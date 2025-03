Mamy najlepsze dotacje dla inwestorów w całej UE?

"Jak zachęty rządowe kształtują nieruchomości przemysłowe i biurowe w Europie Środkowo-Wschodniej" - pod tym właśnie tytułem kryje się najnowszy raport firmy Colliers - opracowanie rzucające światło na wsparcie, na które liczyć mogą inwestorzy zainteresowani lokowaniem kapitału w regionie CEE. W niektórych przypadkach na utworzenie nowego stanowiska pracy mogą oni trzymać do 9 500 euro.

Przeczytaj także: Centra usług wspólnych receptą na bolączki rynku biurowego?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jakie wsparcie inwestycyjne oferuje Polska na rynku przemysłowo-logistycznym?

Jakie dotacje pieniężne można uzyskać na projekty z zakresu usług wspólnych?

Jakiego rodzaju zachęty inwestycyjne stosują inne kraje z naszego regionu?

Większość krajów koncentruje się na wspieraniu projektów przemysłowych i badawczo-rozwojowych, ale także projekty biurowe w większości miast regionalnych i wybranych stolicach, takich jak Tallin, Ryga, Wilno i Zagrzeb, mogą korzystać z pomocy finansowej w postaci dotacji pieniężnych i zachęt podatkowych. A te mogą być znaczne i sięgać nawet 30 000 euro na nowego pracownika, czego przykładem jest Chorwacja. Właściciele biurowców mogą wykorzystać te zachęty, aby zwiększyć atrakcyjność najmu, ponieważ najemcy lokalizacje ze wsparciem finansowym traktują priorytetowo – komentuje Jan Kamoji-Czapiński, dyrektor Działu Zachęt Inwestycyjnych na Europę, Colliers.

Wynajmujący często pomijają znaczenie zachęt, np. zwolnienia z podatku od nieruchomości, a to błąd. W większości krajów Europy Środkowo-Wschodniej najemcy uwzględniają dostępne zachęty przy wyborze lokalizacji, a różnice w ich wartości mogą sięgać nawet pięciokrotności w zależności od gminy – podkreśla Jan Kamoji-Czapiński.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Freepik Polska z jednymi z najwyższych zachęt inwestycyjnych w Unii Europejskiej Polska oferuje wsparcie sięgające nawet 50% zgodnie z unijnymi regulacjami, w tym zwolnienia z CIT na okres do 15 lat oraz do 9 500 EUR na każde nowo utworzone stanowisko pracy w sektorze R&D.

Zachęty w Polsce

Rynek przemysłowo-logistyczny

Rynek biurowy

Zachęty w innych krajach CEE:

Bułgaria oferuje wysoką intensywność pomocy, ale opiera się głównie na ogólnych ulgach podatkowych.

oferuje wysoką intensywność pomocy, ale opiera się głównie na ogólnych ulgach podatkowych. Chorwacja oferuje szeroko zakrojone zachęty podatkowe i pieniężne, w tym pomoc na tworzenie miejsc pracy i inwestycje w zaawansowany technologicznie sprzęt.

oferuje szeroko zakrojone zachęty podatkowe i pieniężne, w tym pomoc na tworzenie miejsc pracy i inwestycje w zaawansowany technologicznie sprzęt. Czechy oferują zwolnienia z podatku CIT i dodatkowe dotacje na inwestycje w badania i rozwój.

oferują zwolnienia z podatku CIT i dodatkowe dotacje na inwestycje w badania i rozwój. Estonia ma niższą intensywność pomocy, ale wspiera projekty badawczo-rozwojowe dotacjami do 2 mln euro.

ma niższą intensywność pomocy, ale wspiera projekty badawczo-rozwojowe dotacjami do 2 mln euro. Litwa oferuje wysoką intensywność pomocy, wynoszącą od 35% do 60%, projekty na dużą skalę mogą korzystać z pełnego zwolnienia z CIT do 20 lat i usprawnienia procesów administracyjnych.

oferuje wysoką intensywność pomocy, wynoszącą od 35% do 60%, projekty na dużą skalę mogą korzystać z pełnego zwolnienia z CIT do 20 lat i usprawnienia procesów administracyjnych. Łotwa nie posiada krajowych programów pomocy regionalnej oferujących dotacje pieniężne na nowe projekty. Większość dostępnych form wsparcia jest finansowana ze środków unijnych. Wysokie limity intensywności pomocy, wynoszące od 30% do 50%, umożliwiają negocjowanie indywidualnych warunków inwestycyjnych.

