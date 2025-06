Czy w Polsce ciągle celebrujemy Dzień Ojca?

Przypadający 23 czerwca Dzień Ojca to święto, które celebruje przeważająca część Polaków. Potwierdza to badanie serwisu Prezentmarzeń “Kim jest dla Polaków tata?”, z którego wynika, że aż 92% z nas obchodzi to święto. Respondenci zostali zapytani również o najpopularniejsze sposoby na uczczenie tego dnia oraz budżet na upominki. Oto, co wynika z udzielonych przez nich odpowiedzi.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jakie wartości przekazują Polakom ich ojcowie?

Które z niestandardowych prezentów na Dzień Ojca cieszy się największą popularnością?

Jaki budżet na prezent dla ojca przeznaczymy w tym roku?

W Dniu Ojca, 60% respondentów organizuje niespodziankę specjalnie na to święto, natomiast 25% osób twierdzi, że to jak je spędzają zależy od okoliczności. 10% woli doceniać swojego tatę przez cały rok, a 5% ceni sobie dodatkowo codzienne gesty. Odnośnie wyboru prezentów, 45% badanych uważa, że zestaw do majsterkowania to idealny upominek, podczas gdy 25% wskazuje na spersonalizowane prezenty i czas spędzony razem. Tylko 5% preferuje ręcznie wykonane upominki. Wśród niestandardowych prezentów, największą popularnością cieszy się strzelanie na strzelnicy (30%) i jazda off road (29%). Inne interesujące propozycje to skok na bungee (20%), jazda lamborghini (15%), lot w tunelu aerodynamicznym (5%) oraz kurs barmański (1%). Badanie pokazuje, że wiele osób wybiera dla swoich ojców wyjątkowe, pełne adrenaliny doświadczenia zamiast tradycyjnych upominków. Z danych wynika, że najczęściej niestandardowo spędzilibyśmy Dzień Ojca na rejsie wędkarskim (40%) lub na survivalu, czyli w szkole przetrwania (35%). Mniej popularne są kursy latania samolotem (10%), wspinaczka na ściance (10%) czy escape room (5%) - mówi Wiktoria Pieńkosz z serwisu Prezentmarzeń.

Relacja z ojcem odgrywa kluczową rolę w rozwoju emocjonalnym i moralnym dziecka. Jako psycholog zauważam, że silne i pozytywne więzi z ojcem stanowią podstawę poczucia bezpieczeństwa, które jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania psychicznego. Przekazywane wartości, takie jak odpowiedzialność, pracowitość i mądrość, nie tylko kształtują charakter, ale także wpływają na sposób, w jaki dzieci radzą sobie z wyzwaniami i trudnościami w przyszłości. Ważne jest, aby ojcowie byli nie tylko wzorami do naśladowania, ale także emocjonalnymi przewodnikami, którzy uczą dzieci rozpoznawać i wyrażać własne uczucia, a także podejmować decyzje w zgodzie z własnymi wartościami. Wspólne przeżycia, zwłaszcza te związane z trudnymi momentami, wzmacniają zaufanie i pomagają dzieciom ukształtować odporność psychiczną, którą będą mogły wykorzystać w dorosłym życiu. Ważne jest, abyśmy pamiętali, iż wpływ ojca na dziecko to nie tylko konkretne działania, ale przede wszystkim sposób, w jaki komunikujemy się z nim i jak okazujemy wsparcie. To właśnie te jakości tworzą fundament, na którym dzieci mogą budować swoje relacje z innymi i własne poczucie wartości. Dlatego inwestowanie w pozytywną i pełną wsparcia relację z ojcem jest jednym z najważniejszych czynników kreowania zdrowej i stabilnej osobowości młodego człowieka. - wyjaśnia Aleksandra Skimina, psycholog.

