Regionalne rynki biurowe rozwijają się w dynamicznym tempie, choć niewątpliwie pandemia okazała się czynnikiem, który nieco podciął im skrzydła. Najnowsze doniesienia Polskiej Izby Nieruchomości Komercyjnych wskazują, że w I kwartale br. mieliśmy m.in. do czynienia z istotnym wzrostem transakcji najmu - ich całkowity wolumen okazał się o 63% wyższy aniżeli w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jakim wolumenem powierzchni biurowej dysponują główne rynki regionalne?

Które z transakcji zawartych w pierwszym kwartale 2022 zasługują na wyróżnienie?

W którym z miast wynajęto najwięcej biur?

Gdzie oddano do użytkowania najwięcej biurowców?

Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com Biura na rynkach regionalnych zajmują już 6,3 mln mkw. Niezmiennie największymi rynkami biurowymi w Polsce (po Warszawie) pozostawały Kraków (1 638 800 mkw.), Wrocław (1 282 500 mkw.) oraz Trójmiasto (992 200 mkw.).

Polska Izba Nieruchomości Komercyjnych (PINK) opublikowała dane dotyczące rynku powierzchni biurowych na ośmiu głównych rynkach regionalnych w Polsce (Kraków, Wrocław, Trójmiasto, Katowice, Poznań, Łódź, Lublin, Szczecin) za pierwszy kwartał 2022 roku. Źródłem informacji są firmy doradcze działające na rynku nieruchomości komercyjnych (BNP Paribas Real Estate, CBRE, Colliers, Cushman&Wakefield, JLL, Knight Frank, Newmark Polska, Savills), a podsumowanie dotyczy istniejących zasobów nowoczesnej powierzchni biurowej, nowych obiektów oddanych do użytku, wielkości transakcji wynajmu oraz ilości powierzchni niewynajętej.Na koniec pierwszego kwartału 2022 roku całkowite istniejące zasoby nowoczesnych biur na ośmiu głównych rynkach regionalnych wyniosły 6 270 900 mkw. Niezmiennie największymi rynkami biurowymi w Polsce (po Warszawie) pozostawały Kraków (1 638 800 mkw.), Wrocław (1 282 500 mkw.) oraz Trójmiasto (992 200 mkw.).W pierwszym kwartale 2022 roku do użytkowania oddano 16 obiektów o łącznej powierzchni 243 500 mkw., z czego najwięcej w Katowicach (ok. 116 300 mkw.), Wrocławiu (36 200 mkw.) oraz Trójmieście (31 800 mkw.). Wśród nich największy to .KTW II (39 900 mkw.) wybudowany przez TDJ Estate w Katowicach.Na koniec pierwszego kwartału 2022 roku na ośmiu głównych rynkach regionalnych do wynajęcia od zaraz pozostawało 970 100 m kw. powierzchni biur, co odpowiada stopie pustostanu na poziomie 15,5% (wzrost o 1,4 p.p. kw./kw. oraz wzrost o 2,6 p.p. w porównaniu do analogicznego okresu w 2021 roku). Najwyższy współczynnik pustostanów odnotowano w Katowicach – 19,8%, najniższy w Szczecinie – 3,0%.Całkowity wolumen transakcji najmu zarejestrowanych w pierwszym kwartale 2022 roku wyniósł 160 500 mkw., co jest wartością o 25% mniejszą niż w kwartale ubiegłym, ale aż o 63% większą niż w analogicznym okresie 2021 roku. Najwięcej biur zostało wynajętych w Krakowie (38 100 mkw.) i Wrocławiu (38 400 mkw.).W pierwszym kwartale 2022 roku najwyższy udział w strukturze popytu przypadł nowym umowom: 68,9% (włączając umowy przednajmu oraz powierzchnie na potrzeby własne właściciela nieruchomości). Renegocjacje i przedłużenia obowiązujących kontraktów na biura odpowiadały za 21,2% zarejestrowanego popytu, a ekspansje za 4,6%.Wśród największych transakcji zawartych w pierwszym kwartale 2022 roku należy wymienić nową umowę PWC w budynku .KTW II, nową umowę Keyword Studios w kompleksie Global Office Park w Katowicach (9 300 mkw.), umowę odnowienia firmy Ericsson w budynku Olimpia Software Pool w Łodzi (7 700 mkw.), oraz umowę przednajmu firmy OTFC S.A. w budynku The Park I w Krakowie (7 000 mkw.).