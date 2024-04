Hillwood Poznań - Czempiń w budowie

Hillwood Polska rozpoczyna budowę kompleksu magazynowego Hillwood Poznań - Czempiń, o powierzchni blisko 130 tys. m kw. Obiekt jest zlokalizowany w Głuchowie przy drodze ekspresowej S5 na południe od Poznania.

Przeczytaj także: Czy firmy działające w sektorze OZE zmienią rynek magazynowy?

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Hillwood Poznań – Czempiń W ramach projektu Hillwood Poznań – Czempiń powstanie nowoczesny kompleks magazynowy o powierzchni blisko 130 tys. m kw.

Przeczytaj także: Panattoni Park Szczecin V z finansowaniem od mBank

Park składa się z dwóch hal o powierzchni ponad 107 tys. m kw. oraz 22 tys. m kw. To spekulacyjny obiekt magazynowy dostosowany do potrzeb produkcyjno-magazynowych najemców z różnych branż. Aktualnie trwają prace przy pierwszej fazie większego budynku A, a zakończenie tego etapu planowane jest na koniec 2024 roku.Hillwood Poznań – Czempiń jest zlokalizowany blisko ważnych szlaków komunikacyjnych i Aglomeracji Poznańskiej. Zaledwie 35 km od Poznania i około 135 km od centrum Wrocławia, obiekt zapewnia szybki dostęp do ważnych ośrodków biznesowych w regionie. Park logistyczno-magazynowy znajduje się bezpośrednio przy drodze ekspresowej S5 i zaledwie 18 kilometrów od autostrady A2, umożliwiając szybki dostęp do Warszawy i Berlina.Jednym z priorytetów Hillwood jest dbałość o środowisko. Podobnie jak obok pozostałych nowopowstałych budynków Hillwood, obok parku w Czempinie zainstalowana zostanie instalacja fotowoltaiczna, która zasili w energię elektrycznączęści wspólne obiektu. Nadwyżki wytworzonej energii zostaną bezpłatnie przekazane przyszłym najemcom. Oba planowane budynki certyfikowane będą w systemie BREEAM na poziomie Excellent.