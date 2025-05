Jakie prezenty na Dzień Dziecka?

Z okazji nadchodzącego Dnia Dziecka serwis PayPo postanowił przyjrzeć się, jak Polacy celebrują święto najmłodszych. Respondentów zapytano m.in. o planowany budżet na prezenty oraz czynniki, które pomagają w podjęciu decyzji w zakupie tego, a nie innego upominku. Oto, co udało się ustalić.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jakich prezentów powinny spodziewać się dzieci z okazji 1 czerwca?

Ile Polacy planują wydać na prezenty z okazji Dnia Dziecka?

Czym kierują się przy ich zakupie?

Co znajdzie się w prezentowych koszykach?

Jaką kwotę wydajesz zwykle na prezenty z okazji Dnia Dziecka? Największa grupa badanych na prezenty dla dzieci przeznacza 101-200 złotych

Nie tylko prezent - wspólne świętowanie równie ważne

Z badania przeprowadzonego przez PayPo wynika, że aż 66% rodziców przy wyborze prezentu kieruje się przede wszystkim preferencjami dziecka, a 58% - jego potrzebami. W efekcie 87% z nas jest przekonanych, że trafia z upominkiem w dziesiątkę. W tym roku blisko połowa badanych (42%) planuje wydać na prezenty od 101 do 200 zł, co trzeci (32%) od 51 do 100 zł, a 14% między 201 a 500 zł. Tylko 4% zamierza wydać więcej niż 500 zł. 38% ankietowanych zadeklarowało, że ich wydatki będą wyższe niż rok wcześniej - przede wszystkim z powodu wyższych cen (wskazywane przez 53% tej grupy), ale także chęć podarowania dziecku czegoś „lepszego” (wskazało tak 30% respondentów).Połowa Polaków, decydując się na zakup prezentu, stawia na zakupy online (50% badanych). To o 5% więcej niż na sklepy stacjonarne (45%). Co ciekawe, mimo że 45% deklaruje kupowanie prezentów z wyprzedzeniem, niemal równie liczna grupa (43%) zostawia zakupy na ostatnią chwilę. Wśród najczęściej wybieranych upominków królują zabawki - takie jak maskotki, klocki czy lalki, oraz słodycze (po 53%). Na podium znajdują się też książki i gry (38%), a tuż za nimi ubrania (29%) oraz sprzęt sportowy (25%).Coraz większym zainteresowaniem cieszą się również gadżety elektroniczne, w tym smartfony, słuchawki czy zegarki (20%). Co ciekawe, aż 42% Polaków planuje podarować dziecku gotówkę. Co czwarty badany (26%) zdecyduje się na niestandardowy prezent, taki jak wspólny wyjazd, wyjście do kina czy parku rozrywki.Dzień Dziecka to coraz częściej nie tylko prezent materialny, ale też okazja do spędzenia czasu razem. 44% ankietowanych planuje świętować ten dzień wspólnym wyjściem na lody, do kina, na plac zabaw czy spacer. 34% zamierza zostać w domu i poświęcić ten czas na wspólną zabawę, grę w planszówki, seans filmowy. Blisko co dziesiąty (7%) ma w perspektywie organizację większego spotkania rodziców z dziećmi, połączonego z dziecięcymi aktywnościami.