nie posiada krajowych programów pomocy regionalnej oferujących dotacje pieniężne na nowe projekty. Większość dostępnych form wsparcia jest finansowana ze środków unijnych. Wysokie limity intensywności pomocy, wynoszące od 30% do 50%, umożliwiają negocjowanie indywidualnych warunków inwestycyjnych. Węgry agresywnie negocjują dotacje gotówkowe i ulgi w podatku CIT do 80% przez maksymalnie 13 lat.

agresywnie negocjują dotacje gotówkowe i ulgi w podatku CIT do 80% przez maksymalnie 13 lat. Rumunia zapewnia wysoką intensywność pomocy, ale koncentruje się głównie na inwestycjach produkcyjnych.

zapewnia wysoką intensywność pomocy, ale koncentruje się głównie na inwestycjach produkcyjnych. Serbia dostosowuje się do struktur pomocowych UE, oferując dotacje gotówkowe i wakacje podatkowe.

dostosowuje się do struktur pomocowych UE, oferując dotacje gotówkowe i wakacje podatkowe. Słowacja ma wysoką intensywność pomocy, ale ograniczone dotacje gotówkowe na usługi wspólne.

Prognozy gospodarcze

Pomimo zmian regulacyjnych, takich jak globalny podatek minimalny, Europa Środkowo-Wschodnia pozostaje wysoce konkurencyjna dla inwestorów. Wolumen inwestycji w sektorze nieruchomości w 2024 r. potwierdza ożywienie w regionie, zwłaszcza w Polsce, gdzie odnotowano wzrost o 138%. Analizy Colliers sugerują, że aktywność gospodarcza ożywiła się, a średnia stopa wzrostu gospodarek Europy Środkowo-Wschodniej potroiła się z 0,6% w 2023 r. do 1,9% w 2024 r., przy czym Polska była liderem ze wzrostem PKB o 2,9%. Prognozy na 2025 r. wskazują na dalsze przyspieszenie, a Polska ma osiągnąć 3,5% – mówi Grzegorz Sielewicz, dyrektor Działu Analiz Ekonomicznych i Rynkowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej w Colliers.

Przeczytaj także: Wartość inwestycji w nieruchomości komercyjne podwoiła się w 2024 roku

Najemcy, zwłaszcza duże firmy produkcyjne i centra usług wspólnych, biorą pod uwagę dostępność pomocy publicznej jako jeden z kluczowych czynników przy wyborze lokalizacji. Jeśli dwie nieruchomości są porównywalne pod względem kosztów, lokalizacji i dostępności kadry pracowniczej, ale jedna z nich znajduje się w regionie oferującym wyższy poziom wsparcia, prawdopodobieństwo jej wynajęcia znacznie wzrasta.Polska oferuje znaczące wsparcie inwestycyjne, z dopuszczalną intensywnością pomocy UE na poziomie od 15% do 50%. Jednak dotacje w gotówce na projekty produkcyjne zazwyczaj pokrywają 3-5% kosztów inwestycji, ale mogą być uzupełnione zwolnieniami CIT na okres do 15 lat. W mniej rozwiniętych regionach położonych na terenie całego kraju dostępne są wyższe dotacje, sięgające 15% w gotówce.Dodatkowo, w ramach Europejskiego Zielonego Ładu, Polska wdrożyła program TCTF, oferujący wsparcie dla strategicznych sektorów, takich jak baterie, panele słoneczne, turbiny wiatrowe czy pompy ciepła, wspierając transformację w kierunku gospodarki neutralnej klimatycznie, gdzie wsparcie może sięgnąć 35% w grantach.Prawie wszystkie inwestycje w Polsce mogą skorzystać z maksymalnej dozwolonej przez UE intensywności pomocy, mieszczącej się w przedziale od 15% do 50%. Polska oferuje ograniczone dotacje pieniężne na projekty z zakresu usług wspólnych, zapewniając zazwyczaj 1 800 EUR na każde nowo utworzone miejsce pracy, przy czym w niektórych lokalizacjach kwota ta może być nawet dwukrotnie wyższa.Dodatkowe wsparcie można uzyskać poprzez zwolnienie z CIT na okres do 15 lat. Ostatnio zwiększono również dotacje na projekty badawczo-rozwojowe (R&D), oferując do 9 500 EUR na każde nowo utworzone stanowisko związane z działalnością R&D.