam szybki dostęp do informacji, nic nie zastąpi kontaktu z lekarzem. W szczególności teraz, w okresie wakacyjnym, telemedycyna staje się niezwykle ważnym narzędziem, które daje możliwość szybkiej konsultacji bez konieczności wizyty w gabinecie. Będąc daleko od domu, podróżując czy odpoczywając, możemy skorzystać z teleporady, aby uzyskać szybką diagnozę lub skierowanie do odpowiedniego specjalisty. Telemedycyna to wygodny i łatwy sposób na szybkie uzyskanie pomocy, niezależnie od tego, gdzie się znajdujemy.