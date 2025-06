Długi alimentacyjne w Polsce rosną - już ponad 16 mld PLN zaległości. Nie płacą głównie ojcowie

W Polsce długi alimentacyjne osiągnęły rekordowy poziom – według najnowszych danych Krajowego Rejestru Długów oraz BIG InfoMonitor suma zaległych alimentów przekracza już 16 miliardów złotych, a liczba dłużników sięga niemal 300 tysięcy. Mimo powolnego spadku liczby osób uchylających się od obowiązku alimentacyjnego, skala zadłużenia i konsekwencje społeczne tego zjawiska pozostają ogromne. Problem dotyczy głównie mężczyzn w wieku 45–54 lat, a największe zadłużenie odnotowano w województwach mazowieckim, śląskim i dolnośląskim.

Przeczytaj także: Długi alimentacyjne to już 16 mld zł

Z tego artykułu dowiesz się:

Jakie są najnowsze dane dotyczące zadłużenia alimentacyjnego w Polsce według KRD i BIG InfoMonitor

Kto najczęściej nie płaci alimentów i jak wygląda profil typowego dłużnika alimentacyjnego

W których regionach Polski problem długów alimentacyjnych jest największy

Jakie są konsekwencje społeczne, ekonomiczne i prawne niepłacenia alimentów oraz jakie działania mogą poprawić sytuację

Skala zadłużenia – alarmujące liczby

Kim są dłużnicy alimentacyjni?

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Rejestr Dłużników BIG InfoMonitor (dane na koniec maja 2025) Struktura demograficzna dłużników alimentacyjnych nie pozostawia złudzeń - problem ten w zdecydowanej większości dotyczy mężczyzn. Kliknij, aby przejść do galerii (2)

Geografia zadłużenia – gdzie problem jest największy?

mazowieckim - ponad 2,1 mld zł

- ponad 2,1 mld zł śląskim - 1,8–1,9 mld zł

- 1,8–1,9 mld zł dolnośląskim - 1,5 mld zł

Dłużnicy alimentacyjni a inne zobowiązania

Wpis do rejestru dłużników – skuteczne narzędzie nacisku

Społeczny i moralny wymiar problemu

Zmiany i perspektywy

Podsumowanie

Przeczytaj także: Długi alimentacyjne przekroczyły 16 mld zł

Według KRD, suma zaległych alimentów w Polsce sięga już, co oznacza wzrost o 20% w ciągu ostatnich trzech lat. Z kolei BIG InfoMonitor podaje jeszcze wyższą kwotę –– oraz informuje, że liczba osób uchylających się od obowiązku alimentacyjnego przekraczaPrzeciętny dłużnik alimentacyjny ma do oddania ponad, co przewyższa wysokość minimalnego rocznego wynagrodzenia brutto. Różnice w danych wynikają z odmiennej metodologii i zakresu rejestrów, ale oba źródła zgodnie podkreślają skalę problemu.Zdecydowaną większość dłużników stanowią– według KRD aż, a według BIG InfoMonitor. Najliczniejszą grupę wiekową tworzą mężczyźni w wieku, których jest prawieWarto zwrócić uwagę na niepokojący wzrost zadłużenia wśród najmłodszych rodziców () – w ciągu trzech lat ich zobowiązania wzrosły aż, choć łączna kwota zadłużenia tej grupy pozostaje najniższa. Przeciętny profil dłużnika alimentacyjnego to, a mimo to nie wywiązujący się z podstawowego obowiązku wobec dziecka.Struktura demograficzna dłużników alimentacyjnych nie pozostawia złudzeń – problem ten w zdecydowanej większości dotyczy mężczyzn. Do Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor zgłoszono aż, co stanowi niemalwszystkich zobowiązanych.Najliczniejszą grupę stanowią mężczyźni w wieku– prawiedłużników.Na kolejnych miejscach znajdują się ojcowie w przedziale) oraz).Kobiety są natomiast w zdecydowanej mniejszości – do rejestru zgłoszono, z czego najwięcej, bo, również mieści się w przedziale wiekowymZ przedstawionych danych wyłania się wyrazisty profil dłużnika alimentacyjnego: to, a więc także do łożenia na utrzymanie swoich dzieci.Dłużnicy alimentacyjni mieszkają głównie wz nich zamieszkuje miejscowości powyżej 20 tys. mieszkańców, a ich zadłużenie stanowi większość całkowitej kwoty zaległości.Najwyższe zadłużenie występuje w województwach:Najmniej zadłużonych rodziców jest w województwach, gdzie zaległości nie przekroczyły jeszcze pół miliarda złotych.Ażdłużników alimentacyjnych zarejestrowanych w KRD ma także inne niespłacone zobowiązania, głównie wobec banków, firm pożyczkowych i operatorów telekomunikacyjnych. Łączne zadłużenie tej grupy wobec dzieci sięga. To osoby, które często żyją w chronicznym zadłużeniu i nie podejmują prób spłaty, co stanowi wyzwanie nie tylko dla rodzin, ale i dla całego systemu finansowego.Wpisanie dłużnika alimentacyjnego do rejestru KRD lub BIG InfoMonitor może znacząco utrudnić mu codzienne funkcjonowanie – ogranicza dostęp do kredytów, zakupów ratalnych czy usług telekomunikacyjnych. Z tego narzędzia mogą korzystać nie tylko instytucje publiczne, ale także osoby prywatne posiadające prawomocny wyrok sądowy. Dane dłużnika pozostają w rejestrze do momentu pełnej spłaty zobowiązania, co w praktyce może stanowić istotną barierę w życiu zawodowym i prywatnym.Niepłacenie alimentów to nie tylko naruszenie prawa, ale przede wszystkim złamanie. Brak środków finansowych ogranicza dostęp dzieci do edukacji, opieki zdrowotnej i innych podstawowych dóbr, a także wywołuje długofalowe konsekwencje emocjonalne. Warto podkreślić, że odmowa sprzedaży usług osobom notorycznie unikającym płacenia alimentów może być przejawem społecznej odpowiedzialności biznesu.Choć w ciągu ostatnich pięciu lat liczba niepłacących ojców zmalała o ponad, to zadłużenie wciąż rośnie, zwłaszcza wśród najmłodszych rodziców. Wpis do rejestru dłużników okazuje się skutecznym narzędziem nacisku, jednak skala zjawiska wskazuje na potrzebę dalszych działań systemowych: skuteczniejszej egzekucji, profilaktyki i edukacji dotyczącej odpowiedzialności rodzicielskiej.Długi alimentacyjne pozostają poważnym problemem społecznym i ekonomicznym w Polsce. Zarówno dane KRD, jak i BIG InfoMonitor pokazują, że choć liczba dłużników powoli spada, kwoty zadłużenia i konsekwencje dla dzieci są wciąż ogromne. Skuteczne rozwiązanie tego problemu wymaga współpracy instytucji publicznych, firm oraz całego społeczeństwa.