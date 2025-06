Gdzie powstaną największe inwestycje budowlane? Pomorze i Mazowsze na czele

Pomorze i Mazowsze dominują na mapie planowanych inwestycji budowlanych w Polsce - wynika z raportu Spectis "Rynek budowlany w Polsce 2025-2030". Wartość największych projektów w obu regionach przekracza 100 mld zł, a w całym kraju suma kluczowych inwestycji sięga 910 mld zł. Wśród najważniejszych przedsięwzięć znajdują się m.in. Centralny Port Komunikacyjny, linia Kolei Dużych Prędkości oraz pierwsze elektrownie jądrowe.

Przeczytaj także: 960 największych inwestycji budowlanych w Polsce wartych 880 mld zł

Z tego artykułu dowiesz się:

W których województwach planowane są największe inwestycje budowlane w Polsce – liderami są Pomorze i Mazowsze.

Jaką wartość mają kluczowe projekty budowlane w kraju – łączna suma to aż 910 mld zł.

W jakich segmentach budownictwa skupia się największy potencjał rozwojowy – energetyka, infrastruktura transportowa i hydrotechnika.

Jakie są najważniejsze inwestycje infrastrukturalne i kubaturowe na najbliższe lata, w tym Centralny Port Komunikacyjny i pierwsze elektrownie jądrowe.

Łączna wartość kluczowych inwestycji nadal rośnie

Kliknij, aby powiekszyć fot. Spectis Rozkład regionalny 960 największych realizowanych i planowanych inwestycji w Polsce Analiza planów inwestycyjnych wskazuje na to, iż liderami pod względem wartości projektów są województwa pomorskie i mazowieckie. W każdym z tych regionów wartość 60 największych inwestycji przekracza 100 mld zł. Kliknij, aby przejść do galerii (2)

Pomorze i Mazowsze na czele rankingu

Atom i CPK coraz bliżej realizacji

Przeczytaj także: 960 największych inwestycji budowlanych w Polsce wartych jest już 865 mld zł

Perspektywy rozwoju polskiego rynku budowlanego są coraz bardziej zróżnicowane regionalnie. Jedno jednak pozostaje bez zmian - skala planowanych inwestycji wciąż rośnie. Mimo bardzo zmiennych warunków polityczno-gospodarczych, strategiczne projekty infrastrukturalne i energetyczne stopniowo przesuwają się z fazy planów do realizacji. Najnowszy raport firmy badawczej Spectis pokazuje, w których województwach planowany jest największy wolumen planowanych inwestycji i w jakich segmentach budownictwa skupia się istotny potencjał rozwojowy.Jak wynika z raportu firmy badawczej Spectis zatytułowanego „Rynek budowlany w Polsce 2025-2030 – analiza 16 województw”, łączna wartość 960 największych realizowanych i planowanych inwestycji w 16 regionach Polski szacowana jest na 910 mld zł, wobec 880 mld zł rok wcześniej.Na potrzeby raportu analitycy firmy Spectis przeanalizowali prawie tysiąc inwestycji mających największy wpływ na przyszłą koniunkturę na lokalnych rynkach budowlanych. W każdym województwie analizie poddano 60 najważniejszych inwestycji (po 30 z segmentów budownictwa kubaturowego oraz inżynieryjnego). Łączna wartość flagowych projektów w fazie budowy wynosi 165 mld zł (wobec 152 mld zł rok wcześniej), a projektów na etapie przetargu, planowania bądź wstępnej koncepcji – 745 mld zł (730 mld zł rok wcześniej).Średnio na jedną analizowaną inwestycję przypada kwota 950 mln zł, z czego dla budynków jest to 470 mln zł, a dla obiektów inżynieryjnych – 1,43 mld zł. Jeśli chodzi o inwestycje inżynieryjne, na tak wysoką średnią wartość wpływ ma kilkanaście mega-projektów, wartych dziesiątki miliardów złotych. W przypadku tych przedsięwzięć istnieje jednak poważne ryzyko opóźnień oraz tego, że niektóre z nich w ogóle nie zostaną zrealizowane.Analiza planów inwestycyjnych wskazuje na to, iż liderami pod względem wartości projektów są województwa pomorskie i mazowieckie. W każdym z tych regionów wartość 60 największych inwestycji przekracza 100 mld zł.Jeśli chodzi o region pomorski, wiodącymi segmentami w najbliższych latach będą: budownictwo energetyczno-przemysłowe i hydrotechniczne, a także kolejowe, drogowe i mieszkaniowe.Na Mazowszu najwięcej dużych inwestycji planowanych jest w takich segmentach inżynieryjnych jak: energetyczno-przemysłowy, drogowy, kolejowy i mostowo-tunelowy. Natomiast z segmentów kubaturowych najwięcej będzie się działo w budynkach transportu i łączności (realizacja Centralnego Portu Komunikacyjnego ), budynkach biurowych oraz budynkach użyteczności publicznej.Na kolejnych pozycjach, jeśli chodzi o łączną wartość projektów, plasują się województwa wielkopolskie, dolnośląskie i łódzkie (powyżej 60 mld zł). Atrakcyjność inwestycyjną tych trzech regionów wyraźnie poprawiła rządowa decyzja o budowie Kolei Dużych Prędkości (tzw. linia Y), której łączny koszt (wraz z odcinkiem mazowieckim) wyniesie ponad 80 mld zł.W przypadku planowanych spektakularnych inwestycji inżynieryjnych oprócz przygotowywanego Centralnego Portu Komunikacyjnego (Mazowieckie), linii kolejowej KDP Y (przechodzącej przez 4 województwa) oraz pierwszych bloków jądrowych (Pomorskie) należy wymienić także: Port Gdańsk – Port Centralny, Port Gdynia – Port Zewnętrzny, linię kolejową Podłęże-Szczyrzyc-Tymbark/Mszana Dolna (Małopolskie), S6 Zachodnią Obwodnicę Szczecina, III linię metra w Warszawie, most energetyczny północ-południe (5 województw), modernizację linii kolejowej E75, infrastrukturę kolejową – Rejon Przeładunkowy Małaszewicze (Lubelskie) oraz głębokowodny terminal kontenerowy w Świnoujściu wraz z pogłębieniem toru wodnego (Zachodniopomorskie).Duże planowane projekty kubaturowe, poza CPK, to np.: Pałac Saski, Centrum Badawczo-Analityczne Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH - Państwowego Instytutu Badawczego oraz rozbudowa i modernizacja Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie (Mazowieckie), rozbudowa Euroterminala Sławków (śląskie), budowa zakładu odzysku metali w Zawierciu (Śląskie), Szpital Uniwersytecki w Świlczy (Podkarpackie), fabryka papieru w Szczecinku (Zachodniopomorskie), a także liczne centra logistyczne w regionach zachodnich.