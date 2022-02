Biura w regionach: popyt jak przed pandemią?

Jak wynika z danych CBRE, w 2021 roku na regionalnych rynkach biurowych wynajęto 592 tys. mkw. powierzchni biurowej. To wynik podobny do osiągniętego przed rokiem i o 14 proc. niższy od zanotowanego w 2019 roku. Biura usytuowane w miastach regionalnych będą się rozwijać, a rozwój ten napędzać ma rosnący popyt na usługi cyfrowe i infrastrukturę cyfrową - pisze CBRE.

Przeczytaj także: Biura w regionach: czy mniejszy popyt świadczy o kryzysie?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

W jakim tempie rozwijały się ostatnio regionalne rynki biurowe?

Które miasta okazały się liderami pod względem podaży?

Które branże dominują w regionach?



W 2021 roku na regionalnym rynku biurowym widzieliśmy kontynuację trendów z ostatnich lat. Nowi uczestnicy rynku, zarówno lokalni, jak i zagraniczni uważnie przyglądają się takim polskim miastom jak m.in. Poznań, Kraków, Katowice czy Trójmiasto. Firmy nie tylko stawiają tam swoje pierwsze kroki, ale w wielu przypadkach szybko się rozwijają. Zakładamy, że w tym roku będzie podobnie. Polskie miasta regionalne wzmocnią swoją pozycję przyciągając międzynarodowe firmy z sektora SSC, ale także B+R – mówi Kamil Tyszkiewicz, szef rynków regionalnych, CBRE.

Mniej nowych biur w regionach

Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com Popyt na biura w regionach prawie jak przed pandemią Największe zainteresowanie jest w Trójmieście i Poznaniu.

Podobnie jak w Warszawie, deweloperzy w miastach regionalnych dobrze reagują na rosnące wymagania ESG, co skutkuje znaczną liczbą certyfikowanych budynków, na które popyt rośnie. Najemcy coraz bardziej patrzą na to, jak funkcjonuje dane biuro i chcą, żeby ta przestrzeń realizowała strategię firmy z zakresu m.in. środowiska czy ładu korporacyjnego – mówi Kamil Tyszkiewicz, szef rynków regionalnych, CBRE.

Najemcy aktywni pod koniec roku

IT dominuje w regionach

W latach 2016-2020 regionalne rynki biurowe urosły o 2,4 mln mkw. Tak szybkie tempo rozwoju nie było kontynuowane w 2021 roku. W ubiegłym roku deweloperzy dostarczyli zaledwie 224 tys. mkw. nowej powierzchni, podczas gdy w poprzednich latach było to nawet dwukrotnie więcej. Największym ukończonym projektem w 2021 roku był m.in. 3T Office Park w Gdyni oraz Nowy Rynek D w Poznaniu. Nowa podaż jest średnio wynajęta w 54 proc., a w budowie pozostaje ponad 800 tys. mkw. biur.Najszybciej pod względem podaży rozwijały się Trójmiasto i Kraków, gdzie dostarczono odpowiednio 73 tys. mkw. oraz 60,7 tys. mkw.Końcówka minionego roku to czas wzmożonej aktywności najemców, która w pozostałych miesiącach była umiarkowana. W ostatnim kwartale wynajęto 214 tys. mkw., co zaowocowało rocznym popytem na poziomie 592 tys. mkw. Najwięcej wynajęto w Trójmieście oraz Poznaniu – odpowiednio 108 tys. mkw. oraz 74 tys. mkw. Nie tylko Trójmiasto i Poznań stabilnie się rozwijają. Katowice rokrocznie przyciągają nowe firmy, które do tej pory nie były obecne na tamtejszym rynku pracy. W ubiegłym roku na rynku pojawiło się 7 dużych firm międzynarodowych, które zdecydowały się na lokowanie swojego biznesu na Śląsku. Najwięcej powierzchni zostało wchłonięte w Krakowie, Łodzi i Poznaniu.Wśród sektorów intensywnie rozwijających się pomimo (a czasem w wyniku) pandemii znajduje się głównie IT, które odpowiada za 32 proc. popytu, usługi biznesowe odpowiedzialne za 16 proc. popytowego tortu oraz produkcja i energetyka (14 proc.). Warto zwrócić uwagę, że za 4 proc. popytu odpowiadały powierzchnie elastyczne, co jest odpowiedzią na rosnący popyt na tego rodzaju przestrzeń, szczególnie wśród nowych uczestników oraz dużych graczy, którzy stawiają na zróżnicowaną powierzchnię biurową.