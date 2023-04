Biura na rynkach regionalnych I kw. 2023

U schyłku I kwartału bieżącego roku biurowce zlokalizowane na największych rynkach regionalnych naszego kraju oferowały 6 470 400 m kw. - wynika z najświeższych doniesień Polskiej Izby Nieruchomości Komercyjnych (PINK) sformułowanych na podstawie danych czołowych firm doradczych działających na rodzimym rynku nieruchomości komercyjnych.

Na koniec pierwszego kwartału 2023 roku całkowite istniejące zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej na ośmiu głównych rynkach regionalnych wyniosły 6 470 400 m kw. Niezmiennie największymi rynkami biurowymi w Polsce (po Warszawie) pozostawały Kraków (1 750 500 m kw.), Wrocław (1 312 900 m kw.) oraz Trójmiasto (1 016 800 m kw.).W pierwszym kwartale 2023 roku do użytkowania oddano obiekty o łącznej powierzchni 68 100 m kw. Największymi zrealizowanymi projektami były Ocean Office Park B (deweloper Cavatina Holding, 28 600 m kw.) oraz Fabryczna Office Park B5 (Inter-Bud, 14 000 m kw.) ukończone w Krakowie, a także Centrum Południe 3 (Skanska Property Poland, 20 850 m kw.) we Wrocławiu. Poza tymi 2 rynkami, zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej wzrosły również w Gdyni po oddaniu do użytku budynku Officer (Panorama Development, 4 700 m kw.).Na koniec pierwszego kwartału 2023 roku na ośmiu głównych rynkach regionalnych do wynajęcia od zaraz pozostawało 1 029 700 m kw. powierzchni biurowej, co odpowiada współczynnikowi pustostanów na poziomie 15,9% (wzrost o 0,6 p.p. kw./kw. oraz wzrost o 0,4 p.p. w porównaniu do analogicznego okresu w 2022 roku). Najwyższy wskaźnik niewynajętej powierzchni odnotowano w Łodzi – 20,5%, a najniższy w Szczecinie – 3,1% (jedyne miasto ze stopą pustostanów poniżej 10,0%).Całkowity wolumen transakcji najmu zarejestrowanych w pierwszym kwartale 2023 roku wyniósł 175 000 m kw., co jest wynikiem zbliżonym do rezultatu z ubiegłego kwartału, a także był wyższy o 13% w porównaniu z analogicznym okresem 2022 roku. Najwięcej powierzchni zostało wynajęte w Trójmieście (47 600 m kw.), w Krakowie (38 400 m kw.) i we Wrocławiu (36 200 m kw.).W pierwszym kwartale 2023 roku najwyższy udział w strukturze transakcji najmu przypadł nowym umowom: 50% (włączając umowy przednajmu oraz powierzchnie na potrzeby własne właściciela nieruchomości). Renegocjacje i przedłużenia obowiązujących kontraktów odpowiadały za 44% zarejestrowanego popytu, a ekspansje za 6,5%. Powierzchnia wynajęta na użytek własny właścicieli budynków stanowiła 3% kwartalnego popytu.Do największych transakcji zawartych w pierwszym kwartale 2023 zaliczamy: renegocjację kontraktu z firmą Sii w budynku Olivia Prime w Gdańsku (10 100 m kw.), nową umowę najmu zawartą przez Alorica w budynku React w Łodzi (5 000 m kw.) oraz odnowienie umowy najmu przez UPS we wrocławskim budynku Bema Plaza (4 600 m kw.).