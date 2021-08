Biura w Krakowie atrakcyjne dla najemców

Powierzchnie biurowe w Krakowie cieszą się dużą popularnością wśród najemców. Transakcje zawarte w tym mieście stanowią 29% wolumenu najmu odnotowanego w I półroczu 2021 roku na ośmiu głównych rynkach regionalnych - wynika z danych Cresa. Szczególnym zainteresowaniem cieszy się centrum Krakowa.

Przeczytaj także: Biura na rynkach regionalnych I kw. 2021

Pandemia nie zahamowała rozwoju Krakowa, który pozostaje największym rynkiem regionalnym w Polsce. W drugim kwartale bieżącego roku na krakowskim rynku biurowym odnotowaliśmy dalszy wzrost aktywności najemców, a szczególnym zainteresowaniem cieszyło się ścisłe centrum miasta, w którym większość dostępnej powierzchni biurowej, również oferowanej w ramach podnajmu, została już wynajęta. Dodatkowym czynnikiem stymulującym popyt na biura jest fakt, iż wiele firm rozpoczęło procesy rekrutacyjne i planuje dalszy rozwój. Niewątpliwie przełoży się to na ilość wynajmowanej powierzchni biurowej w stolicy Małopolski – mówi Karolina Słysz, Dyrektor biura w Krakowie, Cresa Polska.

Transakcje zawarte w Krakowie stanowiły 29% wolumenu najmu odnotowanego w pierwszym półroczu na ośmiu głównych rynkach regionalnych. W drugim kwartale br. wolumen transakcji wzrósł aż o 78% w porównaniu z tym samym okresem rok wcześniej – mówi Iga Kraśniewska, Research Manager w dziale badań rynkowych i doradztwa w firmie Cresa Polska.

Z raportu "Office Occupier: Rynek biurowy w Krakowie" firmy doradczej Cresa, wynika, że wolumen transakcji zawartych w pierwszym półroczu 2021 r. wyniósł 74.100 mkw. To aż 29% wolumenu najmu na rynkach regionalnych.Zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej w Krakowie urosły w ciągu roku o ok. 7,8%. Na koniec II kw. 2021 roku wynosiły 1,6 mln mkw. Średnioroczne tempo wzrostu rynku w ostatnich 5 latach osiągnęło poziom 17,9%.W II kwartale w stolicy Małopolski oddano do użytku 2 budynki biurowe: Tertium Business Park III (B) (Buma, 13.300 mkw.) oraz Aleja Pokoju 81 (Atal, 7.600 mkw.).Wolumen transakcji wyniósł w I połowie roku 74.100 mkw., co stanowiło 37,8% średniej rocznej z lat 2015-2020. W drugim kwartale popyt brutto wzrósł o 78% rok do roku – najemcy wynajęli łącznie 47.400 mkw., przy czym najwięcej w ramach renegocjacji (62%), a następnie nowych umów (35%), wynajmu na potrzeby właściciela (2%) oraz ekspansji (1%).Największe transakcje najmu w pierwszym półroczu 2021 roku obejmują: renegocjację umowy najmu w budynku Kapelanka 42a (15.600 mkw., poufny najemca), renegocjację umowy najmu w Centrum Biurowym Kazimierz (12.800 mkw., poufny najemca) oraz renegocjację umowy najmu w budynkach Galileo, Newton, Edison (11.300 mkw., poufny najemca).Absorpcja powierzchni biurowej w pierwszym półroczu 2021 r. wyniosła 9.400 mkw., o 31% mniej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Decydujący wpływ na ten wynik miał dalszy wzrost powierzchni niewynajętej.Wskaźnik pustostanów na koniec czerwca br. wyniósł 15,5%, co oznacza wzrost o 0,5 p.p. w porównaniu z poprzednim kwartałem i 4,4 p.p. w stosunku do analogicznego okresu rok wcześniej.Czynsze pozostają na stabilnym poziomie – od 10 EUR/mkw./miesiąc w południowych częściach miasta do 15,5 EUR/mkw./miesiąc w centralnych lokalizacjach.