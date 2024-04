Zakład Terra Electrorecycling w Grodzisku Mazowieckim już działa

15 kwietnia 2024 roku spółka Terra Electrorecycling otworzyła w Grodzisku Mazowieckim zakład przetwarzania elektroodpadów. Początkowo zatrudnienie znajdzie tu około 40 osób. Docelowa wydajność nowego zakładu wyniesie 70 tys. ton zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego rocznie.

Decyzja o budowie nowej instalacji podyktowana była przede wszystkim zmianą technologii produkcji lodówek. Dziś, w naszej części Europy, na rynek wprowadzane są głównie lodówki pentanowe, które zastąpiły swoje freonowe poprzedniczki. Nasza najnowsza technologia jest w pełni przystosowana do przetwarzania pentanu i odzyskiwania surowców z nowoczesnych lodówek – zapewnia Anna Kostro, członek zarządu Grupy Elemental ds. Recyklingu Elektroodpadów

Przewidujemy, że aż 99% przetwarzanych w naszym zakładzie elektroodpadów zostanie ponownie wykorzystane. Surowce, które otrzymujemy w procesie odzyskiwania, trafią do największych hut, odlewni, recyklerów i producentów paliw alternatywnych w kraju i za granicą. Powstanie tej instalacji umożliwi odzyskanie najczystszych surowców wysokiej jakości, takich jak stal czy metale kolorowe – podsumowuje Sebastian Królik, prezes spółki Terra.

Nowa instalacja umożliwi przetworzenie 100 lodówek w ciągu godziny niezależnie od rodzaju czynnika chłodniczego, który został zastosowany przy budowie urządzenia.

W nowej hali będzie pracować ok. 40 osób na dwie zmiany. Przewidujemy jednak, że wraz z rozwojem firmy, wzrośnie zapotrzebowanie na siłę roboczą, w efekcie czego uruchomimy trzecią zmianę i zatrudnimy nowych pracowników – mówi Sebastian Królik.

Nowa instalacja umożliwi przetworzenie 100 lodówek w ciągu godziny niezależnie od rodzaju czynnika chłodniczego, który został zastosowany przy budowie urządzenia. Warto zaznaczyć, że starsza technologia pozwalała na przetworzenie 60 lodówek freonowych lub 30 pentanowych w ciągu 60 minut. Urządzenia chłodnicze będą podlegały rozdrabnianiu mechanicznemu, pozostałe elektroodpady będą demontowane ręcznie. Docelowa wydajność nowego zakładu wyniesie 70 tys. ton zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego rocznie, spośród których lodówki stanowić będą 20 tys. ton. Wykonawcą instalacji jest niemiecka firma URT.Przetwarzanie tych urządzeń będzie podzielone na kilka etapów. W pierwszym sprzęt zostanie przygotowany i zmielony. Następne kroki to odsysanie gazów i separacja surowców, które na końcu zostaną poddane odpowiedniej ocenie i klasyfikacji.Inwestycja w Grodzisku Mazowieckim niesie za sobą szereg korzyści lokalnej społeczności. Otwarcie zakładu może przyczynić się m.in. do wzrostu gospodarczego i powstania nowych miejsc pracy.Mazowiecka inwestycja może także korzystnie wpłynąć na środowisko – zarówno w skali makro, poprzez ogólną działalność spółki, jak i w skali mikro, poprzez montażkontenerów na elektroodpady na terenie powiatu grodziskiego.Mieszkańcy Grodziska i okolic już od lipca 2023 roku mogą w łatwy i bezpieczny dla środowiska sposób pozbywać się zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego. Mają przy tym pewność, że każdy odpad zostanie bezpiecznie zdemontowany i przekazany do odzysku, a następnie poddany recyklingowi. Spółka Terra Recycling ma w planach rozstawienie kolejnych pojemników w regionie.Na terenie Grodziska Mazowieckiego i ościennych miejscowości dotychczas zostało rozlokowanych kilkadziesiąt kontenerów na elektroodpady, przede wszystkim na drobną elektronikę.