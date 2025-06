Nowa faktura TAURON i oferta Tanie Godziny - sprawdź najważniejsze zmiany

TAURON, jedna z największych firm energetycznych w Polsce, wprowadza nową fakturę TAURON oraz ofertę Tanie Godziny. Obie zmiany mają na celu uproszczenie rozliczeń oraz umożliwienie klientom bardziej świadomego korzystania z energii elektrycznej.

Z tego artykułu dowiesz się:

Jak wygląda nowa, uproszczona faktura TAURON i jakie informacje zawiera.

Na czym polega oferta Tanie Godziny i jak można dzięki niej zaoszczędzić na rachunkach za prąd.

Ile godzin w roku można korzystać z tańszej energii elektrycznej dzięki ofercie TAURON.

Jak nowe rozwiązania TAURON wspierają rozwój zielonej energii i transformację energetyczną w Polsce.

Nowa faktura TAURON – prostsza i bardziej czytelna

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Nowa faktura TAURON Nowa faktura TAURON to uproszczony dokument z wyraźnie oznaczoną kwotą do zapłaty, okresem rozliczeniowym i szczegółami zużycia energii. Faktura ma być czytelna, funkcjonalna i intuicyjna dla klientów. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Tanie Godziny – nowa oferta TAURON dla oszczędnych

Klienci TAURON mogą w ramach oferty Tanie Godziny korzystać z 24 stref cenowych w ciągu doby.

Ponad 4000 godzin tańszego prądu rocznie – to około 160 dni z najniższą ceną energii.

Potencjalne oszczędności dla gospodarstw domowych mogą wynieść nawet ponad 20% w skali roku.

Wszystkie stawki w ofercie Tanie Godziny są znane przed podpisaniem umowy i nie zmieniają się w okresie obowiązywania cennika, co odróżnia tę propozycję od taryf dynamicznych.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Tanie Godziny TAURON - oszczędzaj na energii elektrycznej Oferta Tanie Godziny TAURON zapewnia ponad 4000 godzin tańszej energii rocznie, ceny już od 21 groszy za kWh i nawet 20% niższe koszty roczne. Oferta dopasowana do giełdowego profilu cenowego energii. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Rosnąca liczba klientów TAURON korzystających z zielonej energii

Podsumowanie

została zaprojektowana z myślą o przejrzystości i łatwości obsługi. Od początku roku ponad 2,3 miliona gospodarstw domowych otrzymało już uproszczony dokument, a do końca roku nowa faktura TAURON trafi do wszystkich klientów spółki. W nowym wzorze faktury wyraźnie oznaczono kwotę do zapłaty, okres rozliczeniowy, szczegółowe zużycie energii oraz harmonogram płatności. Projekt powstał w oparciu o konsultacje z klientami, którzy wskazywali na potrzebę lepszej prezentacji kluczowych danych rozliczeniowych.Wszyscy klienci TAURON, którzy otrzymają nową fakturę TAURON, mogą przekazać swoje opinie na temat dokumentu za pośrednictwem strony internetowej spółki. Pozwoli to na dalsze dostosowywanie rozwiązań do realnych potrzeb odbiorców.Wraz z nową fakturą TAURON wprowadza ofertę. Jest to pierwsza w Polsce wielostrefowa propozycja, która pozwala korzystać z najtańszej energii elektrycznej przez znaczną część roku. Oferta Tanie Godziny umożliwia klientom korzystanie z energii elektrycznej w godzinach, gdy jej cena jest najniższa, a energia pochodzi ze źródeł odnawialnych Z oferty energii pochodzącej z odnawialnych źródeł korzysta już ponad 200 000 klientów TAURON. Nowe rozwiązania, takie jak nowa faktura TAURON i Tanie Godziny, mają wspierać dalszy rozwój zielonej energii oraz zachęcać odbiorców do bardziej świadomego zarządzania zużyciem prądu.oraz ofertato odpowiedź na potrzeby klientów w zakresie prostszych rozliczeń i efektywnego korzystania z energii . Zmiany te mają służyć zarówno poprawie komfortu obsługi, jak i wsparciu transformacji energetycznej w Polsce.