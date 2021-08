Wartość 960 największych inwestycji w Polsce to 682 mld zł

Kontynuacja ambitnych programów inwestycyjnych w zakresie infrastruktury drogowej i kolejowej, konieczność transformacji energetycznej polskiej gospodarki oraz utrzymująca się dobra kondycja budownictwa mieszkaniowego powodują, że potencjał polskiego rynku budowlanego w perspektywie do 2026 r. pozostaje znaczący. Zdecydowana większość planowanych inwestycji zlokalizowana jest na obszarze sześciu najbardziej rozwiniętych gospodarczo województw, które łącznie odpowiadają za dwie trzecie wartości rynku budowlanego.

Rozkład regionalny 960 największych realizowanych i planowanych inwestycji w Polsce Liderami pod względem wartości projektów są województwa pomorskie i mazowieckie.

Jak wynika z raportu firmy badawczej Spectis zatytułowanego „Rynek budowlany w Polsce 2021-2026 – analiza 16 województw”, całkowita wartość 960 największych realizowanych i planowanych inwestycji w Polsce szacowana jest na 682 mld zł.Na potrzeby raportu analitycy firmy Spectis przeanalizowali prawie tysiąc inwestycji mających największy wpływ na przyszłą koniunkturę na lokalnych rynkach budowlanych. W każdym województwie analizie poddano 60 najważniejszych inwestycji (po 30 z segmentów budownictwa kubaturowego oraz inżynieryjnego). Łączna wartość flagowych projektów w fazie budowy to blisko 140 mld zł, a projektów na etapie przetargu, planowania bądź wstępnej koncepcji – 542 mld zł.Średnio na jedną analizowaną inwestycję przypada kwota 710 mln zł, z czego dla budynków jest to 340 mln zł, a dla obiektów inżynieryjnych – blisko 1,1 mld zł. Jeśli chodzi o inwestycje inżynieryjne, na tak wysoką średnią wartość wpływ ma kilkanaście mega-projektów , wartych dziesiątki miliardów złotych. W przypadku tych inwestycji istnieje jednak poważne ryzyko opóźnień oraz tego, że niektóre z nich w ogóle nie zostaną zrealizowane.Analiza planów inwestycyjnych wskazuje na to, iż liderami pod względem wartości projektów są województwa pomorskie i mazowieckie. Na Mazowszu najwięcej dużych inwestycji planowanych jest w segmentach: energetycznym, lotniskowym, hydrotechnicznym i drogowym, a także biurowym i mieszkaniowym. Natomiast w regionie pomorskim wiodącymi w przyszłości segmentami będą budownictwo energetyczne i hydrotechniczne. Na Pomorzu realizowane będą również znaczące inwestycje drogowe i kolejowe.Na kolejnych pozycjach, jeśli chodzi o łączną wartość projektów, znajdują się województwa śląskie i małopolskie (po ponad 45 mld zł), a także dolnośląskie oraz zachodniopomorskie (po blisko 40 mld zł).Z wyjątkiem Mazowsza, gdzie znaczącą część planowanych inwestycji stanowią budynki niemieszkaniowe, w pozostałych regionach wśród największych inwestycji dominują obiekty inżynieryjne, zwłaszcza drogowe, kolejowe i przemysłowe.Poza budownictwem inżynieryjnym, istotnym motorem napędowym budownictwa w regionach pozostanie segment mieszkaniowy. W 2020 r. w zdecydowanej większości województw odnotowano dodatnią dynamikę w obszarze liczby mieszkań, na budowę których wydano pozwolenia. Regionami o znaczących wzrostach były województwa lubuskie i kujawsko-pomorskie (wzrosty rzędu 22-25%), a także śląskie, świętokrzyskie i zachodniopomorskie (12-18%). Jednocyfrowe spadki pozwoleń odnotowano natomiast w województwach: dolnośląskim, łódzkim, warmińsko-mazurskim i mazowieckim. Jak wynika z prognoz Spectis, w latach 2021-2026 średnioroczna liczba mieszkań oddanych do użytkowania wyniesie ponad 225 tys., z czego blisko 40 tys. przypadnie na woj. mazowieckie, a po 20-23 tys. na woj. dolnośląskie, małopolskie, pomorskie i wielkopolskie.