Biurowce w Krakowie: najlepszy wynik na rynkach regionalnych

Rynek biurowców w Krakowie powiększył się w I kwartale bieżącego roku o dwa nowe obiekty, rosnąc tym samym o 42 000 m kw. To najlepszy wynik, jaki odnotowano we wszystkich miastach regionalnych. Warto jednak podkreślić, że jeżeli chodzi o realizowane projekty, to aktywność deweloperów jest obecnie aż czterokrotnie niższa aniżeli miało to miejsce przed 2020 rokiem.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jakie były zasoby biurowe Krakowa na początku 2023 roku?

Ile powierzchni biurowców wynajęto w stolicy Małopolski w pierwszych trzech miesiącach roku?

Jaki był współczynnik pustostanów w Krakowie?



Na koniec marca w budowie było zaledwie 67 600 m kw. powierzchni, z czego 90% ma zostać ukończone jeszcze w 2023 roku. W porównaniu z latami przedpandemicznymi jest to wynik ponad czterokrotnie niższy, kiedy to w realizacji pozostawało około 250 000 – 300 000 m kw. – komentuje Katarzyna Bojar, Konsultant w dziale badań rynku w Knight Frank.

Aktywność krakowskich najemców w pierwszym kwartale roku pozostawała na stosunkowo stabilnym poziomie. Od stycznia do marca firmy zawarły transakcje najmu powierzchni biurowej na blisko 38 400 m kw., co było wynikiem wyższym o prawie 10% w porównaniu do analogicznego okresu w 2022 roku. Warto dodać, że był to drugi najwyższy wynik, który stanowił blisko 22% całkowitego wolumenu transakcji zawartych w miastach regionalnych. Z naszych analiz wynika, że w badanym okresie dominowały nowe umowy, które złożyły się na 59% całkowitego popytu. Na kolejnych miejscach znalazły się renegocjacje – 34% i ekspansje – 7%,– dodaje Aleksandra Markiewicz, Associate Director w dziale reprezentacji najemcy w Knight Frank.

Odnotowana w I kwartale 2023 roku relatywnie wysoka nowa podaż wpłynęła na wzrost współczynnika pustostanów w biurowcach, który na koniec marca 2023 roku wyniósł 17,4%. W porównaniu do końca 2022 roku wzrost wyniósł 1,4 pp. i na chwilę obecną jest to drugi najwyższy wynik spośród miast regionalnych– komentuje Katarzyna Bojar, Konsultant w dziale badań rynku w Knight Frank.

Kliknij, aby powiekszyć fot. art08 - Fotolia.com Kraków Dwa nowe obiekty powiększyły zasoby krakowskiego rynku biurowego o ponad 42 000 m kw.

Kraków niezmiennie utrzymuje pozycję lidera wśród rynków regionalnych pod kątem zasobów powierzchni biurowej , które na koniec marca 2023 roku wyniosły 1,75 mln m kw. W pierwszym kwartale roku do użytku oddano dwa biurowce: Ocean Office Park B (Cavatina Holding) oraz Fabryczna Office Park B5 (Inter-Bud) o łącznej powierzchni ponad 42 000 m kw. Dostarczone na rynek zasoby stanowiły ponad 62% nowej podaży, a osiągnięty wynik był najwyższym spośród miast regionalnych.Do największych realizowanych obiektów należą: Kreo (23 000 m kw., Ghelamco Poland) oraz Mogilska 35 (13 500 m kw., Warimpex), których oddanie do użytkowania planowane jest na II kw. 2023 roku.Czynsze wywoławcze w krakowskich biurowcach na koniec marca 2023 roku pozostają na stabilnym poziomie wahając się od 10,00 EUR do 16,00 EUR za m kw. miesięcznie. Utrzymujące się wysokie koszty budowy, a także wciąż wysokie koszty obsługi kredytów budowlanych hamują możliwości negocjacyjne inwestorów, dlatego zwłaszcza w nowych budynkach możliwy jest dalszy wzrost stawek czynszów.Jednocześnie, ze względu na rosnące koszty mediów i usług, zauważalny jest również wzrost stawek opłat eksploatacyjnych, które na koniec marca 2023 roku w Krakowie wahały się od 15,00 do 25,00 PLN/m kw./miesięcznie.