Badanie “Kim jest dla Polaków tata?” serwisu Prezentmarzeń na próbie 1190 respondentów pokazuje, że 92% Polaków obchodzi Dzień Ojca. Wśród sposobów świętowania tego dnia najpopularniejszym jest wręczanie drobnego upominku (50%), spędzanie dnia z tatą (25%), dzwonienie lub prowadzenie rozmowy przez wideoczat (15%) oraz organizowanie specjalnego wyjścia lub kolacji (10%).Z analizy odpowiedzi wynika, że w wolnym czasie większość ojców lubi majsterkować (52%). Kolejną popularną aktywnością jest praca na świeżym powietrzu, np. w ogrodzie (25%), a następnie uprawianie sportu lub spacerowanie (15%). Tylko 8% preferuje oglądanie telewizji lub filmów.Ulubione wspólne momenty to przede wszystkim realizacja pasji lub hobby razem z tatą (40%) oraz wspólne aktywności na świeżym powietrzu (35%). Mniej popularne są rozgrywki i gry planszowe (15%) oraz oglądanie filmów (10%). Dla wielu osób najważniejsze jest wspólne realizowanie pasji i aktywnościami na zewnątrz, które umacniają więź z ojcem.Większość respondentów postrzega ojca jako osobę, która uczyła ich pracowitości i uczciwości (30%) lub pełniła funkcję mądrego przewodnika (20%). Duża część ankietowanych (25%) wskazuje, że tata dawał wsparcie i poczucie bezpieczeństwa, a następnie uczył zasad moralnych i odwagi (25%). Z przedstawionych odpowiedzi wynika, że główne wartości przekazywane przez tatę to odpowiedzialność (45%) oraz pracowitość i wytrwałość (30%). To pokazuje, że tatusiowie odgrywali kluczowy udział w kształtowaniu wartości i charakteru swoich dzieci.W tacie najbardziej cenimy jego mądrość życiową (35%), szczerość i troskę (25%). Pozostałe cechy, takie jak cierpliwość, wyrozumiałość, dobre serce i zaangażowanie, są równie ważne, ale nieco mniej. Dyscyplina jest wymieniana przez 20% respondentów. To wskazuje, że w relacji z tatą najważniejsze są cechy związane z mądrością, wsparciem i szczerością. Na decyzje życiowe największy wpływ ma tata poprzez inspirowanie swoim przykładem (40%).Tata najczęściej był postrzegany jako wzór do naśladowania (35%), a także pełnił rolę nauczyciela i mentora (30%). Dodatkowo, przekazywał tradycje i wartości (25%). U niektórych osób dbał również o relacje i harmonię w rodzinie (10%). To pokazuje, że ojcowie pełnili kluczową rolę jako wzory i źródła mądrości, wpływając na kształtowanie postaw i wartości swoich dzieci.Największą wartością, którą najczęściej przekazywał jest pracowitość i systematyczność (45%), a także szacunek do wartości (25%). Uczciwego postępowania tata uczył 20% respondentów, a zaradności i radzenie sobie w trudnych sytuacjach – 10% badanych. Najbardziej podziwianą cechą taty jest pracowitość (45%). Odpowiedzialność (25%) i optymizm (20%) również są cenione. Lojalność jest wskazywana przez 10% respondentów.Jeśli chodzi o relację z tatą, ponad połowa Polaków (55%) opisuje ją jako bardzo bliską i otwartą. Kolejne 20% ceni sobie bliską relację, ale z pewnymi ograniczeniami. Reszta respondentów opisuje relację jako neutralną (15%), zdystansowaną (8%) lub nie mają relacji z tatą (2%). To wskazuje, że większość osób odczuwa silne więzi z ojcami, choć nie wszyscy mają podobny poziom bliskości.Z badania wynika, że wspólne przeżywanie trudnych sytuacji i momentów kryzysowych najbardziej wpływało na życie 44 badanych. Dla innych osób ważne były codzienne wspólne chwile (26%) oraz „pierwsze razy” (20%). Wydarzenia rodzinne miały mniejszy, ale nadal istotny wpływ (10%). Co trzeci Polak ma codzienny kontakt z tatą (35%) lub kilka razy w tygodniu (20%) poprzez rozmowy. Regularny kontakt raz w tygodniu deklaruje 25% badanych, a rzadziej, ale nadal systematycznie, 10% osób. Na bardzo rzadkie kontakty wskazało 5% ankietowanych.Większość respondentów planuje przeznaczyć na prezent z okazji Dnia Ojca od 200 do 300 zł (45%), a znaczna grupa (40%) w zakresie od 100 do 200 zł. Mniejsza liczba osób przeznacza na prezent do 50 zł (5%) lub powyżej 300 zł (10%). To pokazuje, że większość respondentów inwestuje w bardziej znaczące i wartościowe prezenty, odzwierciedlając ważność tego święta.