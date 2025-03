Rynek prywatnych akademików w Polsce z dużym potencjałem

Z raportu Savills "PBSA market in Poland 2025" na temat prywatnych akademików w Polsce wynika, że sektor ten wykazuje bardzo duży potencjał inwestycyjny.

Przeczytaj także: Skąd zapotrzebowanie na prywatne akademiki?

Rynek prywatnych akademików (PBSA) w Polsce rozwija się dynamicznie i ma istotny potencjał do dalszego wzrostu. Warszawa, czyli największe miasto akademickie w kraju, charakteryzuje się niską dostępnością miejsc dla studentów, nie tylko w Polsce, ale również na tle Europy. Jedynie 7,4% studiujących w Warszawie ma szansę na miejsce w akademiku, niezależnie czy jest on publiczny czy prywatny. A tylko 0,6% z nich ma możliwość zamieszkania w nowoczesnych, prywatnych i profesjonalnie zarządzanych budynkach – mówi Jacek Kałużny, Director, Head of Operational Capital Markets w Savills Polska.

Popyt na nowoczesne zakwaterowanie studenckie jest wysoki i oczekujemy jego wzrostu w najbliższych latach. Studenci zagraniczni, którzy stanowią już 8,6% wszystkich studiujących w Polsce często poszukują zakwaterowania o wyższym standardzie i są gotowi zapłacić więcej za komfort oraz dodatkowe udogodnienia. Spodziewamy się jednak, że popyt na tego typu projekty wzrośnie również wśród studentów krajowych. Obecnie udział studentów krajowych i zagranicznych wśród osób zamieszkujących prywatne akademiki, jest mniej więcej równy – dodaje Wioleta Wojtczak, Associate Director, Head of Research w Savills Polska.

Z analizy planowanych inwestycji w sektorze PBSA wynika, że podaż miejsc w Polsce może wzrosnąć o co najmniej 9000 do 2028 roku. Obecnie w budowie znajduje się około 4100 miejsc w ramach 10 projektów. Najbardziej aktywnymi prywatnymi inwestorami na rynku PBSA w Polsce są obecnie: Xior Student Housing, Kajima Student Housing (Student Depot), I Asset Management, Zeitgeist Asset Management oraz Signal Capital Partners z Griffin Capital Partners oraz Echo Investment, a inwestycje kolejnych, jak np. Solida Capital mogą zostać wkrótce ogłoszone – dodaje Jacek Kałużny.

POLSKA NA TLE EUROPY

Wskaźnik dostępności miejsc w akademikach w Polsce wynosi zaledwie 10%, znacznie poniżej krajów Europy Zachodniej, w których sięga nawet powyżej 20%.

Dla nowoczesnych prywatnych akademików (PBSA) wskaźnik ten w Polsce to tylko 1%.

Polska jest piątym największym rynkiem studenckim w UE z 1,24 mln studentów, w tym 8,6% to studenci zagraniczni.

Preferencje mieszkaniowe polskich studentów różnią się od europejskich - w Polsce więcej studentów mieszka z rodzicami (40% vs 34% w Europie), a mniej w akademikach (9% vs 15%) – dane wg „Social and Economic Conditions of Student Life in Europe” przygotowany przez Eurostudent, a finansowany przez Komisję Europejską.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Freepik Rynek prywatnych akademików ma potencjał Według PBSA Investment Barometer 2024 przygotowanym przez Savills oraz the Class Foundation, sektor PBSA w Europie może zanotować wzrost o 70% w ciągu najbliższych 2-5 lat, co oznacza dodanie ponad 88 000 nowych miejsc noclegowych i przyciągnięcie 22 miliardów Euro nowego kapitału.

INWESTYCJE W SEKTOR PBSA W EUROPIE

PROGNOZY ROZWOJU

Przeczytaj także: Prywatne akademiki z potencjałem na rozwój

Według raportu, w roku akademickim 2023/24 w Polsce studiowało 1,24 miliona studentów, w tym ponad 107 tysięcy studentów zagranicznych, co stanowi 8,6% ogółu studiujących. Mimo ich rosnącej liczby, wskaźnik dostępności miejsc w akademikach ogółem (publicznych i prywatnych) w Polsce wynosi nieznacznie powyżej 10%, co jest wartością znacznie niższą niż w krajach Europy Zachodniej.Raport wskazuje, że większość akademików w Polsce należy do publicznych uczelni wyższych – 418 domów studenckich oferuje 112 414 miejsc. Prywatni inwestorzy dodają kolejne blisko 15 700 miejsc, z czego 13 195 miejsc znajduje się w 33 nowoczesnych projektach PBSA. Nowoczesne prywatne akademiki oferują znacznie wyższy standard niż obiekty publiczne, co przekłada się na wskaźnik obłożenia sięgający nawet 100%, podczas gdy w akademikach uczelnianych wynosi on nieco poniżej 72%.Raport Savills analizuje również czynsze w prywatnych akademikach, które różnią się w zależności od lokalizacji, standardu i dostępnych udogodnień. Co istotne z perspektywy inwestorów, średnie czynsze na rynku nowoczesnych prywatnych akademików były w stanie rosnąć w tempie równym lub szybszym od inflacji w ostatnich latach.Analizując raport Savills „PBSA market in Poland 2025”, można wyróżnić kilka kluczowych aspektów pozycji Polski na europejskim rynku akademików prywatnych:Wolumen inwestycyjny w sektor PBSA w Polsce w 2024 nie przekroczył 30 mln euro w tylko jednej sfinalizowanej transakcji. Historycznie najwyższą wartość zanotowaliśmy w 2022 r. ze 140 mln euro. Łącznie do końca ubiegłego roku w rynek ten zainwestowali 310 mln euro, ale rok 2025 ma szanse na rekordowy wolumen inwestycyjny, który w optymistycznym scenariuszu może przekroczyć nawet 200 mln euro. Pierwsze oznaki, że aktywność inwestycyjna na rynku PBSA nabiera tempa, są już widoczne. W styczniu 2025 roku firma Kajima / Student Depot nabyła prestiżową działkę deweloperską w dzielnicy Wola, a Xior Student Housing ogłosił plany przejęcia dwóch istniejących obiektów – jednego w Warszawie i drugiego we Wrocławiu.Według PBSA Investment Barometer 2024 przygotowanym przez Savills oraz the Class Foundation, sektor PBSA w Europie może zanotować wzrost o 70% w ciągu najbliższych 2-5 lat, co oznacza dodanie ponad 88 000 nowych miejsc noclegowych i przyciągnięcie 22 miliardów Euro nowego kapitału. Polska, jako jeden z największych rynków studenckich w UE, ma szansę skorzystać z tego trendu, szczególnie w kontekście rosnącej liczby studentów zagranicznych.Dodatkowo, jak wynika z ankiety Savills EME Investor Sentiment Survey 2025, aż 54% zapytanych inwestorów zadeklarowało inwestycje w sektorze akademików w Europie w najbliższych 12 miesiącach, stawiając tym samym prywatne akademiki na 3. miejscu najbardziej popularnych klas aktywów, tuż za inwestycjami w logistykę i tuż przed inwestycjami w mieszkania na wynajem.