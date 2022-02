Powstanie 7R City Park Katowice I

7R wybuduje na Górnym Śląsku obiekt produkcyjno-magazynowy. 7R City Park Katowice I dostarczy na rynek ponad 49 600 mkw. Inwestycja będzie gotowa w IV kwartale tego roku.

Przeczytaj także: 7R Park Mysłowice w budowie

Budowa 7R City Park Katowice I związana jest z rewitalizacją przestrzeni poprzemysłowej. Podejmując się tego wyzwania mamy szansę przywrócić użyteczność miejscu, które kiedyś mieściło największą w Polsce hutę wyrobów walcowanych z miedzi i mosiądzu. Inwestycja typu brownfield to także ważny element strategii inteligentnego rozwoju miast i regionów, której chcemy być częścią. Wykorzystując nieużytki, zlokalizowane w granicach aglomeracji miejskich, możemy działać na rzecz zrównoważonego budownictwa, ale także dostarczać obiekty wspierające procesy last mile logistics i rozwój produkcji.

Bartłomiej Krawiecki, wiceprezes i COO w 7R

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe 7R City Park Katowice I Obiekt produkcyjno-magazynowy 7R City Park Katowice I dostarczy na rynek ponad 49 600 mkw.

7R City Park Katowice I będzie usytuowany bezpośrednio przy węźle S86 oraz w sąsiedztwie drogi krajowej numer 79. Oprócz przestrzeni produkcyjno-magazynowej, z minimalnymi modułami 1 000 lub 3 200 mkw., projekt dostarczy zieloną, otwartą dla wszystkich strefę relaksu. Inwestycja zostanie poddana także ocenie w systemie BREEAM, potwierdzającym zastosowanie proekologicznych rozwiązań z obszarów efektywności energetycznej czy komfortu użytkowania budynku. By zmniejszyć poziom zużycia energii, w obiekcie zastosujemy między innymi oświetlenie LED, świetliki i destryfikatory.

Mateusz Gierka, Leasing Director w 7R

Nowa inwestycja powstanie na terenie dawnej Huty Metali Nieżelaznych Szopienice. Park magazynowy będzie się składał z dwóch budynków o powierzchniach ponad 41 100 mkw. i 8 500 mkw.Katowicka inwestycja 7R zostanie oddana do użytkowania na początku 2023 roku. Generalnym wykonawcą projektu jest STRABAG.Obiekt charakteryzować się będzie możliwością wysokiego składowania – do 12 m, jak również możliwością wydzielenia mniejszych modułów, dzięki połączeniu dwóch rozwiązań – big box oraz city flex. W obu budynkach zostaną przygotowane nowoczesne powierzchnie biurowe realizowane zgodnie z zapotrzebowaniem najemców.Realizacja obiektów na terenach niezagospodarowanych to także niejednokrotnie źródło historycznych, ciekawych odkryć. W trakcie prac budowlanych przy 7R City Park Katowice I deweloper odnalazł tzw. zgar (strata metalu powstająca w czasie procesów metalurgicznych), który został posadowiony w maju 1984 r. z okazji 150. rocznicy budowy i uruchomienia pierwszej w okolicy huty metali. Eksponat trafił już do Muzeum Hutnictwa Cynku WALCOWNIA.